Михаил Адамантов родился 31 августа 1892 года в селе Шишковердь Княгининского уезда Нижегородской губернии в семье псаломщика Петра Адамантова и его жены Надежды, у которых было шестеро сыновей.

Его отец практически всю свою жизнь прослужил псаломщиком в Предтеченской церкви села Шишковерди. Семья жила бедно, но всех своих детей глубоко верующие родители воспитывали в вере и благочестии. В 1913 году Михаил Адамантов окончил полный курс обучения в Нижегородской Духовной семинарии, женился на дочери священника Марии и был рукоположен во иерея.

15 февраля 1914 года отец Михаил был назначен настоятелем в храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы села Борисовка Васильсурского уезда. В декабре 1915 года у отца Михаила и матушки Марии в Борисовке родился старший сын Алексей, и лишь спустя много лет, в 1924 году, в их семье появится ещё один сын Николай.

Несмотря на свою молодость, священник Михаил Адамантов пользовался большим авторитетом среди крестьян, и многие из прихожан приходили к нему в дом за советом. Небольшой деревянный храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы в селе Борисовка был построен на средства прихожан в 1910 году. Приход был бедным, и священник вынужден был не только преподавать Закон Божий в местной церковно-приходской школе, но и вместе с женой заниматься сельским хозяйством. Они сами косили и запасали сено для коровы, возделывали огород и ухаживали за садом.

Во время Первой Мировой войны отец Михаил Адамантов, по примеру своего старшего родного брата Федора, который был кадровым военным, 31 мая 1916 года подал прошение на имя архиепископа Иоакима (Левицкого) с просьбой отправить его на фронт в качестве полкового священника. Отец Михаил писал: «В настоящее время ощущается нужда в полковых священниках. Будучи человеком свободным в семейном отношении и молодым и имея непреодолимое желание послужить в сане священника в рядах нашей доблестной армии, покорнейше прошу Вас, Владыко, представить мое желание на усмотрение Протоприсвитера военного и морского духовенства». Благочинный Васильсурского уезда священник Константин Карамазинский, направил отзыв об отце Михаиле в Нижегородскую Духовную консисторию, следующего содержания: «Имею сообщить, что священник села Борисовки Михаил Адамантов — человек молодой, полный сил, как физических, так и духовных, может вполне справлять обязанность военного священника». Однако, несмотря на желание отца Михаила, он не был направлен для служения в армию, а продолжил духовно окормлять крестьян в Нижегородской глубинке.

В 1930-е годы отец Михаил стал служить настоятелем Рождественской церкви в селе Берендеевка Лысковского района, но сам он с семьей проживал в соседней деревне Колхича. Во время массовых репрессий советской власти против православных в 1937 году начальником Лысковского районного отделения НКВД был арестован и отец Михаил. Во время ареста и обыска 15 сентября 1937 года в доме священника чекисты искали контрреволюционную литературу и оружие. На требование сдать их отец Михаил ответил, что он таких вещей в доме не имеет и что его оружие это слово Божие. Сотрудники НКВД смогли изъять только богослужебные книги.

4 ноября 1937 года следователь допросил отца Михаила Адамантова:

— Вы арестованы как активный участник церковно-фашистской диверсионно-террористической организации.

— Виновным себя не признаю, так как в контрреволюционной церковно-фашистской организации я не состоял.

— Вы говорите неправду, следствием установлено, что вы входили в состав контрреволюционной фашистской, диверсионно-террористической группы, созданной и руководимой попом Хитровским. Признаёте вы себя в этом виновным?

— Нет.

— Вы обличаетесь показаниями обвиняемых Хитровского, Соловьева, Сергиевского в том, что являлись активным участником церковно-фашистской диверсионно-террористической повстанческой организации, проводившей контрреволюционную деятельность. Виновным себя в этом признаёте?

— Виновным себя не признаю. Записано правильно с моих слов, мной прочитано.

Документы из следственного дела священника Михаила Адамантова

Несмотря на жестокие формы видения допросов, моральные и физические мучения арестованных, которые в то время были обычными в СССР, чекистам не удалось вырвать у исповедника признания вины в выдуманных ими обвинениях. Но власть была в руках врагов Христа и 11 ноября 1937 года Тройка при НКВД по Горьковской области приговорила отца Михаила к расстрелу. Священник Михаил Адамантов был расстрелян 20 ноября 1937 года и погребён в общей безвестной могиле на полигоне Горьковского НКВД.

В годы советской власти гонениям подвергались и другие члены семьи отца Михаила. В связи с этим его брат Константин, служивший псаломщиком у себя на родине, в селе Шишковерди, из-за боязни за своих детей (девять человек) оставил Церковь, официально отказавшись от своей должности при храме. Но именно мученическая кончина отца Михаила в дальнейшем позволила многим из этого рода пережить ужасы Великой Отечественной войны и другие испытания.

Священномученик Михаил прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г.

Цитируется по книге «Жития святых, новомучеников и исповедников Земли Нижегородской». — Нижний Новгород, 2015. Авторы-составители: архимандрит Тихон (Затёкин), игумен Дамаскин (Орловский), О.В. Дёгтева.

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