Протоиерей Николай Васильевич Виноградов родился в 1870 году селе Малахово Романовского уезда Ярославский губернии, служил в этом же селе священником и здесь же был в 1929 году арестован и приговорён безбожниками к трём годам заключния в концлагере.

В дневнике Иоанна Кронштадтского есть запись карандашом: «Священник Николай Васильевич Виноградов, Ярославской губернии Романовского уезда, село Малахово». Эту запись отец Иоанн сделал 25 июля 1908 г. за полгода до своей кончины. О причинах появления этой записи остается только гадать. Известно, что именно в эти дни всероссийский пастырь объезжал Ярославскую епархию. Видимо, не мог один святой, широко известный на всю Россию и уже заканчивающий путь своей жизни во Христе, не заметить и не отметить другого, которому не суждено было приобрести такую же известность, но который стяжает святость подвигом исповедания Христовой веры. Отец Иоанн как бы указывает нам на скромного священника села Малахово, как на образец того, как надо жить во Христе даже в самую лютую годину.

Скончался протоиерей Николай 1 декабря 1948 года.

Священноисповедник Николай Виноградов прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г. Определение Священного Синода от 17 июля 2001 года.

Новомученики и Исповедники Русской Православной Церкви XX века. ПСТГУ

Собор новомучеников и исповедников в земле Ярославской просиявших