Священномученик Николай родился 7 мая 1876 года в селе Воинова Гора Покровского уезда Владимирской губернии в се­мье священника Константина Красовского и его супруги Надеж­ды, дочери священника Симеона Малинина, предки которого более столетия служили священниками в этом селе. Николай Константинович окончил Владимирскую Духовную семинарию и до 1914 года был учителем в Городищевской школе при стан­ции Усад, расположенной в нескольких километрах от его родно­го села. С началом Первой мировой войны он был взят в армию и служил санитаром в 10-м сводном госпитале в Москве. После окончания войны Николай Константинович вернулся работать в школу в селе Городищи. В 1922 году храм в селе был закрыт и превращён в клуб. Власти стали принуждать учителей, чтобы те водили в клуб учащихся. За отказ исполнить кощунственное распоряжение властей Николай Константинович был из школы уволен.

В 1924 году Николай Константинович был рукоположен во диакона к Успенскому храму в селе Воинова Гора. Священником в храме служил его брат, протоиерей Александр Красовский. В 1931 году отец Александр тяжело заболел и вскоре скончался. Этим воспользовались обновленцы. Православный архиерей на­значил сюда священником отца Николая Поспелова, но власти по совету обновленцев отказали ему в регистрации, и обновленцы за­хватили храм. Диакон Николай, несмотря на угрозы обновленцев заключить его в Соловецкий концлагерь, отказался с ними служить, и владыка направил его в храм великомученика Никиты в село Кабаново, где служил благочинный церквей Орехово-Зуевского района протоиерей Василий Максимов.

Отец Николай по смирению на всю жизнь хотел остаться в са­не диакона, но владыка уговорил его принять сан иерея. В 1932 го­ду диакон Николай был рукоположен во священника к той же церкви. В 1936 году он был переведён в храм великомученика Ни­киты в село Дровосеки Орехово-Зуевского района.

Священник Николай Красовский жил один, проводя от дней юности целомудренную жизнь. Это был инок без пострига, ис­полнявший монашеские правила без внешних обетов. Он с осо­бенным усердием прилежал к молитвенным трудам, украшая свою душу в подвигах поста и бдения. В любви к людям он старался в совершенстве исполнить заповедь Христову, сострадая бедствую­щим и нуждающимся, поспешая на благодеяния. В это время мно­жество людей, будучи лишёнными властями хлебных карточек, остались без средств к существованию. Отец Николай помогал им продовольствием.

18 января 1938 года отец Николай отслужил всенощную под Богоявление и в ту же ночь был арестован и заключён в Таганскую тюрьму в Москве.

— Обвиняемый Красовский, следствие располагает данными о том, что вы среди населения и верующих проводили антисовет­скую агитацию, направленную против мероприятий советской власти. Вы признаёте это? — спросил следователь.

— Нет, этого я не признаю, — ответил священник.

— Вы показываете неправду. Следствию известно, что вы летом 1937 года агитировали против новой конституции, распро­страняя о ней клевету.

— Нет, этого я также не признаю.

— Вы опять показываете неправду. В июне 1937 года вы распро­страняли клевету о колхозах, о якобы плохой жизни в колхозах.

— Этого я также не признаю.

— Следствию также известно, что вы вели повстанческую аги­тацию среди жителей села Воинова Гора. Признаете ли вы это?

— Этого также не было. И вообще, никакой антисоветской аги­тации я не вёл, — ответил священник.

На этом допросы были закончены, а через день и само следст­вие. 25 января 1938 года тройка НКВД приговорила отца Николая к расстрелу. Священник Николай Красовский был расстрелян 31 января 1938 года и погребён в общей безвестной могиле на по­лигоне Бутово под Москвой.

Священномученик Николай прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г. Определение Священного Синода от 17 июля 2001 г.

Игумен Дамаскин (Орловский). «Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века. Январь». Тверь. 2005. С. 151−155