Священномученик Павел родился 5 февраля 1891 года в семье мещан города Кунгура Павла Андреевича и Марии Николаевны Аношкиных. В 1912 г. он окончил по I разряду Пермскую Духовную Семинарию. 19 августа того же года епископом Пермским и Соликамским Палладием (Добронравовым) был рукоположен во священника к Покровской церкви в селе Верх-Сарсы Красноуфимского уезда Пермской губернии и назначен заведующим и законоучителем Верх-Сарсинской церковно-приходской школы и законоучителем Сарсинской заводской и Верх-Сарсинской земской школ, председателем Верх-Сарсинского церковно-приходского попечительства и председателем Вонифатьевского общества трезвости.

25 марта 1913 года отец Павел был награждён набедренником «за выдающуюся пастырскую деятельность» и на следующий день переведён в Николаевскую церковь в село Мокино Оханского уезда (ныне — Нытвенского района Пермского края) и назначен заведующим и законоучителем Мокинской церковно-приходской школы, законоучителем в школах в Нижних и Верхних Талицах и в деревне Кошели, а с 1914 года — законоучителем и двухклассного Мокинского училища.

В семье отца Павла Аношкина и его супруги Надежды Никаноровны (в девичестве Игумновой) было два сына: Владимир (1913 г. р.) и Николай (1916 г. р.).

В 1918 г. во время гражданской войны с. Мокино оказалось в зоне боевых действий.

Священномученик Григорий родился 18 ноября 1891 года в Вятской губернии в семье крестьянина Прокопия Смирнова. В 1911 году Григорий окончил второклассное училище при Казанском храме в селе Старый Торъял в Уржумском уезде Вятской губернии, а в 1913 году дополнительные курсы при Митинской школе Вятского уезда и в том же году был назначен псаломщиком в Казанскую церковь села Горохова Орловского уезда. В 1916 году он перешёл служить в Пермскую епархию, и 15 января 1917 года епископ Пермский Андроник (Никольский) рукоположил его во диакона к Николаевскому храму в селе Мокино Оханского уезда.

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Как рассказывали старожилы села Мокино, в конце декабря 1918 г., при занятии села отступающими от сил белых красноармейцами 29-й стрелковой дивизии Путиловского полка, священник Павел Аношкин вместе с диаконом Григорием Смирновым были схвачены большевицкими извергами прямо во время богослужения. Их выволокли из храма за волосы, затем, после побоев, выгнали на улицу «в одном исподнем» и провели по селу, босиком по снегу.

Потом мучеников за волосы привязали веревками к хвостам лошадей и протащили по улице. Селяне слышали их крики. Красноармейцы потащили мучеников по дороге в направлении деревни Якимата, к Широкому Логу, что в одном километре от Мокино.

В Широком Логу священнику пытались отрубить голову, но немного промахнулись и раскроили череп. Затем, уже мертвых, их доволокли до реки Березовки и там бросили — хоронить запретили. Но местные мужики под страхом смерти ночью выкопали за алтарем мокинского храма могилу и похоронили тела убиенных священномучеников. После убийства священнослужителей красноармейцы Путиловского полка продолжили отступление и оставили Мокино. Село заняли войска Белой армии.

Отпевал мучеников священник Пётр Семёнович Конюхов, служивший в расположенном рядом с Мокино селе Говырино. Отец Птр был сыном расстрелянного в Оханске священномученика Симеона Конюхова. Свято-Никольскую церковь в селе Мокино, где служилти убиенные мыченики закрыли в 1936 г., устроили в ней сначала зернохранилище, а после войны — клуб и сельскую библиотеку.

В 2001 году обветшавшее деревянное здание разобрали. Но жители села обнесли территорию храма оградой, а на месте алтаря поставили поклонный крест. Летом 2014 года по благословению митрополита Пермского и Кунгурского Мефодия сотрудники Пермской митрополии, собирая сведения о пермских святых, узнали в Мокино о захоронении в церковной ограде. 29 сентября 2016 года было совершено вскрытие могилы и подняты останки двух человек. Один из погребенных был в иерейском облачении зеленого цвета. Другой погребенный был в диаконском облачении, тоже зеленого цвета. Останки имели следы насильственной смерти. В последующие несколько месяцев проводилась их идентификация. 10 февраля 2017 года было произведено освидетельствование останков прибывшим в Пермь членом Синодальной комиссии по канонизации святых Кириллом Каледой. А спустя 2 месяца от Святейшего Патриарха Кирилла было получено благословение «считать найденные в селе Мокино Пермского края останки святыми мощами священномучеников иерея Павла Аношкина и диакона Григория Смирнова.

Матушка Надежда Никандровна Аношкина пережила сильнейшее потрясение. После гибели мужа, совершившийся у неё на глазах, опасаясь расправы и репрессий, она отдала сыновей на воспитание своей сестре, Ольге Никандровне Игумновой, а сама скрылась. Ольга Никандровна, будучи глубоко религиозным человеком, посчитала свою миссию по воспитанию племянников Божиим промыслом и отказалась от создания собственной семьи. Имея приличное образование, она работала машинисткой и в свободное от работы время перепечатывала на машинке Библию, за что была арестована и осуждена на 10 лет заключения в концлагере на станции Пижил, в Удмуртии. Освободившись через 10 лет так же смиренно неся свой крест, Ольга Никандровна решила остаться жить в Пижиле, в леспромхозе, и работала там в канцелярии.

Старший сын отца Павла, Владимир Аношкин, скрыв свое происхождение, поступил в лётное училище. Но перед самым выпуском открылось, что он — сын священника, и его отчислили. В 1941 г. Владимир Павлович был призван в армию — в бомбардировочную авиацию. С первых дней войны Владимир совершал полёты и бомбовые атаки в тыл Германии. Из одного из вылетов самолет Владимира Аношкина не вернулся. Погибшего летчика причислили к «без вести пропавшим».

Младший сын, Николай, не смог получить высшего образования по той же причине, что и брат. После ареста Ольги Никандровны с двенадцатилетнего возраста он был вынужден начать трудовую жизнь. Неизвестно, знал ли Николай Павлович о месте проживания своей родной матери, но через много лет он получил известие о смерти Надежды Никандровны и ездил её хоронить в Пермскую область.

Новомученики и Исповедники Русской Православной Церкви XX века. ПСТГУ