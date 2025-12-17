Русская линия
Русская линияИгумен Дамаскин (Орловский)17.12.2025 

Священномученик Василий Кашин

Диакон Василий Михайлович Кашин (1875-1918) с семьёй.Василий Кашин служил диаконом в Троицкой церкви села Сылвинское-Троицкое Пермского уезда Пермской губернии. Расстрелян 17 декабря 1918 года вместе с 10 прихожанами в ходе массовых репрессий в Пермском крае.

Священномученик Василий прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г.

Иеромонах Дамаскин (Орловский) Мученики, исповедники и подвижники благочестия Русской Православной Церкви ХХ столетия. Жизнеописания и материалы к ним. Книга 2. — Тверь: «Булат», 1996 год, стр. 82−149.

https://rusk.ru/st.php?idar=82836
Обсуждение публикации  

