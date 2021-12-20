Мученик Иоанн Панкратьевич Демидов родился 18 апреля 1869 года в деревне Андреево Богородского уезда Московской губернии в семье фабриканта. Отец мученика Иоанна Ивановича Демидова. В конце 1900-х годов при разделе наследства шелкопрядильная фабрика отошла его брату. Иоанн работал по размотке шёлка на дому. Был глубоко верующим человеком, его сын и дочь в советское время стали церковными старостами. В 1918 году Иван Панкратьевич состоял членом волостного правления Новинской волости Богородского уезда.

В это время в селе Новозагарье вспыхнуло антибольшевистское крестьянское восстание, которое было подавлено отрядом ЧК. Иван Панкратьевич был арестован как член волостного правления за протест против выноса иконы из здания правления и заключён на 18 дней в тюрьму.

В 1933 году подвергался аресту «за спекуляцию шёлком». В августе 1937 года были арестованы его сын Иван и дочь с мужем. 9 сентября был арестован и заключён в тюрьму города Ногинска и их отец — Иван Панкратьевич по обвинению в том, что «был настроен против организации колхозов». На допросе мученик сказал, что «коллективизацию считает безбожеством и что вступать в колхоз грешно».

11 ноября 1937 года Особой тройкой при УНКВД по Московской области Иван Панкратьевич Демидов был приговорен к 8 годам заключения в концентрационном лагере. Отбывал наказание в Тайшетском лагере, где скончался 20 декабря 1937 года от тягот заключения и был погребён в безвестной могиле.

Мученик Иоанн прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г. Определение Священного Синода от 11 апреля 2006 года.

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