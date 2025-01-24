Священноисповедник Владимир родился 11 января 1874 года в городе Петровске Киевской губернии в семье священнослужителя Григория Хираско. По окончании Духовной семинарии Владимир Григорьевич работал учителем в сельских церковноприходских школах Минской губернии. Уроки Закона Божия особенно привлекали молодого учителя, он старался донести до деревенских детей свет веры Христовой. Он самоотверженно работал во всех учебных заведениях и за семь лет не раз получал благодарности от своего руководства

В 1899 году Владимир Григорьевич женился и был рукоположен во священника ко храму Вознесения Господня в селе Омельно Игуменского уезда Минской губернии. Здесь он прослужил восемь лет, а затем был переведён в Георгиевскую церковь в село Юревичи того же уезда. Служение молодого батюшки очень ценили прихожане и когда в 1911 г. его переводили в Минск, жители Юревич плакали и не хотели его отпускать. Перед отъездом он произнёс очень тёплое, искреннее слово. Подготовленный им детский хор спел любимому батюшке на прощанье несколько духовных песнопений.

Отец Владимир был примерным семьянином. В семье священника были сын и четыре дочери. Известно, что его единственный сын Виктор вступил в комсомол и умер в юношеском возрасте от тифа, старшие дочери Валентина и Любовь стали впоследствии учительницами, младшая дочь Юлия — балериной.

В 1911 году отец Владимир был назначен настоятелем храма в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» при училище слепых в Минске. В Минске отец Владимир преподавал Закон Божий в мужской и женской гимназиях. Кроме того, он был членом Минского епархиального попечительства о бедных духовного звания.

Большую известность он приобрёл благодаря своему самоотверженному служению слепым детям. Отец Владимир учил невидящих детей основам православной веры, но, главное, согревал их своим человеческим теплом, помогая им принимать свою болезнь смиренно и сохранять бодрость духа несмотря на все трудности «незрячей» жизни. Проблемы «незрячих» были близки отцу Владимиру — он и сам имел проблемы со зрением, и позже, в заключении, окончательно ослеп.

Храм при училище слепых, где служил отец Владимир, привлекал верующих со всего Минска. У отца Владимира было множество духовных чад — в дальнейшем, в заключении, они писали ему письма и, как могли, поддерживали его.

До революции его жизнь протекала в неутомимом церковном труде. Этот миролюбивый, преисполненный духовной чистоты человек не знал ещё, что ему предназначена трудная судьба, что он станет мучеником за веру Христову, страдальцем за те взгляды, которые вынашивал всю жизнь и сберег до самой смерти.

Священник Владимир Хираско с женой Марией Титовной и детьми

В 1919 году протоиерей Владимир был арестован первый раз пришедшими к власти большевиками за мнимую связь с эсерами, но вскоре его отпустили. Второй раз батюшка был арестован при польской оккупации Минска, за то что прятал большевиков.

29 декабря 1925 года протоиерей Владимир был арестован чекистами, обнаружившими его близкие отношения с митрополитом Мелхиседеком (Паевским), находившемуся под следствием по делу о конфискации церковных ценностей и оуждённому властями на три года лишения свободы в концлагере.

Отец Владимир хорошо знал владыку Мелхиседека, был с ним в тёплых отношениях и вместе с верующими пытался хоть как-то облегчить положение страдальца.

Чекисты предъявили отцу Владимиру в качестве официальной причины ареста клеветническое обвинение в связях с польским Генконсульством, что в те времена было опасно. Супруга отца Владимира, Мария Титовна писала в ГПУ, пытаясь помочь мужу, обращались в различные инстанции с аналогичными просьбами и верующие. Они не отреклись от своего пастыря, посылали ему в тюрьму письма. В архивном деле отца Владимира сохранилось несколько таких писем.

Они были написаны накануне Рождества Христова и полны истинной любви и сострадания: «Высокоуважаемый отец наш духовный Владимир! Поздравляем Вас с праздником Рождества Христова! Желаем Вам, дорогой наш пастырь, всего того доброго, чего Вы желаете для нас… Кто Вас знает, — нигде, никогда, ничего дурного про Вас не говорил, только — хорошее и хорошее без конца. Но, несмотря на это, нашлись и такие люди, которые посчитали Вас преступником и уже арестовали Вас и посадили в тюрьму за ту святую правду, которой велел следовать Сам Иисус Христос. Разумеется, это уже давно известно, что ложь правду дико ненавидит. Так поступал в Вифлееме Ирод, избивший четырнадцать тысяч младенцев для того, чтобы уничтожить правду, а правда осталась жить, и будет жить. Так и теперь поступают состоящие во власти квалифицированные безбожники… Они считают Иисуса Христа преступником, идут по стопам Ирода, Иуды-предателя и всех тех разбойников, которые убивали Христа… До­рогой, милый наш пастырь! В сегодняшний торжественный день Рождества Христова мы не в состоянии Вас видеть… как нам больно, как обидно, как невольно слезы льются из наших глаз за Ваше незаслуженное страдание…»

«Дорогой отец Владимир! Поздравляем Вас с праздником Рождества Христова! Дай Бог Вам всего лучшего. Где Бог — там любовь, а где любовь — там счастье и радость вовеки. Милый наш батюшка, Вас мучают за веру христианскую. Мы не можем ни спать, ни есть по случаю Вашего мучения…»

Письма были перехвачены следователями и расценены как контрреволюционная пропаганда. Чекисты потребовали от священника, чтобы он назвал имена писавших, но отец Владимир категорически отказался. Следствие, тем не менее, признало, что отец Владимир «неблагонадежен для проживания в приграничных областях и центральных городах страны» и в марте 1926 года отправило его на три года в административную ссылку в г. Орёл.

Весной 1929 года он вернулся в Минск и стал служить в той же церкви. Всего 23 дня продолжалось служение отца Владимира после возвращения из ссылки, пока в газете «Рабочий» за 4 апреля не была помещена статья-донос, в которой он голословно обвинялся в контрреволюционной деятельности: «В церквях железнодорожников и слепых попы ведут контрреволюционную агитацию… они устраивают там встречи и проводы врагов диктатуры пролетариата. Железнодорожники и рабочие Минского стеклозавода „Пролетарий“ уже давно настойчиво требуют передачи этих церквей под клубы. Не пора ли выполнить эти законные и целесообразные требования минских рабочих? Мы твёрдо надеемся, что соответствующие органы и учреждения примут во внимание все здесь рассказанное и сделают нужные выводы». По этому доносу отец Владимир был арестован в четвертый раз.

Давая показания на следствии, он сказал:

«В город Минск из Орла я возвратился во вторник 12 марта… в первый раз богослужение совершил в субботу 17 марта. Никаких встреч и приветствий никто мне не устраивал. Я же сам обратился с приветствием к своим прихожанам, в котором говорил, что с радостью встречаюсь с ними и благодарю Бога за то, что неизбежные в жизни каждого человека горести и тяготы вера в Бога помогла мне перенести и что эта вера может облегчить тяготы жизни каждого из христиан, и потому следует быть твёрдым в вере.

На другой день, в воскресенье, мною была произнесена проповедь на тему о всепрощении… эта тема была избрана потому, что этот воскресный день носит название «Прощеного воскресенья"… В среду на первой неделе Великого поста перед причащением я говорил причастникам на тему: „Помяни мя, Господи, во Царствии Твоем“, призывая верующих людей доброй жизнью дать возможность Господу вспомнить из их жизни хоть что-нибудь доброе… В двух последних моих речах, произнесенных мною 24 марта, никаких антисоветских или контрреволюционных лозунгов не было. В первой из них проводилась мысль о том, что торжество православия заключается в доброй христианской жизни… во второй речи, сказанной на пассии, то есть службе, посвященной воспоминанию страданий Христа, я говорил о том, что всякого рода страдания и лишения в жизни нужно переносить безропотно по примеру Христа. Заканчивая свои показания по поводу отмеченных в корреспонденции газеты „Рабочий“ фактов, якобы свидетельствующих о моей контрреволюционной деятельности, я, собственно говоря, думаю, что никаких фактов в этой корреспонденции не имеется…»

Читая эти строки, диву даешься, — сколь смиренно переносил страдалец те испытания, что выпали на его долю. Ни одного слова ненависти к тем, кто его лишил свободы, ни одного гневливого воздыхания, только смирение и покой в душе, как будто и не находился он в ссылке, не страдал, не был преследуем… Так переносить поношения мог только настоящий христианин, человек глубоко верующий, священник Божией милостью.

Во время пребывания в заключении из-за перенесенных мучений отец Владимир стал хуже видеть и плохо слышать. Дважды он обращался к тюремному начальству с просьбой прислать врача — специалиста по глазным болезням, но не получил никакого ответа. Несмотря на болезни, отец Владимир отверг предложение следователя дать признательные показания: «В предъявленном мне обвинении я виновным себя не признаю и к данным мною показаниям больше ничего добавить не имею».

Протоиерей Владимир Хираско был приговорён к трём годам заключения в сибирских лагерях. Из заключения отец Владимир освободился в 1932 году тяжело больным и практически слепым. Он поселился в городе Гжатске (ныне Гагарин) Смоленской области. Через несколько месяцев исповедник скончался.

28 октября 1999 года протоиерей Владимир Хираско был канонизирован как местночтимый святой Белорусской Православной Церкви.

Священноисповедник Владимир прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г.

В Минске существует молодёжное братство во имя священноисповедника Владимира Хираско. Еженедельно члены братства собираются на молебен священноисповеднику Владимиру в домовом храме в честь святых Младенцев Мучеников Вифлеемских.

Церковь иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радосте» при минском Училище слепых была в 1929 г. разрушена при строительстве Дома Правительства. Ныне перед этим зданием стоит памятник Ленину.

Игумен Дамаскин (Орловский). «Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века. Январь». Тверь. 2005. С. 126−128

База данных «Новомученики и Исповедники Русской Православной Церкви XX века», ПСТГУ

Анастасия Коскелло. Православие и мир. «Священноисповедник Владимир Хираско: проповедовал слепым детям, осужден за антисоветскую агитацию».