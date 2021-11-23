Пётр Иванович Павлушков родился в 1865 году в городе Владимире в семье священника. В 1882 году окончил Владимирское духовное училище по I разряду[1], а в 1888 году — Владимирскую духовную семинарию также по I разряду[2]. В 1892 году Пётр Иванович завершил образование в Киевской духовной академии со степенью кандидата богословия и был назначен в Тульскую Духовную семинарию, где с 26 февраля 1893 года преподавал Священное Писание и психологию. Был членом ревизионной комиссии Тульской духовной консистории по проверке отчетности в духовных училищах епархии и попечительства о бедных.

С 1907 г. исполнял должность инспектора семинарии. Пётр Иванович был женат, в семье было пятеро детей. За безупречную службу надворный советник Павлушков был награждён орденом Святой Анны третьей степени и Святого Станислава второй и третьей степеней.

Простота, искренность и сердечность при безукоризненной вежливости и интеллигентности, благорасположение к учащимся и в то же время строгость и необходимая справедливая требовательность снискали глубокое уважение к Петру Ивановичу со стороны преподавателей и учащихся на протяжении четверти века его служения в семинарии. По отзывам коллег, инспектору Павлушкову были присущи неординарность мышления, чему способствовали ум и академическая образованность Петра Ивановича.

30 сентября 1917 года ректор семинарии архимандрит Корнилий (Соболёв) был хиротонисан во епископа Каширского, викария Тульской епархии, и ректором Тульской Духовной семинарии был назначен Пётр Иванович Павлушков.

Революционные события 1917 года явились катастрофой для духовного образования в России. Наряду с другими в начале 1918 года была закрыта и Тульская Духовная семинария. Пётр Иванович в течение двух лет преподавал в одной из школ Тулы, а 2 февраля 1921 года епископом Тульским Иувеналием (Масловским) был посвящён в сан иерея и назначен настоятелем тульского храма Двенадцати Апостолов, в котором и прослужил до своей мученической кончины. Кроме судебных дел, сохранилось очень мало сведений, касающихся его жизни. Недавно почивший протоиерей Алексий Резухин вспоминал: «Тихоновцы ютились в храме 12 Апостолов, где выдающимся настоятелем того времени был протоиерей Пётр Павлушков..» С теплотой и дружескими чувствами вспоминал о нём и архимандрит Макарий (Кобяков), бывший секретарь священномученика Игнатия (Садковского). Он вспоминал о встречах с Петром Ивановичем по поручению епископа Игнатия, отмечал его простоту и естественность, деликатность и благородство в обращении, академические знания ставшего священнослужителем бывшего ректора Семинарии.

Начало служения отца Петра в храме 12 Апостолов почти совпало с варварской кампанией властей по изъятию церковных ценностей и началом разнузданной деятельности обновленцев, стремящихся любой ценой удалить из тульских храмов священнослужителей, не поддерживающих их раскольничьей деятельности. К этому времени протоиерей Пётр Павлушков уже пользовался большой любовью и почитанием своей паствы. Его проповеди отличались простотой и доходчивостью изложения происходящих событий с точки зрения Православной Церкви. Накопленный в семинарии педагогический опыт помогал ему овладевать умами и душами прихожан, собиравшихся в невероятном количестве на его проповеди и беседы чтобы получить простые и ясные ответы на волнующие их вопросы.

В разгар компании по изъятию церковных ценностей, 26 марта 1922 года протоиерей Пётр Павлушков был арестован. В обвинительном заключении говорится, что он «обвиняется в антисоветской агитации, каковую проводил при чтении проповедей с амвона, так, например: «Если мы не будем поддерживать Советскую власть, то от этого не пострадаем, а если не будем поддерживать закон Библии, то будем наказаны на том свете..»

10 апреля 1922 года Тульский ревтрибунал за «антисоветскую агитацию и укрывательство церковных ценностей» приговорил отца Петра к заключению концлагере сроком на 3 года"[3]. В судебном деле есть несколько листков с просьбами прихожан: «Просим отпустить для служения на Страстной и Пасхальной седмицах нашего приходского священника Петра Ивановича Павлушкова, находящегося в тюремном заключении. Отец Петр у нас единственный священник и без него нам крайне затруднительно удовлетворять наши религиозные нужды».

По амнистии ВЦИК срок заключения отцу Петру был сокращён наполовину, и через год и 8 месяцев он был освобождён. К этому времени обновленческое Тульское епархиальное управление назначило нового священника в храм 12 Апостолов. Вот как описываются события этого времени в одном из доносов, посланных ГПУ осведомителем Семёновым: «Для черносотенного духовенства, да ещё обиженного обновленческим церковным движением, каковым заштатный протоиерей Петропавловской церкви Владимир Михайлович Архангельский, заштатный протоиерей 12-апостольской церкви Пётр Иванович Павлушков, и заштатный протоиерей Покровской церкви Михаил Михайлович Зверев, заштатный протоиерей Александро-Невской церкви Пётр Фомич Боженов, восстановивший себя в штатной должности, удаливший из храма и прихода «красного попа» Маккавеева. Боженов всех научил как действовать, разумеется, чем нахальнее- тем лучше, именно: обращаться к черносотенцам из прихода и с их помощью восстанавливать себя в должности, а «красных» попов выталкивать из храма и прихода.

Таковые именно явления и произошли..в 12-апостольской церкви, где черносотенцы восстановили в штатной должности два раза бывшего уже в тюрьме Петра Ивановича Павлушкова, а незаконно устранили законно поставленного в 12-апостольской церкви протоиерея Василия Васильевича Глаголева.."[4].

Прихожане 12-Апостольской церкви радовались освобождению своего любимого пастыря и, конечно же, не потерпели в храме обновленческого священника и выгнали его. Служить было трудно. Постоянные доносы, проверки, аресты.

Вот одно из заявлений в ГПУ от обновленцев: «Считаем своим долгом уведомить вас, что по имеющимся у нас сведениям в последние дни, в некоторых церквах г. Тулы под руководством бывших помещиков, купцов и разных тёмных личностей, с целью возбуждения масс, устраиваются неразрешенные собрания, на коих ставятся вопросы о признании и непризнании бывшего Патриарха Тихона и следовательно о его виновности в совершённых против Советской власти преступлениях: Поскольку гражданин Беллавин (Тихон) находится под судом и свою виновность перед Советской властью публично признал, а потому уведомляем вас, что мы снимаем с себя всякую ответственность за могущие произойти последствия. Тульский епархиальный совет: председатель архиепископ Виталий. Члены Совета: протоиерей В. Никольский, прот. П. Нежданов, свящ. Н. Макавеев, прот. Н. Музалевский».6).

А вот ещё несколько строк из очередного анонимного доноса: «..12 -Апостольской церкви прот. Пётр Иванович Павлушков бывший инспектор, а потом и ректор Тульской Духовной семинарии, а поэтому пользовался среди черносотенцев и контрреволюционных групп большим авторитетом, упорно и грубо отрицал церковно-обновленческое движение. Этот Павлушков 2 раза был уже в тюрьме..». Но несмотря ни на какие гонения и преследования, беззакония и репрессии, грабительские налоги, в 4 раза превышающие доходы храмов, истинное Православие постепенно, почти незаметно набирает силы, крепнет, и к середине 30-х годов обновленчество утратило свое влияние и полностью потеряло свои позиции в Туле. Весомый вклад в эту победу внесли священники, сохранившие верность патриаршей церкви. И среди них одним из первых без сомнения можно назвать протоиерея Петра Ивановича Павлушкова, непримиримого и бескомпромиссного борца с обновленчеством, верного последователя Святого Патриарха Тихона, а после его смерти — местоблюстителя митрополита Петра. И ещё один штрих к портрету отца Петра Павлушкова. 2 июня 1932 года епископ Белевский Игнатий был освобождён из заключения. Тяжело больной, он приехал в Тулу. С согласия настоятеля храма 12 Апостолов протоиерея Петра Ивановича Павлушкова, он проживал на квартире священника того же храма Александра Александровича Воскресенского (в 1933 году осужден на 5 лет). Продукты для опального священномученика епископа Игнатия приносил Николай Петрович Бондаренко, ктитор того же храма (осужден в 1933 г. на 5 лет). Дать приют освобождённому из заключения священнослужителю было в то время смертельным риском. За это А.А. Воскресенский и Н.П. Бондаренко были арестованы. Отца Петра Павлушкова в это время не было в городе, и он избежал ареста.

По любви к владыке Игнатию эти люди отважились на подвиг. Да никто из них и не почитал это подвигом. Они знали, предвидели, что обновленческое окружение им этого не простит, и будет писать в ГПУ доносы, но шли на подвиг, бескорыстно помогая больному исповеднику Игнатию.

Всё больше и больше священнослужителей попадает в концентрационные лагеря, гибнет от тягот лагерного быта и непосильного труда. А с 1937 года начинаются расстрелы.

9 сентября 1937 года протоиерей Пётр Иванович Павлушков был арестован. Ему было предъявлено стандартное обвинение: «В г. Туле при церкви 12 апостолов существовала контрреволюционная церковная группировка, которую возглавлял настоятель указанной церкви Павлушков Петр Иванович с высшим академическим образованием. Группа ставился своей задачей объединение верующих вокруг церкви для борьбы с Советской властью. В этих целях участники группы развернули контрреволюционную деятельность, они открыто выступали против мероприятий Соввласти и пропагандировали фашизм. Церковь 12 апостолов использовалась ими для контрреволюционных проповедей, которые ими велись среди посетителей церкви. Павлушков в церкви в своих проповедях говорил: «Нам надо спасти Россию от врагов, Россия гибнет, а с нею вместе погибает и вера христианская. Тот народ крепок, который держит свою веру стойко, не продает её… Церковь христианская создана на крови мучеников, первые христиане победили весь мир, и мы должны брать пример с них, не бояться гонений и мучений и даже смерти, и своих детей этому учить.

Верующие христиане должны быть в своей вере и не бояться ничего, вспомните, сколько у нас мучеников было, и как они твёрдо себя держали, как раньше твёрдо боролись за веру. Теперь мучают за веру, но вы не бойтесь, у Господа все мученики записаны, как в особую книгу. Своих детей вы перевоспитывайте в христианском духе на смену себе" (Показания свидетеля Турбина)".

19 ноября 1937 года по «групповому делу протоиерея Петра Павлушкова и др.» Тройка при управлении НКВД по Тульской области приговорила П.И. Павлушкова, Д.И. Ширяева, А.Г. Сенявина, Г. И. Дьяконова и П.Н. Копанева к расстрелу[5].

Все они были расстреляны чекистами в Тесницком лесу 23 ноября 1937 года.

Священномученик Пётр прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г. Определение Священного Синода от 17 июля 2001 г.

Сайт Тульской митрополии

Примечания:

[1] Выпускники Владимирского духовного училища 1882 года, генеалогический сайт Бовкало А. А., http://www.petergen.com/bovkalo/duhov/vladimirdu.html

[2] Выпускники Владимирской духовной семинарии 1888 года", генеалогический сайт Бовкало А. А., http://www.petergen.com/bovkalo/duhov/vladimirsem.html

[3] ГАТО, фонд ФР — 1963, опись 2, дело 2016.

[4] Там же.

[5] Архив УФСБ по Тульской обл., дело 7967