Священномученик Леонтий родился в январе 1878 года в селе Сагрынь Грубешовского уезда Люблинской губернии в украинской семье псаломщика Иосифа Строцюка.

В 1904 году он был определён псаломщиком в Троицкий храм родном селе, а в 1907 году рукоположен в сан диакона к тому же храму. В 1918 году отец Леонтий был переведён на служение в Московскую епархию и определён в Казанскую церковь в селе Коломенское Московского уезда. В 1921 году он был награждён двойным орарем.

25 ноября 1937 года в Садовниковском сельсовете по требованию НКВД выдали справку. В ней было написано, что диакон Леонтий: «является организатором всех верующих сельсовета, со своей стороны считаем, что он не советский человек и своей агитацией мешает проводить все кампании на селе». 25 и 26 ноября следователи допросили свидетелей, которые подписали необходимые показания.

1 декабря власти арестовали благочинного протоиерея Валентина Кострова, заштатного священника Петра Успенского и диакона Леонтия Строцюка, заключив их в Таганскую тюрьму в Москве. На следующий день после ареста отец Леонтий был допрошен.

— Когда и за что вы привлекались к судебной ответственности? — спросил следователь.

— К судебной ответственности я не привлекался.

— Какие у вас взаимоотношения с гражданами, проживающими в сёлах Коломенском и Садовниках?

— Взаимоотношения с гражданами, проживающими в сёлах Коломенском и Садовниках, нормальные, ссор и личных счётов ни с кем не имел и не имею.

— Вы обвиняетесь в том, что совместно с Костровым и Успенским вели активную контрреволюционную деятельность. Дайте показания.

— Никакой антисоветской деятельности я не вёл.

— Показаниями свидетелей, допрошенными по вашему делу, вы достаточно изобличаетесь в том, что вели активную контрреволюционную деятельность.

— Хотя я и уличаюсь свидетельскими показаниями в своей антисоветской деятельности, но лично я не вёл никакой антисоветской агитации.

— Следствие вам не верит. Вы лжёте и не даёте правдивых показаний.

— Я следствию даю правдивые показания.

— Признаёте ли вы себя виновным в предъявленном вам обвинении?

— Виновным в предъявленном мне обвинении я себя не признаю.

На этом допросы были закончены. 3 декабря дело было передано на рассмотрение тройки НКВД, которая 7 декабря 1937 года приговорила диакона Леонтия Строцюка к десяти годам заключения в концлагере. Этапом он был отправлен в Амурлаг Амурской области.

8 апреля 1939 года отец Леонтий подал заявление, в котором просил пересмотреть его дело, потому что никакого преступления он не совершал. Поскольку разбирательство шло долго, отец Леонтий 27 октября 1939 года подал ещё одно заявление. В это время он уже находился в лазарете Малая Нюкжа первого отделения Амурлага.

Были передопрошены свидетели, а также вызваны на допрос другие. Все они подтвердили, что отец Леонтий высказывался в защиту Церкви, был недоволен закрытием храмов и поруганием святынь. Его просьбы были оставлены без последствий.

Диакон Леонтий Строцюк скончался 3 января 1941 года в Бамлаге НКВД в Амурской области и был погребён в безвестной могиле.

Священномученик Леонтий прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г. Определение Священного Синода от 18 августа 2004 г.

«Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века Московской епархии. Дополнительный том 3». Тверь, 2005 год, стр. 282−284.

Собор новомучеников и исповедников Российских