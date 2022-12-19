Иеромонах Сергий (Иван Гальковский) родился в Витебской губернии. 11 марта 1908 года он был зачислен в послушники Валаамского Спасо-Преображенского монастыря Выборгской губернии, а 23 декабря 1910 г. был пострижен в монахи с именем Сергий.

До 1911 года он проходил рыболовное послушание при монастыре на Валааме, затем в 1911 году был перемещён в Носовский Спасо-Преображенский монастырь в селе Туголовка Борисоглебского уезда, Тамбовской губернии (ныне село Демьян Бедный Жердевского района Тамбовской области). На новом месте, в Носовском монастыре монах Сергий был посвящён в сан иеромонаха.

Иеродиакон Андроник (Александр Барсуков) родился в 1872 году в Олонецкой губернии. 27 ноября 1895 года он поступил в Вааламский Спасо-Преображенский монастырь, в послушники которого был официально зачислен 8 августа 1900 г. Пострижение в монашество состоялось 9 июня 1907 года.

Андроник проходил различные послушания в монастыре: находился в Тихвинском скиту на должности помощника благочинного, был канонархом с 27 ноября 1907 года по 1916 год. В 1916 году его перевели в Носовский Спасо-Преображенский монастырь в селе Тугуловка Борисоглебского уезда Тамбовской губернии. В 1917 году монах Андроник был рукоположен в иеродиакона.

В 1917 году во время бандитского нападения на монастырь местных хулиганов иеромонах Сергий и иеродиакон Андроник были зверски убиты, защищая монастырские святыни и больного игумена.

Один из монахов монастыря записал в своем дневнике об иеродиаконе Андронике: «…На Валааме ты нёс крест скорбной опалы и жительства в дальних скитах, и днесь закончил свой подвиг монашеской смертью мученическою, кровию твоею излиянною да очистит Господь грехи твоя, ибо кто поживет и не согрешит? Сие совершил не без промысла Божия мудро и благостне о верующих пекущегося. Буде о всем Слава Богу, пути нашего жития направляющего! Как ты ревностно возглашал в нашей обители, будучи канонархом, славя Господа, Божию Матерь и Святых, тако да возрадуется душа твоя в селениях праведных…»

Преподобномученики Сергий и Андроник прославлены в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г. Определение Священного Синода от 27 декабря 2000 г .

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