Священномученик Василий родился 20 марта 1893 года на Украине в селе Хижки Черниговской губернии, в семье крестьянина Назара Завгороднего. В тринадцать лет он окончил сельскую земскую школу и с этого времени стал работать вместе с отцом и братьями в своем крестьянском хозяйстве.

В поисках заработка в 1914 году он устроился работать шахтером на Донбасс, но спустя год был призван в армию, направлен на фронт и в течение трёх лет Первой мировой войны воевал рядовым. После 1918 года Василий Назарович волею судеб оказался в селе Борское Самарской губернии, где прожил год и был вновь призван, но уже в ряды Красной армии.

В 1922 году Василий Назарович сумел возвратиться к себе на родину в Черниговскую губернию. Женившись на крестьянке Марии Ивановне, он вместе с семьей переехал в уездный город Конотоп, где устроился конторским служащим. Вскоре, в 1923 году, у них родилась дочь Вера, а через два года — сын Алексей.

В 1926 году в Конотопе Василий Назарович был рукоположен в сан диакона. В дальнейшем из-за притеснений и гонений со стороны местных властей диакон Василий служил в городе Бузулуке Оренбургской епархии. Здесь в 1929 году у них с матушкой Марией родился младший сын Михаил.

Начиная с 1933 года диакон Василий служил в Нижегородской епархии. Его семья жила на квартире в небольшом частном доме в слободе Кошелевка, рядом с бывшим Печерским монастырем. Первым нижегородским храмом для отца Василия была Покровская церковь в центре города, а затем он стал служить вместе со священномучеником Евгением Яковлевым в Варварской церкви.

Церковь на Новом кладбище города Горького

Незадолго до своего ареста в 1937 году диакон Василий перешёл служить в Тихоновскую общину при церкви на Новом городском кладбище. Это была одна из последних действующих нижегородских церквей. Храм был заложен в 1914 году по проекту знаменитого архитектора В. А. Покровского, но дальнейшие революционные события помешали достроить и освятить его.

27 мая 1925 года община верующих заключила договор на пользование недостроенным зданием церкви. Впоследствии здесь был освящён придел в честь святого преподобного Сергия Радонежского, где и совершались богослужения. 3 апреля 1934 года Новокладбищенский храм был передан обновленцам. Сергиевская община отказалась делить место богослужения с еретиками и покинула церковь. В 1935 году после закрытия Покровской церкви приход этого храма по указанию властей вынужден был перейти в кладбищенский храм. Тихоновцам был предоставлен недостроенный и полуразрушенный второй этаж церкви. К 4 февраля 1936 года бывшая Покровская община смогла восстановить помещение и получить официальное разрешение на проведение богослужений.

8 сентября 1937 года на основании агентурных доносов осведомителей властями было вынесено постановление на арест всех клириков нижегородской Новокладбищенской церкви. 20 сентября 1937 года диакон Василий Завгородний был арестован и помещён в спецкорпус горьковской тюрьмы. Отцу диакону предъявили стандартное обвинение, как активному участнику церковно-фашистской организации. Спустя полтора месяца, 14 ноября 1937 года, его допросили, но, несмотря на желание следователя получить признательные показания, диакон Василий категорически отвергал все вымышленные обвинения.

— Вы арестованы как активный участник контрреволюционной церковно-фашистской диверсионно-террористической организации. Материалами следствия установлены факты подрывной деятельности лично вашей и других участников контрреволюционной организации. Признаете ли себя в этом виновным?

— Виновным себя не признаю.

— Отрицая свою вину, вы встали на путь обмана следствия, но этого вам не удастся. Требую прекратить запирательства и дать правдивые показания.

— Утверждаю, что ни в каких контрреволюционных организациях я не состоял и антисоветскую деятельность не вёл.

— Вы продолжаете лгать, следствие настаивает на даче правдивых показаний.

— Участником церковно-фашистской организации я не был и антисоветской деятельностью не занимался. Больше ничего показать не могу.

Решением Особой Тройки НКВД от 2−3 декабря 1937 года все арестованные священнослужители Нижнего Новгорода, в том числе и диакон Василий, были приговорены к расстрелу. 11 декабря 1937 года диакон Василий Завгородний был расстрелян и погребён в общей безвестной могиле.

Священномученик Василий прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г.

Цитируется по книге «Жития святых, новомучеников и исповедников Земли Нижегородской». — Нижний Новгород, 2015. Авторы-составители: архимандрит Тихон (Затёкин), игумен Дамаскин (Орловский), О.В. Дёгтева.

Собор новомучеников и исповедников российских