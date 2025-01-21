Преподобномученик Пафнутий родился в 1866 году в деревне Победное Мценского уезда Орловской губер­нии в семье крестьянина Фёдора Костина и в крещении был наречён Борисом. Первоначальное образование он получил в сельской школе. Борис был младшим у ро­дителей, и отец благословил его идти в монастырь. Борис Фёдорович поступил в Оптину Пустынь и на тридцать четвертом году жизни, 5 августа 1900 года, был пострижен в мона­шество с именем Пафнутий. 23 августа 1904 года он был рукоположен во иеродиакона, а 8 августа 1910 года — во иеромонаха.

Летом 1914 года, с началом Первой мировой войны иеромонах Пафнутий был коман­дирован в качестве священнослужителя в Управление 8-й бригады Госополчения Московского Военного Округа. По окончании мировой войны он вернулся в обитель и служил в ней до её окончательного закрытия в 1923 году. После выселения из монастыря отец Пафнутий по­селился в деревне Сосенка Козельского района Калужской области и стал совершать те или иные требы по просьбе крестьян.

В 1937 году иеромонах Пафнутий посетил свою роди­ну, вероятно думая остаться здесь до своей кончины — в это время семидесятилетний старик уже был болен туберкулезом, но Господь определил иначе. Узнав, что за ним следят, и уже со­трудники НКВД приходили и интересовались приехавшим монахом, отец Пафнутий возвратился в деревню Сосенка. Здесь он сильно разболелся и во время болезни, 13 декабря 1937 года, был арестован и заключён в камеру предваритель­ного заключения при Козельском районном отделении НКВД. Тогда же в течение четырёх дней были арестова­ны супруга священника, служившего до своего ареста в Благовещенской церкви в Козельске, староста этой церк­ви и шесть монахинь и послушниц Шамординского мона­стыря. Все они обвинялись в том, что, встречаясь в доме супруги арестованного священника и «будучи враждебно настроены к политике советской власти, взаимно догово­рившись между собой, собирали нелегальные религиоз­ные сборища, куда вовлекали отсталую часть колхозниц и колхозников, распространяли религиозные листовки и проводили контрреволюционную агитацию среди населе­ния…»

Сразу же после ареста следователь допросил отца Пафнутия.

— Следствие располагает свидетельскими показаниями о том, что вы как… монах состояли в контрреволюционной организации, возглавляемой попадьей… проводили по её заданию среди населения контрреволюционную агитацию против советской власти и её мероприятий. Следствие требует дать правдивые показания.

— Виновным себя в этом не признаю, в контрреволю­ционной организации я не состоял и агитации не вёл.

— Следствие располагает данными о том, что в декабре 1936 года вы проводили контрреволюционную агитацию против переписи населения. Требуем правдивых показа­ний.

— Виновным в этом себя не признаю…

— Следствие имеет точные данные о том, что вы по заданию попадьи… проводили в декабре 1937 года контрреволюционную агитацию против выборов в Верховный Совет. Требуем правдивых показаний.

— Виновным себя в проведении контрреволюционной агитации не признаю и против выборов в Верховный Совет не выступал.

— Признаете ли себя виновным в предъявленном обвинении?

— Виновным себя в предъявленном обвинении… не признаю…

16 декабря 1937 года было составлено обвинительное заключение и дело отправлено на рассмотрение внесудеб­ной тройки. Судя по тому, как развивались дальнейшие события, материалы дела были переданы лишь на отца Пафнутия, и 5 января 1938 года тройка НКВД приговорила его к расстрелу. Монахини, церковная староста и жена священника, найдя, вероятно, возможность договориться со следователями, в феврале 1938 года были из-под стражи освобождены.

Иеромонах Пафнутий (Костин) был расстрелян на рассвете дня праздника Богоявления, 19 января 1938 года, и погребён в общей безвестной могиле.

Выписка из акта о расстреле иеромонаха Пафнутия

Преподобномученик Пафнутий прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г. Определение Священного Синода от 6 октября 2006 г. .

Игумен Дамаскин (Орловский). «Жития новомучеников и исповедников Оптиной пустыни». Введенский ставропигиальный мужской монастырь Оптина пустынь. 2008 год. Стр. 165−170

Собор новомучеников и исповедников Российских