Владимир Филиппович Джуринский родился в 1885 году. Служил при Туркестанском архиерейском доме. В 1914 году назначен псаломщиком церкви в честь Казанской иконы Божией Матери в селе Вознесенском Копальского уезда Семиреченской области. В 1915 году призван на военную службу. По возвращении с фронта рукоположен во иерея, служил в церкви в селе Вознесенском. 1 августа 1916 года назначен настоятелем храма в селе Сергеевка Верненского уезда.

Его супруга Евфросиния Адамовна Джуринская родилась в 1888 году. Была учительницей в том же селе Сергеевка, где служил отец Владимир.

В ходе репрессий против духовенства протоиерей Владимир и его супруга были расстреляны большевиками 22 декабря 1920 года в городе Верный (ныне Алма-Ата).

Священномученик Владимир и мученица Евфросиния прославлены в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г.

Новомученики и Исповедники Русской Православной Церкви XX века ПСТГУ

Собор новомучеников и исповедников Казахстанских и Алма-Атинских