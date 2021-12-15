Священномученик Феодор родился 21 октября 1875 года в селе Каменки Мышкинского уезда Ярославской губернии в семье священника Николая Алексинского. В 1890 году Фёдор поступил в Ярославскую Духовную семинарию, а по её окончании — в Московскую Духовную академию, которую он окончил в 1900 году со степенью кандидата богословия и был назначен учителем русского и церковно-славянского языков в Краснохолмское Духовное училище.

В 1909 году он был рукоположен в сан священника к Страстному монастырю в Москве, в котором прослужил до его закрытия безбожными властями в двадцатых годах. После закрытия монастыря отец Феодор был назначен служить в храм Знамения Божией Матери на Каретной улице в Москве.

14 апреля 1931 года власти арестовали отца Феодора, и он был заключён в Бутырскую тюрьму в Москве. Отца Феодора и всех арестованных, более тридцати священнослужителей и мирян, обвиняли в том, что они, «монахи и монашки ликвидированных монастырей, члены церковных советов, попы и бывшие торговцы, будучи активными церковниками-антисоветчиками, считающими советскую власть „властью антихриста“, группируясь вокруг реакционных московских церквей, проживая группами и в одиночку, занимались активной антисоветской деятельностью, выражавшейся в организации нелегальных антисоветских „сестричеств“ и „братств“, оказании помощи ссыльному за контрреволюционную деятельность духовенству, произнесении проповедей контрреволюционного характера, антисоветской агитации о религиозных гонениях, якобы чинимых советской властью…» Будучи допрошен, отец Феодор сказал, что ни сам не вёл антисоветских разговоров, ни при нём его знакомые таких разговоров не вели, а что было без него и какие разговоры вели его знакомые в его отсутствие, он не знает.

30 апреля 1931 года Особое Совещание при Коллегии ОГПУ приговорило отца Феодора к трём годам ссылки в Северный край. Из ссылки он вернулся в 1934 в Москву, где оставалась его семья, но власти не разрешили ему жить в городе и заявили, что он может поселиться не ближе ста километров от Москвы. Отец Феодор выехал в Тулу, как ближайшую от Москвы область, но здесь не смог получить места священника и поехал в Патриархию, которая направила его священником в храм в селе Ивакино Уваровского района Московской области.

Отец Феодор был арестован 1 декабря 1937 года и заключён в Таганскую тюрьму в Москве. 2 декабря сотрудники НКВД допросили его и лжесвидетелей.

Первым был допрошен сын расстрелянного в 1918 году священника; в тридцатых годах он стал учителем начальной школы в посёлке. Он показал, что старушка, хозяйка дома, в котором жил отец Феодор, говорила ему, что священник после службы сказал верующим: «Православные, настало тяжёлое время. Жить становится всё хуже и хуже. Всё идёт по Священному Писанию. Скоро настанет время кровопролития». В августе 1937 года он, возвратившись из школы, зашёл к священнику домой, и тот будто бы сказал ему: «Вот смотрите, если вы следите, а я знаю, что вы человек учёный, какое есть сходство со Священным Писанием. Писано, что церкви будут разоряться, на нас будут гонения».

Затем был допрошен председатель колхоза в деревне Потапково, где отец Феодор жил с августа 1937 года. Он показал, что со времени перехода священника на жительство в деревню Потапково стало заметно падение дисциплины в колхозе, колхозники стали посещать церковь, а контрреволюционная деятельность священника проявилась в факте посещения домов колхозников. Священник даже пытался заходить в правление колхоза и вести разговоры о религиозных обрядах, но им, председателем, был дан отпор. В августе священник вёл среди колхозников разговоры на религиозные темы, говоря: «Православные, грешно в праздничные дни работать, Бог вам за это не даст хорошей жизни. У Бога всё, от Него зависит ваша судьба — и в вашей семейной жизни, и в крестьянстве без Бога ни до порога». «В сентябре 1937 года священник пришёл в канцелярию колхоза, — свидетельствовал председатель, — и просил, чтобы я не притеснял колхозников и разрешил им ходить в церковь, и говорил: „Трудное время настало. Бога забыли, а Бог вас стал забывать. Всюду настало уныние, войны, и придёт время, что люди опомнятся, но будет поздно“. Я с ним не стал разговаривать и попросил выйти».

Затем был допрошен отец Феодор.

— Следствием установлено, что вы в августе 1937 года в беседе о существующем государственном строе высказывали недовольство советской властью и распространяли провокационные слухи о войне. Вы признаёте это? — спросил священника следователь.

— Нет, не признаю. Это клевета на меня. Я против советской власти никогда ничего не высказывал.

— Следствием установлено, что вы среди колхозников деревни Потапково проводили агитацию за то, чтобы колхозники в религиозные праздники не работали. Этим самым вы разлагали трудовую дисциплину в колхозе. Вы признаете в этом себя виновным?

— Нет, я не признаю себя виновным. Я такой агитации не проводил. Никому я не говорил, что в религиозные праздники нельзя работать, — ответил священник.

На этом допросы были закончены и следствие завершено. 5 декабря тройка НКВД приговорила отца Феодора к расстрелу. Священник Феодор Алексинский был расстрелян 15 декабря 1937 года и погребен в безвестной общей могиле на полигоне Бутово под Москвой.

Священномученик Феодор прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г. Определение Священного Синода от 12 марта 2002 г.

Игумен Дамаскин (Орловский). «Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века Московской епархии. Дополнительный том 2». Тверь, 2005 год, стр. 231−235.

Собор Новомучеников Бутовских