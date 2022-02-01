Священномученик Пётр родился 4 июня 1863 года в селе Станки Вязниковского уезда Владимирской губернии в семье священника Иоанна Скипетрова. Учился в Шуйском духовном училище, при окончании которого «за усердие к наукам и примерное поведение» он был награждён книгами и удостоен перевода в 1-й класс Владимирской Духовной Семинарии, которую окончил в 1884 году. В 1883—1884 годах Пётр Иванович служил псаломщиком в одном их храмов во Владимире. 8 февраля 1884 года он обвенчался с девицей Антониной, дочерью иподиакона Исаакиевского кафедрального собора в Санкт-Петербурге Николая Заозерского. В семье Скипетровых родилось семеро детей.

18 февраля 1884 года Пётр Иванович был рукоположен во диа­кона к Исаакиевскому собору. В 1886 году он поступил в Санкт-Петербургскую Духовную академию, которую окончил через четыре года. В 1892 году диакон Пётр был рукоположен во священника к церкви во имя иконы Божией Матери «Утоли моя печали» при детском при­юте принца Ольденбургского.

В 1898 году отец Пётр был переведён в церковь во имя иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», что на Стеклянном за­воде. Храм был возведён на месте явления чудотворной иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» с грошиками. 23 июля 1888 года в главку часовни, где находилась икона, ударила молния и возник пожар. Когда огонь погас, все увидели, что икона Божией Матери «Всех скорбящих Радость» не только уцелела, но и об­новилась. Кроме того, на иконе оказалось одиннадцать монеток, которые расположились овалом вокруг изображения Богоматери. Весть о необыкновенном явлении быстро облетела город, и в ча­совню потянулись верующие. По их молитвам стало совершаться множество чудес. В 1893 году император Александр III пожертвовал землю, прилегавшую к часовне, и началось строительство храма, закончившееся в 1898 году.

Кроме приходского служения отцу Петру приходилось испол­нять многие епархиальные послушания: с 1886 по 1892 год он пре­подавал Закон Божий в начальных Санкт-Петербургских учили­щах; с 1895 по 1897 год исполнял обязанности члена попечитель­ства церкви святой мученицы царицы Александры при детском приюте великой княгини Александры Николаевны; с 1901 года был законоучителем в Громовском приюте преподобного Сергия; с 1907 года — следователем 5-го столичного благочиннического округа; с 1914 года — членом правления Санкт-Петербургской Ду­ховной семинарии.

В 1912 году отец Пётр стал настоятелем церкви во имя иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». За ревно­стное и беспорочное служение он был возведён в сан протоиерея.

В начале января 1918 года большевистское правительство ста­ло готовиться к изданию антихристианского декрета об отделе­нии Церкви от государства. Известие об антицерковном содержа­нии предполагавшегося декрета быстро дошло до верующих, и 10 января митрополит Петроградский Вениамин (Казанский) на­правил советскому правительству письмо, в котором выразил свою тревогу по поводу содержания готовящегося декрета. В от­вет Ленин потребовал от своих подчинённых скорейшей доработ­ки текста декрета.

В то же время советское правительство распорядилось пред­принять практические шаги по применению декрета, начав со столичной Александро-Невской Лавры. В субботу 13 января 1918 года во время поздней литургии в покои наместника Лавры епископа Прокопия (Титова) явился отряд матросов и епископу было заявлено, что все помещения в Лавре будут изъяты в пользу советских учреждений, сохранится только богослужение.

15 января на имя епископа Прокопия пришло распоряжение комиссара наркомата призрения Коллонтай, — одной из известных блудниц в большевистском правительстве, пропагандировавшей идею публичного разврата, — что все помещения и капиталы Лав­ры будут реквизированы.

16 января назначенный большевистским правительством ко­миссаром Лавры некий Иловайский потребовал от наместника сдачи всего лаврского имущества. Епископ Прокопий отказался испол­нить беззаконный приказ. 17 января представители от братии Лав­ры начали вести переговоры с Коллонтай, но она категорично за­явила, что отменить предполагаемого захвата Лавры не может.

19 января (1 февраля) в начале второго часа дня в Александро-Невскую Лавру прибыл комиссар Иловайский в сопровождении двенадцати солдат и пяти кронштадтских матросов. На соборной колокольне звонари ударили в набат, на него отозвались колокола ближайших церквей — Борисоглебской, Знаменской и Скорбященской. Отовсюду к Лавре стал стекаться народ. Иловайский арестовал епископа Прокопия. В это время в келье наместника на­ходились четыре монаха, члены лаврского совета. Епископ Прокопий был выведен из кельи и заключён под стражу в одном из по­мещений Лавры, а к четырем монахам была приставлена стража из красногвардейцев. Иловайский вышел во двор Лавры, где его тут же окружила разъяренная толпа, и дело, вероятно, могло бы окончиться расправой над ним, если бы не находившиеся ря­дом монахи, которые стали успокаивать народ, а затем один из мо­нахов, загородив собой комиссара, провёл его окольной тропин­кой к солдатам прожекторной команды, располагавшейся в одном из зданий Лавры. Одновременно с Иловайским покинули Лавру и красногвардейцы.

Вскоре на помощь захватчикам прибыл из Смольного грузовик с красногвардейцами, вооруженными двумя пулемётами. Пулемёты были поставлены на лаврском дворе напротив храма в честь Сошествия Святого Духа. Всё это время продолжал звучать лаврский набат. По звонарям бы­ло сделано несколько залпов, но набат продолжался. Тогда Ило­вайский с красногвардейцами вошли в наполненную богомольца­ми церковь. Иловайский, узнав, где вход на колокольню, поднялся наверх и, угрожая оружием, согнал с колокольни звонарей. Крас­ногвардейцы внизу стали изгонять из Лавры богомольцев. Разда­лось несколько выстрелов. Один из богомольцев был ранен.

В это время к Лавре направился протоиерей Пётр Скипетров, намереваясь пройти к митрополиту Вениамину. В воротах Лавры священника встретил его сын Николай, воспитанник Духовной Семинарии, который настойчиво просил не идти дальше, но отец Пётр не обратил на это внимания и направился к главному входу в покои митрополита. Увидев, что его путь преградили несколько вооруженных красно­гвардейцев, которые пререкались с верующими женщинами и угрожали им оружием, отец Пётр вступился за женщин и стал увещевать крас­ногвардейцев не производить насилия над верующими и укорять их за издевательство над народными святынями. Один из красно­гвардейцев направил револьвер на священника и в упор выстрелил ему в лицо. Пуля попала в нижнюю челюсть и прошла в шею.

Отец Петр, потеряв сознание, упал, и тут же подоспевшие лю­ди уложили его на носилки и перенесли в лаврскую больницу. По­ложение раненого, однако, было настолько тяжёлым, что он был отправлен в лазарет, находившийся на Невском проспекте неподалеку от Лавры. Там его посетила супруга, а затем митрополит Вениамин, который благословил смертельно раненого священни­ка. Отёц Петр открыл глаза, узнал митрополита, но уже что-либо сказать не мог. Несмотря на усилия врачей, состояние здоровья священника к 10 часам вечера резко ухудшилось, и в 10 часов 45 минут протоиерей Пётр скончался.

21 января 1918 года тело убитого священника было перенесе­но в Скорбященскую церковь. В выносе тела и совершении за­упокойной всенощной участвовал митрополит Вениамин с вика­риями и многочисленным духовенством. 21 и 22 января у гроба отца Петра побывали тысячи людей и непрерывно служились панихиды «об убиенном за веру православную рабе Божием протоиерее Петре».

Тело убитого священника предполагалось похоронить рядом со Скорбященской церковью, где он служил много лет, но вечером 21 января в местный комиссариат были вызваны священник, ис­полняющий обязанности настоятеля Скорбященской церкви, церковный староста и председатель церковного совета; им было вручено в письменном виде распоряжение властей не хоронить покойного вблизи храма, так как неподалеку протекает Нева и мо­жет произойти загрязнение воды. Узнав об этом распоряжении, митрополит Вениамин благословил похоронить протоиерея Петра на Тихвинском кладбище Александро-Невской Лавры.

На следующий день, 22 января, в Скорбященской церкви со­стоялось отпевание убиенного настоятеля. Служение литургии и отпевание возглавил митрополит Вениамин, ему сослужили епис­копы Прокопий и Артемий и двадцать пять священнослужителей Петрограда. После отпевания гроб с телом по благословению митрополита Вениамина был пронесён по тому пути, которым шёл отец Пётр к мученическому венцу в последний день своей жизни. В Троицком соборе Лавры была отслужена па­нихида, а затем лития на том месте, где пролилась кровь мученика. Протоиерей Пётр Скипетров был погребён на Тихвинском кладбище Александро-Невской Лавры.

В статье, опубликованной сразу же после похорон пастыря, известный духовный писатель профессор Александр Бронзов писал:

«…По крайней мере, не за­будем, не должны забыть данного им его мученическою кончиною всем нам урока! Будем же учиться у него, как и нам жить, как и нам смело и безбоязненно проповедовать Христа, Его слово правды. Будем поддерживать в себе, подобно ему, искорку божественную, чтобы не превратиться нам в существ, думающих только об одном материальном, об одном Молохе…

Для нас личности, подобные отцу Петру, всегда будут светлы­ми маяками, одно воспоминание о которых всегда благотворней­шим образом станет действовать на нас и будет охранять нас от ошибок, от слабости, от падений…"

В 1935 г., в связи с организацией на Тихвинском кладбище некрополя деятелей искусств могила отца Петра была властями уничтожена. В 1994 г. с помощью Галины Михайловны Скипетровой, внучки мученика, было определено место могилы, и кроме того, оно было выверено по старому плану кладбища.

Могила была восстановлена, и на ней 27 сентября 1994 г. был установлен памятный крест.

Священномученик Пётр прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г. Определение Священного Синода от 26 декабря 2001 г.

Игумен Дамаскин (Орловский). «Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века. Январь». Тверь. 2005. С. 156−162