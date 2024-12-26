Священномученик Николай Николаевич Амассийский (1889−1938) родился в 1889 г. в селе Савельевка Николаевского уезда Самарской губернии в семье священника Николая Васильевича Амассийского (Амасийского). В 1897 году мальчик поступил в подготовительный класс Николаевского духовного училища, где проучился 5 лет, нобыл исключён за недисциплинированность. В 1902 году отец устроил Николая в 4 класс Вольского духовного училища, которое он закончил через полтора года. В 1904 году Николай поступил в Самарскую духовную семинарию, в которой окончил два класса, но в 1906 году был исключён в числе других увлёкшихся социальными идеями семинаристов за активное участие в студенческих забастовках.

В 1906—1907 годах Николай жил в селе Давыдовка, где служил священником его отец, и готовился к экзаменам на учителя. В конце 1907 года поступил служить псаломщиком в церковь села Семеновка Николаевского уезда Самарской губернии. В 1908 г. Николай Николаевич женился на дочери священника Ольге Ивановне Ахматовой. Впоследствии у них родились дети: Александр, Нина, Вера и Сергей.

В 1914 году псаломщик Николай Амассийский был рукоположен в сан диакона к той же церкви. В 1917 году он был рукоположен в сан священника, в 1917—1918 годы служил в уездном городе Самарской губернии Николаевске (с 1918 — город Пугачёв Саратовской области). В 1918—1922 годы отец Николай служил в селе Смородинка Перелюбского района Саратовской области.

9 декабря 1922 года его отец, священник Николай Васильевич Амасийский, был рукоположен обновленческими архиереями во епископа Пугачёвского. Священник Николай уклонился в обновленчество вместе с отцом. В 1923 году он был переведён отцом из села в «старый» собор городе Пугачёва.

В 1923 году по покаянии епископ Николай был принят в Православную Церковь в сущем сане и оставлен на той же кафедре. Священник Николай тоже раскаялся в обновленчестве и принял участие в повторном освящении «старого» собора. Он продолжил свое служение в городе Пугачёве, проживал с семьей по адресу: ул. Чапаевская, д. 68.

2 октября 1934 года отец Николай был арестован Пугачёвским РО НКВД за «антисоветскую агитацию среди верующих». Проходил по групповому делу «о.Николая Амасийского, о.Константина Самуилова и др., Саратовская о., г. Пугачев, 1934 г.» В период следствия содержания в СарФЗИТК. Обвинялся в том, что, «получив от участника контрреволюционной группы предложение о совместной организованной антисоветской деятельности, не сообщил об этом соответствующим органам власти и укрывал практическую контрреволюционную деятельность группы». Виновным в предъявленном ему обвинении по ст. 58 п. 12 УК РСФСР признал себя полностью. По постановлению Особого совещания при НКВД СССР от 17 марта 1935 года отец Николай Амассийский был сослан в Казахстан сроком на три года. Проживал в посёлке Майское Бескаргайского района Павлодарской области.

25 ноября 1937 года ссыльный батюшка был вновь арестован, а 1 декабря 1937 года на заседании тройки УНКВД по Восточно-Казахстанской области приговорён к 10 годам заключения в концентрационном лагере. Исповедник веры Христовой скончался 26 декабря 1938 г. в заключении.

Священномученик Николай прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г.

Собор Новомучеников и Исповедников Российских за Христа пострадавших