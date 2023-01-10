Священномученик Александр родился 10 апреля 1862 года в семье протоиерея Владимира Александровича Дагаева, служившего в Успенском соборе города Бийска и матушки Феоктисты. В семье Дагаевых было ещё трое сыновей: Митрофан, Григорий и Тихон. Известно, что двое из них Митрофан и Григорий тоже были священнослужителями.

Учился Александр в Томской Духовной Семинарии. Духовная жизнь и возрастание студента Дагаева формировались под влиянием многих духоносных личностей, которые в то время находились в Томске. Прежде всего, это правящий епископ Томский и Семипалатинский Владимир (Петров). Отличавшийся высокодуховной жизнью, молитвенностью, начитанностью в духовной святоотеческой литературе, он не оставил своего подвижничества и будучи архиереем. Образ владыки Владимира глубоко запечатлелся в сердце юного студента Дагаева.

В те годы многие воспитанники окормлялись и пользовались духовными наставлениями старейшего насельника Томского Богородице-Алексиевского мужского монастыря иеромонаха Наума. Пожалуй, не было ни одного благочестивого томича, который не знал бы этого старца, не приходил хотя бы раз в своей жизни к нему за духовным советом. Современники отмечали такие его духовные качества, как особую любовь к ближним, беззлобие, смирение. Для каждого приходящего к нему, старец находил место в своём сердце. Среди других воспитанников Семинарии к нему за духовными наставлениями приходил и Александр. Студент Дагаев выпустился из Томской Духовной семинарии как раз в год кончины этого старца, почившего в Бозе в возрасте 80 лет.

В 1884 году в газете Томские Епархиальные ведомости был опубликован разрядный список воспитанников Семинарии, в котором отмечен и студент А. Дагаев, окончивший семинарию по первому разряду. Учебный процесс Семинарии всегда неразрывно связан с молитвой и богослужением. Более того, изначально имеющая миссионерскую направленность, Томская семинария вкладывала в сердца своих воспитанников семена ревностного служения: пламенного горения на ниве народного просвещения.

Успешно закончив обучение в Томской Духовной семинарии, Александр Владимирович обвенчался с девицей Степанидой, дочерью знатного Бийского купца Алексея Северьяновича Дробинина и его супруги Александры Яковлевны. Впоследствии у них с матушкой родилось восемь детей: Евфалия (была замужем за священником Алексеем Подойниковым, +1937), Михаил, Мария, Вевея (в замужестве — Трофимова), Иннокентий (+ 1937), Елена Генина, Серафим, Иван.

В 1884 году Александр Владимирович был рукоположен в сан диакона Преосвященнейшим Макарием, Епископом Бийским. Служил поначалу на приходах Бийска и Барнаула, а в 1892 году указом Преосвященнейшего Макария был назначен настоятелем Градо-Устькаменогорского Покровского собора и благочинным церквей Змеиногорского уезда.

Отец Александр проживал с семьёй в собственном доме в Мечетском переулке Усть-Каменогорска, почти рядом с собором. В 1906 году за труды по строительству Трехсвятительской церкви, по благословению правящего архиерея, от прихожан отцу Александру был преподнесён золотой наперсный крест с камнями в качестве награды. Батюшка имел и царские награды: орден св. Владимира IV ст., ордена св. Анны III и II степеней, медали «В память царствования императора Александра III 1881−1894», «25 лет Церковно-Приходских школ» и «В память 300-летия Дома Романовых», крест на Владимирской ленте «В память 300-летия Дома Романовых».

Священник Александр Дагаев с сеьмей. В центре протоиерей Владимир Дагаев — отец Александра. В черном платье Феоктиста Дагаева — мать.

По воспоминаниям старожилов Усть-Каменогорска, отец Александр был человеком горячей веры, ревнителем Православия, искренне любящим Бога и свою Родину. Он неукоснительно соблюдал церковный устав и, как благочинный, был в меру строг. В свободное время увлекался изучением истории Церкви и Российского государства, игрой на музыкальных инструментах, что было любимым занятием его многочисленной семьи.

Во время начавшихся после 1917 года гонений на Церковь отец Александр твёрдо отстаивал Православную веру. Он открыто обличал с церковного амвона антинародную направленность богоборческой власти. Имел огромный авторитет среди жителей Усть-Каменогорска и прилегающих к нему населенных пунктов, его проповеди оказывали большое нравственное и духовное воздействие на народ.

В саду. 1912 год.

После убиения большевиками летом 1918 г. настоятеля Троицкой Крепостной церкви Усть-Каменогорска протоиерея Сергия Феноменова, отец Александр был назначен на его место.

Во время захвата власти в городе солдатами армии Колчака в казематах Усть-Каменогорской крепости содержался арестованный революционер Яков Ушанов, боровшийся в 1917—1918 гг. за установление большевистской власти в г. Усть-Каменогорске. Протоиерей Александр Дагаев неоднократно навещал Якова Ушанова в его заточении, беседовал с ним, увещевал отказаться от революционных убеждений, не проливать братской крови и покаяться. Но обращения священника не нашли отзыва в сердце ослепленного безумными идеями революционера. Согласно распространённой версии, при отступлении белых в 1918 г. Яков Ушанов был сожжён солдатами в топке теплохода.

Вскоре после падения колчаковской власти в 1920 г. последовала расправа над протоиереем Александром Дагаевым. Большевики не могли больше допустить, чтобы его обличительные проповеди достигали ума и души народа. Он был для них опасен. Они мстили ему за его верность истине и за смерть своего товарища, к которой он был не причастен.

11 января 1920 г. к отцу Александру в дом пришли вооруженные люди. Это было обеденное время, батюшка сидел за трапезой в окружении своей семьи. Пришедшие потребовали от него пройти с ними. Отец Александр подчинился приказу. Больше его в живых не видели.

Протоиерей Александр Дагаев принял мученическую кончину в Сакенькеном логу (следующий за Шмелевым лог, где ныне расположено городское кладбище). Священника, а с ним еще 50 человек: генерал-майора Петра Никандровича Веденина с офицерами, городского голову Сидорова, хозяина типографии Горлова и других, порубили шашками, а затем по зимнему Усть-Каменогорску, по чистому снегу протащили окровавленное тело протоиерея, привязав его к лошади.

Через два месяца матушку Стефаниду Алексеевну вызвали в местное ЧК на опознание. Ей показали найденное в проруби Иртыша разрубленное пополам тело её супруга. От тела были отсечены голова и правая рука. Пальцы усеченной десницы отца Александра были сложены для иерейского благословения.

Останки священномученика отдали Стефаниде Алексеевне для погребения, и она похоронила его. Однако место, где захоронен протоиерей Александр, до сих пор неизвестно.

После расправы над отцом Александром из страха подвергнуться той же участи многие отвернулись от его семьи. Стефанида Алексеевна вынуждена была уехать в г. Павлодар, где скончалась в 1932 г.

Священномученик Александр прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г. Определение Священного Синода от 27 декабря 2000 г.

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