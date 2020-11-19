Анатолий Ананьевич Бержицкий родился 3 июля 1875 г. в селе Маяки Одесского уезда Херсонской губернии. Он происходил из русской священнической семьи, брат его тоже впоследствии стал священником, а племянники были белыми офицерами и эмигрировали в Болгарию. Первое образование будущий мученик за Христа получил на юридическом факультете Юрьевского университета, который закончил в 1902 году. Имел также и духовное образование. Известно, что духовный сан он принял после 1917 года.

Первый раз его арестовали в городе Барнауле 20 июля 1921 года и продержали в городской тюрьме 40 дней. Следующий раз отца Анатолия арестовали в 1930 году, на этот раз в заключении он находился 10 месяцев. После освобождения батюшка поселился Чимкенте Южно-Казахстанской области и для того, чтобы выжить, работал плановиком в облздраве.

Массовые репрессии против верующих в 1937 года захватили и отца Анатолия Бержицкого. 10 сентября 1937 года он был арестован. Чекисты обвинили его в том, что он «на следствии скрыл своё духовное звание и связь с братом, проживающим в г. Николаеве, у которого в эмиграции в Болгарии находятся два сына б[ывшие] [белые] офицеры. <…> Приехал в г. Чимкент специально для проведения контрреволюционной работы среди церковников».

Тройка УНКВД по Южно-Казахстанской области без суда приговорила отца Анатолия Бержицкого к высшей мере наказания и 19 ноября 1937 г. его расстреляли в Лисьей балке под Чимкентом и погребли в безвестной могиле.

Священномученик Анатолий прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г.

Новомученики и Исповедники Русской Православной Церкви XX века. ПСТГУ

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