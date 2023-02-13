Священномученик Михаил Каргополов служил священником в селе Петровское Ачинского уезда Енисейской губернии. До принятия сана он был офицером казачьих войск.

31 января/13 февраля 1919 г. отец Михаил был захвачен отрядом красноармейцев под командованием Щетинкина и расстрелян в километре от села. После ареста отца Михаила посадили на заднюю подводу, а на переднюю сели арестовавшие его красноармейцы. Отъехав немногим более километра от села в направлении деревни Орловки того же, Петровского прихода, они вытащили священника из саней, сняли с него шубу и потребовали, чтобы он снял с себя крест. Отец Михаил отказался. Тогда они попытались силой вырвать из рук исповедника крест, но безуспешно. Сжимая в руках крест, священник молился: «Не ведят бо, что творят!» Один из палачей выстрелил в упор в голову. Отец Михаил упал, и они стали стрелять в него, выпустив зарядов двадцать, пока не убили.

17/30 марта 1919 г. в Благовещенской церкви Красноярска было совершено торжественное отпевание в сослужении епископа Назария (Андреева) и духовенства.

Тело пастыря-мученика было погребено здесь же, в ограде Благовещенской церкви. Матушка священника осталась с тремя маленькими детьми без всяких средств к существованию.

Священномученик Михаил прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г.

В Патриаршем календаре установлен день памяти 18.01/31.01. На самом деле исходя из данных Епархиальных Ведомостей 1919 г. священник Михаил был убит 31.01/13.02.

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