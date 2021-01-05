Священномученик Василий Георгиевич Спасский родился в 1878 году в Козьмодемьянском погосте Тверского уезда Тверской губернии в семье священника. По окончании Духовной семинарии был рукоположен во священника, служил в храмах Тверской епархии. В 1929 году арестован, приговорён к 6 месяцам заключения и штрафу. В 1931 году вновь арестован по обвинению в «контрреволюционной агитации», приговорён к 3 годам ссылки. Вернувшись в 1934 году, служил в Преображенском храме в селе Холохольня близ города Старицы.

2 января 1938 года отец Василий был вновь арестован и заключён в тюрьму города Зубцова. Виновным в предъявленных обвинениях себя не признал. На вопрос следователя о предыдущих судимостях подтвердил, что был судим дважды, но заявил, что причина второй судимости ему неизвестна.

Тройка УНКВД по Калининской области 31 декабря 1937 года постановила расстрелять священника ещё до его ареста. Священник Василий Спасский был расстрелян 5 января 1938 года.

Священномученик Василий прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г.

Региональный общественный фонд «Память мучеников и исповедников Русской Православной Церкви»