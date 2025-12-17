|Русская линия
|Игумен Дамаскин (Орловский)
|17.12.2025
Василий Кашин служил диаконом в Троицкой церкви села Сылвинское-Троицкое Пермского уезда Пермской губернии. Расстрелян 17 декабря 1918 года вместе с 10 прихожанами в ходе массовых репрессий в Пермском крае.
Священномученик Василий прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г.
Иеромонах Дамаскин (Орловский) Мученики, исповедники и подвижники благочестия Русской Православной Церкви ХХ столетия. Жизнеописания и материалы к ним. Книга 2. — Тверь: «Булат», 1996 год, стр. 82−149.
