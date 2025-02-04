Священномученик Иоанн родился 30 августа 1870 года в селе Большие Соли Ярославской губернии в семье священника Александра Успенского. Иван Александрович окончил духовное училище и в 1890 году был рукоположен в сан диакона, а уже в период начавшихся после большевистской революции гонений — в сан священника и служил в Введенской церкви в селе Введенском Кинешемского района Ивановской области. Отец Иоанн был женат. Жена — 1872 г.р. Дочь — Лариса Ивановна

После начала в 1937 году беспощадных гонений власти аресто­вали почти всех священников, многих церковных старост, членов церковных двадцаток и наиболее активных мирян. 1 ноября 1937 года были арестованы и заключены в тюрьму в городе Кинешме священник Иоанн Успенский, трое мирян и священник из села Пешково; в силу того, что они были друг с другом знакомы, сотрудники НКВД решили объединить их обвинения в одно дело.

В тот же день начались допросы, которые продолжались не­прерывно в течение нескольких дней.

— Вы арестованы как участник контрреволюционной поповско-кулацкой группы. Расскажите следствию о своей контрреволюционной деятельности, — потребовал следователь от отца Иоанна.

— Участником контрреволюционной поповско-кулацкой группы я не являлся, контрреволюционной деятельности не вёл, — ответил священник.

— Следствию достоверно известно, что вы, будучи враждебно настроенным к существующему строю, среди своего окружения вели систематическую контрреволюционную агитацию, направ­ленную на срыв проводимых мероприятий партии и советской власти. Следствие требует дать правдивые показания.

— Никакой контрреволюционной деятельности я не проводил.

— Вы показываете ложь, следствие имеет достаточно фактов, подтвержденных свидетельскими показаниями, о том, что вы про­водили активную антисоветскую агитацию. Показывайте правду! — издевался молодой чекист над почти 70-летнем старцем.

— Повторяю, что нигде и никогда антисоветской агитации я не вёл.

— Попа Николая Лебедева вы знаете?

— Да, Лебедева я знаю хорошо, последний служит в Успенской церкви села Пешково.

— А бывшего кулака Петра Пискунова вы также хорошо знаете?

— Пискунова я также знаю хорошо, последний был церковным старостой в Введенской церкви по август месяц.

— Расскажите, что вам известно об антисоветской агитации Николая Лебедева и Петра Пискунова.

— Об антисоветской агитации Лебедева и Пискунова мне не известно.

— Вы показываете ложь, следствие предупреждает, ваше запи­рательство ни к чему не приведёт. Предлагаем рассказать подроб­но о своей контрреволюционной агитации и дать правдивые показания.

— Повторяю, что контрреволюционной агитации я не прово­дил и виновным в этом себя не признаю.

— Вам зачитывается выдержка из показаний свидетеля о вашей антисоветской пропаганде. Эти показания вы подтверждаете?

— Зачитанную выдержку из показаний свидетеля я отрицаю.

— Значит, вы не хотите показывать правду о своей контррево­люционной деятельности?

— Я показываю только правду, других показаний дать не могу, так как контрреволюционной деятельности я не проводил.

— Следствию известно, что в августе сего года в церковной сто­рожке Введенской церкви вами было организовано антисоветское сборище церковников, на котором вы вели контрреволюционную агитацию и распространяли провокационные слухи о нищете и го­лоде в СССР. Дайте об этом показания.

— В августе сего года в церковной сторожке Введенской церк­ви никакого сборища церковников организовано не было и контр­революционной агитации я не проводил.

— Следствие располагает конкретными фактами о том, что вы, будучи знакомы с попом Успенской церкви Николаем Лебедевым и бывшим кулаком Пискуновым, имели между собою тесную связь, периодически встречались и друг друга посещали, совмест­но устраивали антисоветские сборища, на которые привлекали колхозников и среди последних вели контрреволюционную пропаганду. Дайте правдивые показания.

— С указанными выше лицами я действительно знаком, между собою мы имели близкую связь и периодически встречались и друг друга посещали, но нелегальных антисоветских сборищ не устраи­вали, колхозников не привлекали и среди последних контррево­люционной деятельности не вели.

— Несмотря на ряд имеющихся фактов, подтвержденных сви­детельскими показаниями, о том, что вы являлись активным уча­стником нелегальных антисоветских сборищ церковников, устра­иваемых в доме попа Лебедева и в церковной сторожке, вы до сих пор не хотите признаться в этом. На одном из таких сборищ в ав­густе сего года в присутствии попа Лебедева вы вели активную ан­тисоветскую агитацию. Это вы подтверждаете?

— Я подтверждаю только то, что в августе сего года в доме Ле­бедева я действительно был, активным же участником нелегаль­ных антисоветских сборищ я не являлся и антисоветской агитации не проводил.

— Вы лжете, в августе сего года в религиозный праздник после церковной службы, также в церковной сторожке, вами было орга­низовано пьяное сборище церковников, на котором вы распрост­раняли провокационные слухи и вели контрреволюционную аги­тацию. Показывайте правду!

— Заявляю, что в августе сего года в религиозный праздник в церковной сторожке пьяного сборища церковников мною органи­зовано не было, провокационных слухов я не распространял и контрреволюционной деятельности не вел.

— Вы намерены показывать правду?

— Да, я показываю только правду, других каких-либо показаний дать не могу, так как контрреволюционной деятельности я не вел.

8 ноября 1937 года следствие было закончено, и 15 ноября тройка НКВД приговорила всех обвиняемых по этому делу к рас­стрелу, а отца Иоанна — к десяти годам заключения в концентрационном лагере. Но сотрудники НКВД не были удовлетворены таким исходом дела, и в тюрьме против священника было начато новое следствие. Исповедник Христовой веры был обвинен в том, что, находясь в камере, вёл среди заключенных антисоветскую агитацию. Лжесви­детелями выступили находившиеся в камере осведомители. Будучи допрошен, отец Иоанн виновным себя не признал. 3 февраля 1938 года тройка НКВД приговорила отца Иоанна к расстрелу. Священник Иоанн Успенский был расстрелян на следующий день, 4 февраля 1938 года, и погребён в общей безвестной могиле.

Священномученик Иоанн прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г.

Игумен Дамаскин (Орловский). «Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века. Январь». Тверь. 2005. С. 200−203

Собор новомучеников Ростово-Ярославских