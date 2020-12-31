Священномученик Сергий Астахов родился 5 июня 1877 года в Москве в семье рабочего. Он учился в народной школе. С 1893 года состоял певчим духовного хора. Сергей Николаевич был женат, у них с супругой Анной Никифоровной (род.1879г.) родилось шестеро детей: старшая дочь Наталия (умерла от тифа в 1917 г.), Василий (1900г.р.), Мария (1903г.р.), Алексей (1904г.р.), Антонина (1905г.р.) и Николай (1914г.р.).

В 1920—1921 годах Сергей Николаевич Петропавловская состоял псаломщиком в Петропавловской церкви в Лефортово. 6 сентября 1921 года викарием Московской епархии епископом Никанором (Кудрявцевым) он был посвящён в стихарь. С сентября 1921 года Сергей Астахов жил с семьёй в селе Троицкое-Ратманово (ныне село Ивашево Ногинского района Московской области) и служил псаломщиком в местном храме Живоначальной Троицы. Иногда его приглашали служить в церковь Вознесения Господня в селе Петропавловская слобода в Обухово. По воспоминаниям родственников, исполняя обязанности псаломщика, он вёл большую подготовительную работу дома: разучивал псалмы и молитвы, играя на скрипке под метроном.

22 января 1922 года епископ Никанор рукоположил Сергей Николаевича в диакона к ратмановскому Троицкому храму, где он и прослужил до своего ареста в 1937 году. В последние годы он проживал в сторожке при кладбище рядом с маленькой церковью Иверской иконы Божией Матери вместе с супругой Анной Никифоровной. По праздникам он служил в этой церкви. Дети к тому времени уже выросли и жили самостоятельно в Москве и Московской обл.

В июле 1937 г. настоятель Петропавловской церкви соседнего села Сосновый Бор отец Михаил Соколов пригласил диакона Сергия Астахова на богослужение в престольный праздник своего храма. На богослужении благочинный протоиерей Сергий Махаев произнёс проповедь, которую НКВД объявило контрреволюционной.

26 ноября 1937 года отец Сергий Астахов был арестован по обвинению в контрреволюционной агитации вместе с отцом Михаилом Соколовым и диаконом Алексеем Сенкевичем и помещён на период следствия в тюрьму города Ногинска. На протоиерея Михаила Соколова, диакона Алексия Сенкевича и диакона Сергия Астахова было заведено следственное дело.

Начальник Ногинского РО УНКВД МО в обвинительном заключении писал:

«В мест. Сосновый Бор около пос. Обухово Ногинского района МО существовала группа контрреволюционно настроенных лиц из числа служителей религиозного культа, возглавляемая протоиереем церкви и настоятелем Соколовым. Участники контрреволюционной группировки собирались около церковной сторожки и в квартире Соколова, где между собой вели контрреволюционные разговоры пораженческого характера. Кроме этого, среди верующих также проводили контрреволюционную деятельность, высказывая контрреволюционную клевету на советскую власть и колхозы. В июле месяце 1937 г. в день религиозного праздника „Вознесение“ Соколов, как настоятель церкви „Петра и Павла“, пригласил на службу благочинного Махаева, ныне арестованного за контрреволюционную деятельность, который с ведома Соколова перед верующими выступил с проповедью резко контрреволюционного содержания…».

Кроме того, лично диакон Сергий Астахов обвинялся в следующем:

«Будучи враждебно настроен против Советской власти, вместе с контрреволюционно настроенным попом Троицким, среди населения ведёт антисоветскую деятельность. В июле месяце 1937 г. Астахов, будучи приглашён в церковь Петра и Павла в день религиозного праздника «Петров день», среди верующих, в присутствии ряда колхозников вел антисоветскую агитацию на тему о материальном положении колхозников в колхозах, возводил контрреволюционную клевету и говорил: «…Что это за жизнь в колхозах? Советская власть совсем замучила крестьян, крестьяне работают с утра до поздней ночи в поте лица, а сами сидят без хлеба и голодные…»

Астахов восхвалял контрреволюционеров-террористов, говорил: «…Эти люди хотели повернуть всё по-старому, они хотели дать нам хорошую жизнь, а их Советская власть расстреливает, но за них другие отомстят коммунистам…»

Будучи в 1937 г. [на богослужении] в церкви Петра и Павла с попом Соколовым, высказывал контрреволюционные настроения клеветнического характера".

28 ноября 1937 г. отец диакон был допрошен, но виновным себя ни в одном из обвинений не признал. 1 декабря 1937 года тройкой при НКВД СССР отец Сергий Астахов был приговорён к 8 годам заключения в концентрационном лагере.

Заключение исповедник веры отбывал в Бамлаге, в городе Свободный в Амурской области. В 1942 году он был арестован в лагере и приговорён к расстрелу. 31 декабря 1942 года отец Сергий Астахов был расстрелян.

Священномученик Сергий прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г. Определение Священного Синода от 17 июля 2001 г.