Священномученик Александр Александрович Рождественский родился 11 августа 1874 года в семье священника Благовещенского погоста Новоторжского уезда Тверской губернии. Окончил Духовную семинарию и в 1902 году был рукоположен в сан священника ко храму родного села. Здесь он прослужил до начала гонений в тридцатых годах.

В 1930 году власти отобрали у священника всё имущество, а после этого потребовали от него уплаты налога. Лишённый средств к существованию, отец Александр не имел возможности его заплатить и за это в 1932 году был приговорён к двум годам заключения в концентрационном лагере. По возвращении из заключения отец Александр приехал в село Переслегино Высоковского района и стал служить в местном храме.

21 декабря 1937 года сотрудник Высоковского районного отдела НКВД арестовал отца Александра и в тот же день допросил. Священника не в чем было обвинить, у НКВД не было доказательств его противогосударственной деятельности, не было свидетельских показаний, и потому следователь сам по шаблону составил все обвинения, уверенный, что найдет таких «свидетелей», которые согласятся подтвердить всё, что бы он не написал.

— Следствием установлено, что вы ведёте контрреволюционную работу против существующего строя в СССР, а также поддерживали врагов народа, таких, как Троцкий и его приспешники Тухачевский, Якир и другие, — сказал следователь.

— Никакой работы я среди населения, в смысле контрреволюционной агитации, не вёл, о врагах народа также не говорил ни с кем.

— Какую вы вели работу среди церковной двадцатки?

— Я никакой работы не вёл с ними.

Вызванные на следующий день «дежурные свидетели» расписались под составленными следователем протоколами, и за два дня следствие было закончено. 26 декабря Тройка НКВД приговорила священника Александра Рождественского к расстрелу. Еще через день, 28 декабря 1937 года, он был расстрелян.

Священномученик Александр прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г.

Игумен Дамаскин (Орловский). «Мученики, исповедники и подвижники благочестия Русской Православной Церкви ХХ столетия. Жизнеописания и материалы к ним. Книга 3». Тверь. 2001. С. 442.

Собор новомучеников и исповедников российских