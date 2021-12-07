Город Стародуб, ныне относящийся к Брянской области, издревле отличался крепкими православными устоями. После большевистского переворота 1917 года большое влияние на укрепление его жителей в противостоянии натиску безбожия оказал Священномученик Дамаскин (Цедрик), Епископ Стародубский. В 1929 году по Стародубу прокатилась первая волна массовых арестов духовенства и мирян. В октябре и ноябре 1937 года также были арестованы пять Стародубских священников.

Священномученик Александр Петрович Левицкий родился в 1868 году в селе Мишковка Стародубского района Орловской области в семье священника. В 1892 году он окончил Черниговскую Духовную Семинарию. 28 апреля 1893 года Преосвященным Сергием (Соколовым †1893), Епископом Черниговским и Нежинским, был рукоположен во священника к храму во имя Святых Праведных Захарии и Елисаветы города Стародуба. С этого времени священник Александр преподавал Закон Божий в Стародубском городском училище, а также состоял членом правления этого училища. В 1897−98 годах отец Александр принимал участие в народных чтениях Православного Палестинского общества, посвящённых знакомству со Святой Землей, проводимых в Стародубе. С 1896 по 1898 год он был членом комитета по построению нового здания для Стародубского Духовного Училища. За труды по строительному комитету Преосвященным Антонием (Соколовым, †1911), Епископом Черниговским и Нежинским, 19 октября 1900 года отец Александр был награжден набедренником. При обозрении храмов Стародубского уезда тем же Преосвященным сделана заметка в ведомости о храмах: «Священнику Елисаветинской церкви г. Стародуба Александру Левицкому за труды по учительству своих пасомых для поощрения его труда и для соревнования труда, выразить признательность епархиального начальства». За труды на пастырском поприще Преосвященным Епископом Антонием 4 марта 1909 года иерей Александр был награжден скуфьей, а за труды по гражданскому ведомству 6 мая того же года Священным Синодом был награжден камилавкой. Впоследствии он был возведен в сан протоиерея. К 1910 году у отца Александра и его матушки Анны Ивановны было шестеро детей: сыновья Пётр, Николай и Сергий; дочери Юлия, Мария и Екатерина.

К 1937 году протоиерей Александр служил в стародубском храме в честь Рождества Пресвятой Богородицы. 20 октября 1937 года семидесятилетний батюшка был арестован по вымышленному обвинению в контрреволюционной деятельности и заключён в тюрьму города Стародуб.

Священномученик Митрофан Феодосиевич Корницкий родился в 1873 году в местечке Троянов Житомирской губернии в семье псаломщика. Окончил Духовное Училище и был рукоположен во священника. У отца Митрофана и матушки Надежды было шестеро детей: сыновья Пётр, Феодор, Евгений и Павел и дочери Ольга и Мария. Служил он в местечке Оеники, селе Янковцы и селе Клишки Черниговской губернии. С 1915 года отец Митрофан служил в храме в честь Успения Пресвятой Богородицы села Медведово Стародубского уезда Черниговской губернии. В конце 1920-х годов он был возведён в сан протоиерея.

В 1929 году храм закрыли и через некоторое время разрушили. Протоиерея Митрофана перевели в храм в честь Похвалы Пресвятой Богородицы села Логоватое Стародубского уезда. Здесь он служил в течение года, пока не закрыли и этот храм, а затем был переведён в храм во имя Святителя Николая, Архиепископа Мир Ликийских, Чудотворца села Ярцево Стародубского уезда.

После закрытия храма в селе Ярцево протоиерей Митрофан был назначен настоятелем стародубского храма во имя Архистратига Божия Михаила. 20 октября 1937 года отец Митрофан был арестован властями по обвинению в систематической агитации против советской власти и заключён в тюрьму Стародуба.

Священномученик Алексий Михайлович Тютюнов родился в 1892 году в Стародубе в семье кустаря-сапожника. Окончил сельскую школу. До 1924 года он вместе с отцом занимался сапожным делом в своем доме. В тяжёлые для церкви времена гонений от захвативших власть в России большевиков Алексей Михайлович решил посвятить свою жизнь служению Богу. В 1925 году он был рукоположен в священнический сан. Тогда этот шаг неминуемо был связан с мученичеством или исповедничеством. Не сохранилось сведений о его церковной жизни до рукоположения, но можно предположить, что он был усердным прихожанином, общался с духовенством и занимался самообразованием. К 1937 году священник Алексий служил в стародубском Богоявленском храме. Матушка отца Алексия Елисавета Никифоровна, урождённая Бородулин, и дочь Ирина жили в городе Новгород-Северский Черниговской области. 22 октября 1937 года отец Алексий был арестован чекистами и заключён в тюрьму Стародуб. Его обвиняли в систематической контрреволюционной деятельности.

Священномученик Иоанн Степанович Никольский родился в 1866 году в селе Паниковицы Трубчевского уезда Орловской губернии в семье дьячка. Окончил Орловскую Духовную Семинарию и с 1891 года служил священником. Черниговские Епархиальные Ведомости 3 мая 1894 года сообщают, что «священник Георгиевской церкви с. Кистра Стародубского уезда Иоанн Никольский перемещён на праздное священническое место при Рождество-Богородицкой церкви с. Сетолова Мглинского уезда».

В 1896 и 1897 годах отец Иоанн упоминается как член Стародубского уездного отделения Епархиального училищного совета. После большевистского переворота, когда начались гонения за веру в Бога, он выступал на диспутах в защиту Православной веры. Ко времени ареста в 1937 году отец Иоанн служил в храме в честь Покрова Пресвятой Богородицы города Стародуб. Матушка его к тому времени уже умерла, сестра Наталья жила в Стародубе, дочь Александра с мужем, учителя средней школы — в городе Гжатск Смоленской области. 20 октября 1937 года семидесятилетний исповедник веры Христовой был арестован и заключён под стражу в Стародубскую тюрьму. Его обвинили в антисоветской агитации.

Священномученик Корнилий Иванович Удилович родился в 1877 году в селе Старое Тумашевского уезда Люблинской губернии (Польша) в семье священника. В 1903 году окончил Волынскую Духовную Семинарию. В 1907 году был рукоположен во священника. С 1929 года служил в храме во имя Святителя Василия Великого села Дедово Стародубского района. Матушка его, Лидия Васильевна Якубовская, была дочерью священника. 20 октября 1937 года отец Корнилий был арестован по обвинению в антисоветской агитации и заключён в Стародубскую тюрьму.

Все арестованные стародубские священники не признали себя виновными в вымышленных обвинениях. Тем не менее 22 ноября особая тройка при управлении НКВД по Орловской области приговорила их к расстрелу. 7 декабря 1937 года, в день памяти Великомученицы Екатерины, священномученики Александр, Митрофан, Алексий, Иоанн и Корнилий были расстреляны в городе Клинцы Брянской области. Место их погребения неизвестно.

Родственники мучеников не знали, куда и зачем были этапированы арестованные священники из Стародуба. Супруге отца Митрофана Корницкого Надежде Ивановне в райотделе НКВД сказали, что его якобы отправили в ссылку, скрыв от неё, что её мужа вместе с другими страдальцами перевезли в Клинцы для расстрела. Надежда Ивановна умерла в 1955 г., так ничего и не зная о судьбе мужа. Дети мученика только через 52 года узнали о совершённом властью злодеянии.

Определением Священного Синода Русской Православной Церкви от 6 октября 2005 года протоиереи Александр Левицкий и Митрофан Корницкий, иереи Алексий Тютюнов, Иоанн Никольский и Корнилий Удилович были причислены к лику Святых и включены в Собор Новомучеников и Исповедников Российских XX века.

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