Казанский девичий монастырь с древних времен до 1868 года был единственным женским монастырем в Калужской епархии. Закрытый после революции, он начал возрождаться в 1991-м году. С той поры сестры обители пережили множество событий и могут поделиться некоторыми своими историями — грустными и забавными, душеполезными и назидательными.

Сестры монастыря с прихожанами и подопечными

Служи, не служи — дождя все равно не ожидается!

Несколько лет назад в нашей Калужской области стояла сильная засуха, от которой, конечно, страдали монастырские посадки. В конце июля — начале августа много церковных праздников, и у нас в монастыре каждый день шли длинные всенощные службы: праздники Калужской иконы Божией Матери, преподобного Серафима Саровского, святого пророка Илии, всенощная под воскресенье. А к нам в монастырь прислали молодого, только что рукоположенного иеромонаха проходить ставленнический Сорокоуст (40 служб подряд). Он ещё нетвердо знал последование служб, и, конечно, ему приходилось трудно.

И тут мы ещё решили отслужить молебен о дожде. Когда он увидел длинное последование этого молебна, то схватился за голову. Нужно также заметить, что, согласно прогнозам, никаких дождей в ближайшее время не ожидалось. И вот молодой батюшка в отчаянии воскликнул:

— Служи, не служи — дождя-то все равно не ожидается!

Сестры же твердо верили, что если отслужить молебен — Господь обязательно пошлет дождь.

Следующий день выдался уже привычно жарким, а небо — чистым и голубым, ни единой тучки. После литургии батюшка все же начал молебен о дожде — с горьким воплем ко Господу от собственной усталости и полной безнадежности (как ему казалось) данного мероприятия. Все сестры тоже молились. В конце молебна хлынул ливень.

Когда все вышли из храма на улицу, то увидели чудесное зрелище: солнце жарило по-прежнему, небо оставалось голубым, и только над монастырем собралась огромная туча, из которой лились потоки воды. Все изумились такому чуду! Но самым впечатляющим было изумление, с которым молодой иеромонах смотрел на дождь, начавшийся после отслуженного им же молебна.

Матушка-игумения Анастасия (Мордмиллович)

Доверять Богу

Игумения нашего монастыря, матушка Анастасия (Мордмиллович), учит нас доверять Богу через послушание. Действительно, в этом и есть смысл нашей монашеской жизни. Мы ведь и пришли в монастырь, чтобы посвятить себя Господу. Если же мы решили отдать себя Богу полностью, а потом начинаем по кусочку уворовывать свою волю, свое рассуждение, если мы своевольны и непослушны, то идем в противоположную сторону и не выполняем то, ради чего пришли в обитель.

Почему монаха называют бескровным мучеником? Потому что очень трудно отсечь свою волю и отдать себя в полное послушание и полное Божие распоряжение. «Мои мысли — не ваши мысли, ни ваши пути — пути Мои, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути Мои выше путей ваших, и мысли Мои выше мыслей ваших» (Ис. 55, 8−9). То, что, по нашему страстному человеческому рассуждению, кажется нам хорошим, может оказаться никуда не годным у Бога.

Послушание в монастыре — это как раз пример доверия ко Господу в своей жизни. Вот одна из историй по этому поводу. Послушание монахини Афанасии — шить для сестер. И вот как-то ей потребовалось купить несколько видов тканей: простой материал — для рабочих подрясников, получше — для церковных, бархат на скуфьи и прочее.

Казначея монастыря, монахиня Серафима, посмотрела в Интернете цены, глянула информацию о складах и дала монастырской швее несколько адресов торговых точек. Выделила также деньги на покупку — 5 тысяч. Говорит:

— Купи несколько рулонов ткани.

Мать Афанасия была растеряна и даже возмущена столь малой суммой: разве можно в наше время купить на 5 тысяч несколько рулонов ткани?! И, как говорится, ни в чем себе не отказывай! Но решила проявить послушание старшей сестре и спорить не стала. Вскоре её позвала матушка-игумения Анастасия и благословила купить ещё напрестольное Евангелие — красивое, бархатное, с застежками. На те же деньги.

— Как, матушка?! У меня всего 5 тысяч!

— Вот тебе ещё 2 тысячи.

Но и 7 тысяч было слишком мало, чтобы купить все задуманное: Евангелие напрестольное стоит дорого, материал тоже — денег явно не хватало. Мать Афанасия и тут спорить не стала, но очень огорчилась и в Москву поехала в полном расстройстве.

Первым делом купила Евангелие, и после этой покупки денег осталось совсем мало. Приезжает на первый склад — и ей говорят:

— У нас есть остаток вот этого рулона и остаток вот того. Мы вам сделаем скидку.

И она покупает прекрасную ткань с большой скидкой. На следующем складе происходит то же самое. Приезжает на третий, а там — ярмарка. Молодая пара, хозяева киоска, занимаются с покупателями, а с ними ещё свекровь. Увидев новую покупательницу в монашеском одеянии, пожилая женщина как-то сразу к ней не расположилась: и того нет, и другого нет, и вообще ничего для вас нет.

Но тут молодые заканчивают разговор и сами обращаются к монахине:

— Что вы хотите у нас купить?

Мать Афанасия объясняет, продавцы находят всё, что ей нужно, и при этом объявляют:

— Этот рулон у нас уже давно лежит, и мы вам сделаем уценочку.

И скидывают половину цены. Потом находят другой рулон и с него скидывают чуть ли не 70% стоимости. И так у швеи получилось, что она купила всё необходимое, и не только уложилась в данную ей сумму, но и сдачу привезла для казначеи. И это было, по её словам, посрамление её недоверия к послушанию и благословению.

А когда бывает по-другому? А по-другому бывает, когда человек не слушается. Об этом — наш следующий рассказ.

Ортопедические стельки

Главный признак помыслов от врага — их навязчивость. Вот такие навязчивые помыслы как-то овладели одной из сестёр нашей обители. Купил ей монастырь новые, очень хорошие кожаные туфли. Ничего необычного в этом нет: наши насельницы, как и во всех других монастырях, снабжаются всем необходимым.

Туфли сестре подошли и очень понравились, но вот проблема: ей очень захотелось купить ещё и ортопедические стельки. Зачем ей нужны именно такие — она и сама точно не знала. В нашем городе достойных её стелек не оказалось, и она стала проситься поехать в соседний город на предмет вожделенной покупки.

Нужно попутно заметить, что эта сестра, несмотря на молодость и неплохое здоровье, любила лечиться. Матушка-игумения у нас — человек духовно опытный, в монашеском чине подвизается почти 30 лет, и она сразу поняла, что навязчивое желание заполучить ортопедические стельки — настоящее искушение.

Попыталась объяснить духовному чаду, что не нужно выезжать из монастыря без особой необходимости, пытаясь заполучить вещь, которая тебе не особенно нужна. Напомнила о монашеском послушании. Но та оставалась непреклонна в своём желании и, наконец, выпросилась у матушки поехать в соседний город.

Там она нашла эти самые ортопедические стельки, примерила их в туфли, которые предусмотрительно взяла с собой, и, поскольку стельки просто идеально подошли, она их, конечно, купила. Радостная, сунула под мышку туфли, в другую руку — пакет с обновкой, и отправилась на вокзал. И прямо на вокзале упала и сильно разбила себе коленку. От боли забыла про новые туфли и вернулась в монастырь без них.

Кое-как доковыляв до обители, подвела неутешительный итог: туфли потеряла, ходить не может, но вожделенные стельки при ней. Гематома оказалась огромной, нога быстро отекла и разболелась ещё сильнее, и сестра, которая любила лечиться, очутилась в больнице. После больницы какое-то время её даже возили в инвалидной коляске.

В этом случае ярко проявился Промысл Божий: там, где ты надеешься получить пользу, проявляя непослушание, — можешь получить вред. Господь, вразумляя непослушное чадо, будет вынужден дать ему урок.

О поисках «беспечального местечка»

Другая наша сестра дважды уходила из монастыря и дважды возвращалась обратно. Она всё пыталась найти какое-то тихое, беспечальное местечко, где бы не было никаких искушений, где ей было бы комфортно «подвизаться», никто не мешал бы это делать — и иметь при этом хорошее мнение о себе.

Как-то ушла она из монастыря. Выехала за пределы Калужской области, едет по русской земле в поисках спокойного местечка. Смотрит, а навстречу ей попадается какой-то странный указатель: «Придурково». Она задумалась. Едет дальше: «Дураково». Тут сестра поняла, что дело неладно. Когда прочитала следующее название «Бесово» — задумалась: туда ли она едет?

И вот она вспомнила, что святые отцы говорят: «Случай — это язык, на котором с нами разговаривает Господь». Сестра засомневалась в богоугодности своего поиска «тихого местечка» и решила вернуться обратно в монастырь.

По этому поводу преподобный Никон Оптинский писал: «Никогда не было, нет и не будет на земле беспечального места. Беспечальное место может быть только в сердце, когда в нём Господь».

Сестры монастыря

У вас в кармане не завалялась таблеточка?

Послушница Ольга — медсестра, окончила Свято-Димитриевское училище сестёр милосердия в Москве. В монастыре она ухаживает за старенькими монахинями. Трудов и забот у неё много, и она сильно устает, но старается никому из старушек ни в каких просьбах не отказывать и утешать их изо всех сил.

Как-то, пока все сестры обедали, Ольга несла послушание чтеца, которое выполняется по очереди. По окончании трапезы присела пообедать сама. Ноги гудят, с утра уже набегалась по послушанию. Только расслабилась и ложку ко рту поднесла — чувствует: кто-то над ней нависает. Поднимает голову: мать Алексия. А нужно пояснить, что монахине Алексии 85 лет, но она вполне самостоятельно ходит на трапезу, правда, любит пить таблеточки, даже если они ей и не нужны. И в этот раз бодрая мать Алексия вежливо спрашивает:

— Олечка, у тебя не завалялась в кармане таблеточка глицина?

И Ольга понимает, что ей придется срочно все бросать, искать казначею, мать Серафиму, с ключом от аптеки, а потом подниматься на третий этаж за таблеткой глицина. Но поскольку Оля подвизается и старается с любовью относиться к своим подопечным, она подавляет ропот в душе и ласково отвечает старушке:

— Конечно, сейчас найдем таблеточку!

Опускает снова глаза в тарелку, чтобы хоть суп быстро дохлебать, но чувствует, что над ней кто-то снова нависает. Поднимает голову — стоит другая сестра, мать Мария, и говорит:

— Оля, у меня тут в кармане завалялась упаковка глицина. Тебе не нужно?

Так Господь утешает Своих послушниц.

Иринка с гостьей монастыря

Наш «колокол молчания»

После 10 вечера у нас в монастыре бывает «колокол молчания»: бьют в колокол, и все разговоры прекращаются до утра. Если же есть необходимость что-то коротко сказать, то сестры, чтобы не нарушить благословения, общаются знаками, так что уже привыкли к языку жестов.

Кто-нибудь из читателей, может, засомневается: неужели и по делу ничего сказать нельзя?! Но дело в том, что, начав разговор вроде бы по делу, сестры, а особенно молодые, увлекаются и продолжают беседу уже и не по делу: наши собственные девичьи немощи по части многословия нам хорошо известны, так что стараемся обходиться без разговоров.

А у нас есть подопечные — дети-инвалиды из Сергиева Посада. Там у них устроен детский дом для глухонемых и слепых детишек, и мы с ними давно дружим. Многие из них сейчас учатся в Калуге, в специальном училище, там их обучают сапожному делу, швейному, плетению корзин и другому рукоделию. Они к нам всегда приезжают на выходные: на службу, на трапезу. Даже стараются помогать: собирают смородину, боярышник, ходят на коровник.

И вот одна девочка, из говорящих, радостно объявляет монахиням:

— Вы же привыкли после десяти вечера жестами объясняться — значит, можете наших глухонемых хорошо понимать!

Иринка

«Иринка-да», «Танечка-да-да» и «Ульянка-не хочу — не буду»

У нас всё лето гостили Ульянка и Танечка, инвалиды детства. А ещё у нас постоянно живет инвалид детства Иринка, покровительница котят. У неё есть особая статья: сильная любовь ко всему живому миру, ко всем домашним животным и прочим зверюшкам. Она за них всех переживает, молится, никого из животных не боится. Монастырские куры, коровы, кошки находятся под её неусыпным попечением. Когда кто-то из них заболевает, и лечение обычными средствами не помогает, сестры говорят:

— Нужно срочно звать Иринку. Пусть помолится.

Так вот, у Иринки присказка любимая — она слово услышанное повторяет и добавляет: «Да!»

Ульянка зовет Иринку — «Иринка-да!» У Танечки присказка любимая: «Да-да!» И её прозвали «Танечка- да-да!» Что касается самой Ульянки, её любимые слова: «Не хочу — не буду!» Но на самом деле у неё можно поучиться терпению и жертвенности. Несмотря на больные ноги, она готова исполнить любую просьбу и всегда всем помочь. То есть сначала объявляет: «Не хочу, не буду!», но потом идёт и всё делает, как тот сын из Евангелия, который сначала говорит: «Не хочу», а потом идёт и работает в винограднике (Мф. 21, 28−30).

Воскресная школа-клуб монастыря

Ночная молитва

Этой зимой у нас сильно заболела мать Серафима, совсем ещё молодая сестра, у неё был пневмоторакс. Ей делали операцию — и мы все за неё ночью молились.

Тут нужно пояснить. Когда-то нашей старице, матушке Николае, тоже делали операцию, и духовник, отец Михаил, благословил в таких опасных для жизни случаях молиться всем сестрам в ночь перед операцией. И вот, когда стало плохо нашей Серафиме, мы собрались ночью в храме и читали канон за болящую, другие молитвы и прошения. Молились до 6 утра.

При этом наши девочки, инвалиды детства, молились вместе с нами, не желая идти отдыхать, и даже просили:

— Можно, мы будем молиться и поститься до тех пор, пока мать Серафима не выздоровеет?

Они были готовы к такому подвигу и рвались в бой, но этого мы им, конечно, уже не разрешили. И Господь слышит ночную молитву: сейчас Серафима снова с нами.

Мать Ангелина

Мать Ангелина и пёс Верный

Старшая сестра монастыря, монахиня Ангелина, как и Иринка, очень любит животных. В её питомцах числится слепой кот Кротик (спасенный от неминуемой смерти на улице) и монастырский пёс Верный. Пёс действительно преданный: мать Ангелина в ладоши хлопнет — он уже тут как тут.

Как-то раз хлопает она в ладоши — нет ответа. Уже рукоплещет, можно сказать, а Верный не отзывается. Стала его искать, а он сидит к ней спиной и замер, уставившись с преданностью во взоре на повара летней кухни, которая варит еду монастырским животным.

Мать Ангелина с горечью восклицает:

— Ах ты, шкура продажная! А ещё Верный… За кусок мяса меня продал!

Повар, мать Макария, выглядывает из трапезной и комментирует с улыбкой:

— Нет, всего лишь за листок капусты!

Лекарства от аллергии на лекарства

Мать Ангелина очень любила Верного и часто его лечила. Правда, чем больше она его лечила, тем больше он болел. Потом у собаки началась аллергия на таблетки и уколы, и её хозяйке понадобились лекарства, чтобы вылечить аллергию на лекарства. После этого матушка-игумения сказала духовному чаду:

— Прекрати это занятие. Оставь собаку в покое.

Мать Ангелина скрепя сердце послушалась, после чего Верный быстро выздоровел. И матушка-игумения на занятиях сказала сестрам:

— Чем больше мы заботимся о предмете нашей страсти, и саму нашу заботу превращаем в страсть, тем хуже предмету этой страсти становится.

Иринка, покровительница котят, услышала эти слова и запомнила. И вот одна прихожанка начала рассказывать, как увлечённо она лечит свою маленькую собачку, и тогда Иринка обрадовалась, захлопала в ладоши и сказала:

— Как мать Ангелина, как мать Ангелина!

О шоколадках

Монахиня Мария должна была ехать на православную ярмарку. Сначала она хотела попросить у келаря с собой шоколадку для перекуса, но потом решила такое желание отсечь и лакомство не просить.

Когда она приехала на ярмарку, её с первого дня начали угощать шоколадом. Его несли всё больше и больше, и в последний день принесли совсем огромную шоколадку — размером с коробку конфет. Эту последнюю она уже кому-то подарила.

Строительство в Казанском девичьем монастыре

Как блаженная Матрона помогает строить свой храм

Мы строим храм в честь святой блаженной Матроны, и делаем это, конечно, благодаря помощи верующих людей. И вот совсем недавно стройка остановилась: нет кирпича, и деньги тоже закончились. Вдруг звонят из «Калужских новостей»:

— Мы слышали, что вы там восстанавливаете самый древний на Калужской земле женский монастырь. Может, что-то расскажете?

— Расскажем, приезжайте.

И вот они приехали, и матушка-игумения говорит им:

— Видите стройку? Вчера ещё здесь были рабочие, а сегодня никого нет, и стройка стоит, потому что кирпич кончился, и средств на него нет. Если найдется доброхот, который пожертвует кирпич или средства, Матронушка его обязательно отблагодарит.

Дело было в пятницу. В субботу приходит из часовни мать Пафнутия и рассказывает игумении:

— Матушка, один дяденька говорит, что увидел интервью и хочет помочь нам с кирпичом.

Как оказалось, раб Божий Игорь — человек верующий. Он телевизор вообще не смотрит, но тут как раз в обеденный перерыв зашёл к рабочим, у них был включен телевизор, и Игорь услышал беседу с нашей матушкой. Он три года назад купил кирпич, по счастливому совпадению — той же марки и на том же заводе, где и мы приобретали для нашего храма. Кирпич не пригодился, и он готов нам его подарить, но проблема в том, что мы должны привезти его сами из Мещовска, который от нас находится довольно далеко. Привезти оттуда материал — это половина его стоимости.

Но тут опять Матронушка нам помогла — нашёлся благодетель, готовый привезти кирпич. Он оставил номер телефона рабочих, которые должны были это дело организовать. Тут у нас случилось забавное искушение. Звонит старшая сестра, монахиня Ангелина, рабочему по оставленному номеру, а он, выслушав её просьбу, с сильным акцентом отвечает:

— Я вас услышал, я вам перезвоню.

Время идёт. Через несколько дней она снова звонит, снова просит — тот же голос с тем же акцентом произносит ту же фразу:

— Я вас услышал, я вам перезвоню.

Проходит неделя, дело с места не двигается.

В это время наш новый благодетель Игорь приезжает в один храм, а там икона блаженной Матроны с частицей мощей. Он к иконе подходит, свечу ставит и спрашивает:

— Матронушка, дорогая, ну, когда же ты заберёшь у меня кирпич?

И искушение после его молитвы тут же разрешилось: мать Ангелина узнала, что рабочий, который отвечал ей, приехал с Кавказа и по-русски почти не говорит, но для общения по телефону выучил одну фразу, которую старательно повторяет. После этого состоялся нормальный разговор с другим рабочим, и кирпич благополучно привезли. Сейчас строительство храма идёт полным ходом, и сестры мечтают его завершить.

Строящийся храм

Святая блаженная Матрона не оставит вас своим попечением

Дорогие читатели Портала «Православие.ру», сестры нашего монастыря сейчас восстанавливают обитель, возвращения которой ждали 25 лет. За все эти годы мы неоднократно меняли место своего пребывания и восстановили скит. Мы также строим сейчас храм в честь святой блаженной Матроны Московской. Нет нужды вам рассказывать, как отзывчива на молитвы всех скорбящих и страждущих святая Матронушка. Просим вас оказать посильную помощь в восстановлении нашего монастыря и строительстве храма, а святая блаженная Матрона не оставит вас своим попечением.

За всех, кто сможет оказать нам помощь, сестры монастыря будут творить молитву, как за своих благодетелей. Имена для молитвы можно указывать в письмах, комментариях к этой статье или в прямо в переводах. Наш адрес: г. Калуга, переулок Монастырский, 1.

Электронный адрес: spasnaugre@yandex.ru

Номер карты: «Мир» 2202 2002 9391 5524 Получатель — монахиня Ангелина, старшая сестра монастыря (в миру Галина Владимировна Петрова).

Телефон: 8−910−867−2600

Банковские реквизиты на фото:

Просьба сестер о помощи

Храни вас Господь!

Молитвами Пречистой Владычицы нашей, Пресвятой Богородицы, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас!

http://www.pravoslavie.ru/117 051.html