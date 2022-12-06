|Русская линия
|06.12.2022
Александр Александрович Уксусов родился 13 августа 1874 года в деревне Знамово Мологского уезда Ярославской губернии в крестьянской семье. Закончив школу, он крестьянствовал, а затем служил чиновником в земстве. В советское время работал бухгалтером в совхозе «Красный Партизан» в деревне Жилкино Марьинской волости Мологского уезда Ярославской губернии. Будучи глубоко верующим человеком, Александр Александрович несколько лет исполнял обязанности председателя церковной общины в селе Марьино, где настоятелем храма был иеромонах Осия (Михайлов).
19 сентября 1937 года Александр Александрович был арестован и 10 октября осуждён тройкой при УНКВД по Ярославской области. Приговор — десять лет заключения в концентрационном лагере. Александра Александровича осудили как «участника церковно-повстанческой группы». Его обвинили в «нелегальных сборищах, в повстанческой и пораженческой агитации, клевете на политику партии и советского правительства, религиозном фанатизме и вовлечении колхозников в религиозную общину». На допросе Александр Александрович категорически отрицал антисоветский характер церковных собраний и никого не оговорил. Несмотря на предпринятые следствием меры принуждения, исповедник веры Христовой стоял на своём и не признал себя виновным в предъявленном обвинении:
— Никаких разговоров контрреволюционного содержания я на церковных собраниях не слышал.
— А кто же принимал участие и вел контрреволюционные разговоры на собраниях группы?
— На поставленный вопрос ответить не могу, отказываюсь.
Осуждённого старика гонители веры отправили отбывать десятилетний срок заключения на Север, в Архангельскую область, в Кулойлаг. Умер он в лагере 6 декабря 1937 года. Обстоятельства смерти мученика Александра Уксусова неизвестны.
Священномученик Александр прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г.
Ярославская областная универсальная научная библиотека имени Н.А. Некрасова
Собор новомучеников и исповедников в земле Ярославской просиявших
https://rusk.ru/st.php?idar=82689
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