Кафедральный собор Святых Кирилла и Мефодия в Праге

В настоящее время мы наблюдаем стремления Вселенского Патриархата повлиять на церковный процесс, происходящий на Украине, Церковь которой является всемирно признанной канонической областью Русской Православной Церкви. Это уже не первый раз, когда Царьград пытается вмешаться в дела других автокефальных Церквей. Несколько лет назад была аналогичная попытка касательно нашей Православной Церкви в Чешских землях и Словакии.

В следующих строках я попытаюсь изложить в общих чертах, как обстояло дело с точки зрения очевидца, который в течение всего этого времени являлся членом Епархиального совета Пражской Православной Епархии, а большую часть этого времени я работал в церковном управлении. Подчеркиваю, что речь идёт о моей личной, чисто неофициальной точке зрения, и я ни в коей мере не желаю кого-либо оскорбить, очернить или обвинить. Прежде всего, несколько слов о становлении Православной Церкви в Чешских землях.

История нашей Поместной Церкви

Памятник Кириллу и Мефодию в Праге

Православная вера была к нам принесена святыми Кириллом и Мефодием в 863-м г. из Царьграда. Впрочем, речь не шла о послании епископа, но так случилось, что Церковь здесь была учреждена уже в 869-м г., когда святой Мефодий был рукоположен в сан Моравского архиепископа тогда ещё православным Папой Римским Адрианом ІІ. Таким образом, первой Матерью нашей Поместной Церкви стала Римская Церковь. Однако, ввиду интриг латинского духовенства и политического давления франков, ученики Мефодия после смерти архиепископа, в 886-м году, были изгнаны из Моравии. Православная вера и славянское богослужение, несмотря на это, просуществовали в Чехии до конца ХІ в., когда в 1096-м г. разогнали славянский Сазавский монастырь, где, между прочим, хранились честные останки святых мучеников Бориса и Глеба. Православие из Чешских земель исчезло на долгие века.

Лишь в 1874-м г. удалось возобновить православные богослужения в Праге, в храме Святителя Николая на Староместской площади. Священники, которые служили в этом храме и в трех недавно построенных храмах в западно-чешских курортных городах, принадлежали Московскому Патриархату. В то же время правительство Австрии отказывалось учредить в Праге православный приход, а с точки зрения приходской записи чешские православные относились к сербскому приходу в Вене. Вокруг храма Святителя Николая возникла т.н. Православная беседа, объединившая сотни чешских верующих.

В 1918-м г., после возникновения Чешской Республики, началось движение за создание местной Православной Церкви. Во главе группы, которая возникла из Православной беседы, встал архимандрит Савватий (Врабец). Вместе с тем в 1920-м г. сформировалась и национальная Чехословацкая Церковь, которая насчитывала несколько сотен тысяч членов и вела переговоры с Сербской Церковью о принятии Православия. В конечном итоге это объединение направилось по совсем иному, либеральному пути. Православию остался верным, с несколькими сотнями верующих, лишь епископ Горазд (Павлик), рукоположенный в Белграде. Возглавляемое им сообщество, разумеется, находилось под юрисдикцией Сербской Православной Церкви.

Священномученик Горазд (Павлик)

Это также послужило причиной того, почему Белград, несмотря на неоднократные просьбы Савватия, отказался не только его признать, но и рукоположить во епископы. Поэтому Савватий, в качестве единственного выхода, обратился с просьбой о рукоположении в Царьград. 4 марта 1923 г. Патриарх Константинопольский Мелетий IV не только рукоположил, но и назначил его архиепископом недавно учрежденной Православной Церкви в Чехословакии под юрисдикцией Вселенского Патриархата. После возвращения на родину между Савватием и Гораздом начался спор, кто возглавит Чешское (и Моравское) Православие, в котором достаточно быстро, благодаря поддержке большей части верующих, одержал победу владыка Горазд. Именно он создал в межвоенный период Церковь в Чехии и на Мораве под сербской юрисдикцией. Таким образом, Сербская Церковь стала уже второй Матерью нашей Поместной Церкви. В 1942-м г. владыка Горазд за помощь антифашистскому сопротивлению был приговорен к смерти и принял венец мученика. Сегодня его почитают как святого.

Владыка Савватий после своего поражения удалился в уединение и в жизни Церкви практически не принимал участия. Во время оккупации он был заключен в концентрационный лагерь, а умер, почти всеми забытый, в 1959-м г. в Праге. Томос об учреждении автономии Чехословацкой Церкви, который он получил в Царьграде, остался лишь мертвой буквой.

Во время оккупации Церковь Горазда была официально распущена и (в который раз) разогнана. В сложные годы по окончании Второй мировой войны Церковь получила обновление под юрисдикцией Московского Патриархата, который в конечном итоге в 1951-м г. предоставил ей автокефалию, и её территория включала не только исторические чешские земли, где ранее действовала Церковь Горазда, но и Словакию. Таким образом, Москва приходится третьей Матерью нашей Церкви. Определенная проблема была в том, что Церковь в то время имела на бумаге несколько сотен тысяч членов, однако подавляющее большинство из них представляли население воссоединившихся с Православием униатов в Восточной Словакии. Когда в 1968-м г. была разрешена и возобновила свою деятельность Греко-католическая церковь, то среди членов Православной Церкви в Чехословакии осталось приблизительно 100 000 человек. Несмотря на это, предоставление автокефалии сделало возможным дальнейшее развитие нашей Поместной Православной Церкви.

Издание Константинопольского Томоса

А теперь мы перенес`мся из древних времен в историю совсем новую. Константинополь, конечно же, предоставление Москвой автокефалии Чехословацкой Церкви никогда не признавал. После падения коммунистического режима в 1989-м г. Православная Церковь в Чешских землях и Словакии начала стремиться к налаживанию отношений с Константинопольским Патриархатом и добиваться признания автокефалии. Эти усилия завершились в 1998-м г. изданием патриаршего и синодального Томоса, на основании которого Константинополь признал нашу автокефалию.

Чехословацкая Церковь надеялась, что новый Томос привнесет атмосферу братского или хотя бы отеческого духа и взаимной любви, и будет лишь констатировать уже несколько десятилетий фактически существующее положение. Возможно, так бы оно и было, если бы Константинопольский Патриархат не утратил свое лицо. Церковь получила документ совершенно другого содержания и звучания. Привожу только отрывки из Томоса, а картину читатель может дополнить самостоятельно:

Из введения (выделено автором):

«Наша святая и великая Христова Церковь, которой вверено попечение обо всех святых Божьих Церквах и которая никогда не оставит ни единое свое дитя без защиты и никому иному не позволит, чтобы тот делал то, на что не имеет права, и которая, как живая Церковь — живущая жизнью высшей Жизни, явленной воскресшим из гроба Господом, — неся свое служение, наделила честью автономии Поместную Святую Церковь в Чешских землях и в Словакии, живущую в свободном, суверенном и либеральном государстве, несмотря на то, что эта Церковь малочисленна, в 1923-м г. изданием Патриаршего и Синодального Томоса. С того времени вплоть до сегодня Поместная Святая Православная Церковь в Чешских землях и в Словакии существовала вопреки некоторым её неканоническим действиям, которые мы в тишине прощаем, зная, что все, осуществленное неканонически, не на основании правил и традиций Единой Святой Православной Церкви, изначально не имеет силы, недействительно и до скончания веков не будет одобрено».

Таким образом, учредительным актом нашей Поместной Церкви должен считаться в дальнейшем цареградский Томос 1923 г., который никогда не был жизнеспособным, и на его основание Церковь никогда не опиралась. Все традиции гораздовской Церкви, включая её страдания в период нацистской оккупации, её традиции после 1945 г. должны быть преданы забвению. Что бы ни произошло за этот период, все это является неканоническим, и Царьград это может в любой момент поставить под сомнение.

Далее в Томосе говорится:

«D. Диаконы и иереи подсудны судам второго уровня, архиереи — судам первого уровня, и по всем вопросам своих обязанностей подсудны, согласно священным канонам, канонически учрежденным синодальным судам, для работы которых приглашаются, по согласованию со Вселенским Патриархом, иерархи исключительно из юрисдикции Церкви-Матери, то есть Вселенского Престола. Осужденные архиереи с апелляцией за окончательным решением могут обратиться к Вселенскому Патриарху.

G. Церковь в Чешских землях и в Словакии в знак духовного единства с Церковью-Матерью получает святое миро от Вселенского Патриархата.

H. Главной и первой задачей Священного Синода является соблюдение чистоты Православной Веры и общения в Святом Духе со Вселенским Патриархатом и прочими Православными Церквами. В то же время на него налагается обязанность в случае каких бы то ни было проступков апеллировать не только к Священному Синоду Вселенского Патриархата, но и к большему, расширенному Синоду, созываемому с этой целью попечением Вселенского Патриархата и по инициативе последнего.

I. Что касается глобальных тем и вопросов церковного характера, выходящих за рамки возможностей Поместных Православных Церквей, Его Блаженство архиепископ Пражский, всех Чешских земель и Словакии также имеет право обратиться к нашему святому Патриаршему Вселенскому Престолу, который находится в общении со всеми православными епископами, право правящими слово истины. Вселенский Патриархат запросит у Церквей-сестер их мнение и позицию".

В принципе, Томос предоставляет Православной Церкви в Чешских землях и Словакии самостоятельность, но в тоже время в судебных делах над епископами и в общецерковных делах ставит её в полную зависимость от Вселенского Патриархата. Внешним проявлением такого положения является обязанность принимать от Вселенского Патриархата святое миро.

Таким образом, Царьград стал уже четвертой нашей Матерью. Однако наша до сей поры самостоятельная Церковь, которая была в состоянии сама справляться с делами управления, с принятием Томоса стала Церковью, подчиненной Константинополю в существенных вопросах, и более того — она должна была бы отстаивать интересы и позиции Вселенского Патриархата на общецерковном форуме.

Неудивительно, что наша Церковь не знала, как поступать с Томосом, и никогда его официально не принимала. Все, как мне кажется, надеялись, что Царьград его изданием удовлетворен, и в дальнейшем вс` останется по-старому.

События 2013 года

В течение 15 лет после подтверждения автокефалии в 1998-м году действительно ничего не происходило. Однако при первой же возможности Константинопольский Патриархат проявил себя и начал предъявлять права. Такая возможность представилась в 2013-м г., после отставки Митрополита Христофора (Пульца). Тогда начались переговоры об избрании нового архиепископа на освободившийся Пражский престол. Несмотря на то, что, по нашему Уставу, в то время Предстоятелем Церкви мог быть избран как Пражский, так и Прешовский архиепископ (а словацкий архиерей тогда, по неписаному закону, действительно был на очереди), с точки зрения Царьграда, главой всей Церкви должен был быть избран исключительно Пражский архиепископ. В этом смысле Константинопольский Патриархат был очень заинтересован в замещении Пражского престола.

В обострившейся ситуации с просьбой о помощи обратился в Константинопольский Патриархат один из возможных кандидатов на избрание в архиепископа Пражского — Оломоуцко-Брненский архиепископ и избранный Синодом Православной Церкви Чешских земель и Словакии Местоблюстителем митрополичьего престола владыка Симеон. С этого момента датируется вмешательство Царьграда в жизнь Православной Церкви в Чешских землях и Словакии. Основанием для переговоров, естественно, послужил Томос 1998 г.

19 октября 2013 г. состоялось уже второе епархиальное собрание Пражской епархии, на котором должен был быть, после неудачного первого епархиального собрания, избран, согласно Уставу Поместной Православной Церкви, новый архиепископ Пражский (делегаты, все духовные лица и миряне, избраны отдельными приходами, для избрания епископа необходимо большинство 2/3 присутствующих). Было два кандидата в епископы: Кошицко-Михаловский владыка Георгий (Странски) и архимандрит Дорофей (Рапцун). На собрание в качестве гостя приехал представитель Константинопольского Патриархата, Митрополит Галльский Эммануил.

Непосредственно перед избранием владыка Эммануил попросил слова. Все в храме ожидали братского приветствия или отеческого поощрения. Но вместо этого Митрополит произёес резкие слова: в случае избрания одного из предложенных кандидатов, Константинопольский Патриархат не признает ни одного из них. Владыку Георгия — из-за того, что в Интернете о нём появились определённые сплетни, а отца Дорофея — потому, что он был пострижен в монахи только месяц или два назад.

Необходимо подчеркнуть, что оба кандидата были предварительно признаны канонически дееспособными Священным Синодом нашей Поместной Православной Церкви (во главе с управляющим митрополией владыкой Симеоном), а это, разумеется, являлось необходимым условием выдвижения их кандидатур.

Как свидетель этих событий, я должен добавить, что обвинения против владыки Георгия (чересчур отвратительные, чтобы о них здесь можно было писать) были опубликованы на одном или двух сайтах, которые были целенаправленно созданы в период церковного кризиса, а их авторы воистину ничем не побрезговали. Не только я, но и другие люди, которые лично знают владыку Георгия, в эти сплетни, касательно которых не существовало ни одного доказательства, никогда не верили. Однако Константинопольский Патриархат в период избрания архиепископа признал эти причины достаточно убедительными для того, чтобы без дальнейшего разбирательства отказать владыке Георгию в признании, в случае его избрания.

Действительно, архимандрит Дорофей был пострижен в монахи совсем недавно, после своего развода (на который, однако, владыка Эммануил, как на причину ограничений, не указал), но ведь речь идёт о заслуженном, с многолетним служением, священнике, одном из лучших в нашей епархии.

Митрополит Галльский Эммануил

Эта речь Митрополита Эммануила совершенно шокировала присутствующих делегатов, мирян и духовных лиц, торпедируя все собрание. В такой не слишком пристойной атмосфере началось избрание, и ни один из кандидатов не набрал необходимого 2/3 большинства голосов. Всё это привело к последующему замешательству в нашей Поместной Церкви.

Следующее вмешательство Константинополя не заставило себя ждать. В декабре 2013 г. в Праге состоялось заседание Священного Синода Православной Церкви в Чешских землях и Словакии. Возглавил его, в качестве Местоблюстителя митрополичьего престола, Оломоуцко-Брненский архиепископ Симеон. Среди его членов были: Прешовский архиепископ Ростислав, Кошицко-Михаловский архиепископ Георгий и викарный епископ Моравии Годонинский владыка Иоаким. Престол Пражского архиепископа был всё ещё свободен.

Владыка Симеон, в качестве Местоблюстителя, пригласил на это собрание двух епископов из Константинопольского Патриархата: вышеупомянутого Митрополита Эммануила и Австрийского Митрополита Арсения. С их помощью он старался осуществить свои замыслы. Владыка Иоаким получил письменное уведомление об увольнении и должен был быть исключен из Синода, а владыке Георгию пригрозили церковным судом (из-за уже упомянутых сплетен в Интернете). Суд, если бы до него дошло, без сомнения, проходил бы в духе Томоса, при участии судей из Константинопольского Патриархата.

Но в итоге заседание приняло неожиданный поворот для некоторых. На него прибыл митрополит Иларион из Московского Патриархата, которого, осознавая участие цареградских делегатов и в предчувствии происходящего, пригласили на заседание три оставшиеся архиерея. Владыка Иларион достаточно быстро договорился с представителями Царьграда, что ни одна из сторон не будет вмешиваться в заседание Синода и предоставит нашей автокефальной Церкви возможность самой решать свои дела. В результате этого Синодом был снят с должности Местоблюстителя архиепископ Симеон, а на его место был избран Прешовский архиепископ Ростислав. Однако владыка Симеон не признал это соответствующее Уставу решение и далее выступал в качестве Местоблюстителя.

На роль Константинопольского Патриархата, который вмешался в это дело по просьбе архиепископа Симеона, пролило свет письмо Патриарха Варфоломея владыке Симеону от 31.12.2013 г. (протокол № 1127), где, кроме прочего, говорится следующее (подчеркнуто автором):

«Потому Наша Мерность отправила своего экзарха, Его Высокопреосвященство Митрополита Франции Эммануила, на основании формального приглашения, согласно ст. 9 Томоса об автокефалии, выраженного в письме от 10 октября Вашего Высокопреосвященства с полномочиями Locum Tenens (Местоблюстителя), в котором Вы просите «восполнить число архиереев — членов Священного Синода Вашей Церкви», чтобы принятие Синодом решения удовлетворяло требованиям Священных канонов нашей Святой Православной Церкви, такого решения, которое касалось замещения праздного Пражского престола, что впоследствии оказалось невозможным, поскольку предлагаемые кандидаты на эту должность не соответствовали требованиям, выдвигаемым священными и святыми канонами, о чём нас информировал Высокопреосвященный Митрополит Франции в своём пространном и подробном отчете.

Дорогой брат, мы признаем, что Церковь-Мать была разочарована неожиданным и неправильным развитием ситуации. Тем не менее, она и далее проявляла свой сознательный и доброжелательный интерес, и снова ответила на приглашение, выраженное в письме Вашего Высокопреосвященства от 22 октября 2013 г., и направила, по нашему предложению и решению Синода, наших братьев — преосвященнейших Митрополитов Эммануила Французского и Арсения Австрийского — как наблюдателей и советников, которые также приняли участие в заседании Священного Синода Всесвятой Церкви в Чешских землях и Словакии, прошедшем 9 декабря 2013 г., где во время заседания Синода с удивлением обнаружили представителей Всесвятой Русской Церкви, оказавшихся там без приглашения, и нас действительно интересует, на каком каноническом основании (в конце концов, почему не были приглашены и представители прочих Православных Церквей?), — о чём нам сообщили наши вышеупомянутые представители.

Ваше Высокопреосвященство, конечно, согласится с тем, что эти события, которые не могут быть описаны иначе, содержат свидетельства нездорового функционирования синодальной системы и своевольного режима Поместной автокефальной Православной Церкви. Этот факт вызывает разные вопросы у образованных канонистов, богословов и архиереев и приводит их к заключению, что автокефалия Вашей Поместной Церкви переживает кризис, поскольку соответствующие канонические критерии не исполняются, особенно один из фундаментальных, а именно: способность автокефальной Церкви управляться своей собственной иерархией, которая должна была бы быть зрелой и способной канонически признавать своих членов равными, а также признавать своего председателя и Первоиерарха в своей среде. Это приводит Церковь-Мать в отчаянное положение поиска иных способов разрешения этой незаконной ситуации, которая уже имеет место и всё время усиливается, причём в согласии как со священными и святыми канонами, так и с исторически подтвержденной традицией Церкви".

Логическим завершением такого положения дел стало то, что Константинопольский Патриархат не только не признал снятие с должности владыки Симеона, но и в дальнейшем считал его Местоблюстителем, также не признал последующее избрание архиепископа Ростислава Митрополитом, которое произошло на Соборе Православной Церкви в Чешских землях и Словакии (11.1.2014 в Прешове). Все это привело к фактическому расколу в Церкви, который распространился, прежде всего, на Оломоуцко-Брненскую и, в меньшей степени, на Пражскую епархию.

В конечном итоге Константинопольский Патриархат просто-напросто поставил под сомнение каноническую позицию нашей Поместной Церкви, не признав в апреле избрание Митрополита Ростислава.

Официальное сообщение Константинопольского Патриархата:

«Касательно автокефальной Православной Церкви в Чешских землях и Словакии, сегодня Вселенский Патриархат пришёл к согласию и заявляет следующее:

I. Проведение выборов нового Предстоятеля Церкви, после освобождения престола архиепископом Христофором, состоялось без признания Вселенским Патриархатом и другими Православными Церквями, по причине распознания неканонических действий при проведении этих выборов.

II. По этой причине, каждое очередное действие, предпринятое этой Церковью, учитывая окончательное избрание состава иерархии этой Церкви, становится неканоническим и непризнанным Вселенским Патриархатом.

III. Вселенский Патриархат, в качестве Матери-Церкви именно этой Церкви, пребывает в готовности внести свой вклад в каноническое решение возникшей там печальной ситуации и приглашает все присутствующие стороны к продолжению этих переговоров с Матерью-Церквью, чтобы найти надлежащее решение и чтобы предотвратить какие-либо действия, которые бы в дальнейшем могли бы усложнить нынешнюю, достойную сожаления, ситуацию в этой Церкви.

Вселенский Патриархат, 1 апреля 2014 г.

записал руководитель секретариата Священного Синода".

Патриарх Варфоломей направил даже личное письмо тогдашнему министру культуры Чехии, чтобы тот со стороны государства воспрепятствовал признанию Пражского архиепископа Иоакима, назначенного Священным Синодом. В конечном итоге владыку Иоакима министерство действительно не признало и тем самым причинило Церкви последующие огромные проблемы.

«Генеральное консульство Чешской Республики в Стамбуле, регистр. № 336/2014

Министерство культуры ЧР, регистр. № 24 399/2014

Его превосходительству Даниелю Герману, министру культуры Чешской Республики

Ваше Превосходительство!

С чувством глубокого огорчения и большой озабоченности обращаемся к Вам с этим Патриаршим посланием и хотим Вас конфиденциально ознакомить с печальным положением, в котором оказалась наша дочерняя Церковь, автокефальная Православная Церковь в Чешских землях и в Словакии. Тем самым оказалась под угрозой каноничность Православия на Вашей земле, а внушающий страх раскол становится чувствительной реальностью.

..

Поэтому мы, члены Священного Синода Экуменического Патриархата, издали 1 апреля 2014 г. прилагаемое коммюнике, в котором сказано, что Первый Престол Православной Церкви, которая также является Матерью тамошней Поместной Церкви, вместе с другими десятью каноническими автокефальными Православными Церквями, за исключением Патриархата Московского и Антиохийского, а также Православной Церкви в Польше, не признают новоизбранного «Предстоятеля», причём по причине узнанных неканонических действий во время его избрания. В результате этого мы не признаём действия, которые Православная Церковь в Чешских землях и Словакии называет «каноническими». Мы бы хотели также обратить внимание, что «Предстоятель» указанной Церкви не был приглашён на Синаксис глав всех Православных Церквей в начале марта. Его удаление из Синаксиса отчетливо иллюстрирует серьёзность всего дела, поскольку «Предстоятель», таким образом, является изолированным от остального православного мира.

..

Эти неканонические и неэтические действия со стороны иерархов Православной Церкви в Чешских землях и Словакии, которые сегодня управляют делами, глубоко опечалили Вселенский Патриархат и лично нас. Безответственность, необдуманность, недостаток рассудительности и церковной нравственности в управлении местной Церковью наносят ущерб единству всей Православной Церкви. Несмотря на то, что это причиняет боль, Вселенский Патриархат и в дальнейшем будет считать действия Православной Церкви в Чешских землях и в Словакии неканоническими, пока не будет найдено каноническое решение. Мы верим, что гражданские органы Вашей страны будут учитывать эту ситуацию при вынесении решений о признании церковных органов со стороны государства".

Раскол Чешско-Словацкой Церкви (который был в значительной степени вызван действиями Константинопольского Патриархата) предоставил ему возможность выступать в роли судьи между двумя сторонами. Со временем состоялся ряд переговоров, на которых Патриарх Варфоломей и его иерархи выступали, в принципе, в роли судей. Фактом является то, что сторона, которую представляет Митрополит Ростислав и к которой примкнуло большинство в нашей Поместной Церкви, с этой амбицией Константинополя никогда не соглашалась, правда, принимала участие в переговорах, прилагая максимальные усилия для достижения перемирия и объединения, и с чёткой позицией, отстаивающей нашу автокефальность.

Первые переговоры состоялись 1 марта 2014 г. в Царьграде и прошли безрезультатно. В следующий период произошли кое-какие изменения, среди которых самым важным было отстранение владыки Иоакима с Пражского престола, с последующим избранием игумена Михаила (Дандара) на эту кафедру. Его признало и государство. Однако вопрос церковного раскола в нашей Поместной Церкви это не решило.

Отношение Царьграда ещё больше обострилось после того, когда он заполучил сделанную секретно запись нескольких неофициальных высказываний Митрополита Ростислава, которые он произнёс в пылу негодования на неофициальном заседании в адрес Константинопольского Патриархата. 26 августа 2015 Патриарх Варфоломей отправил письмо «Центральному секретариату Святой Православной Автокефальной Церкви в Чешских землях и Словакии» (протокольный № 836), в котором, кроме прочего, он пишет:

«Именно поэтому сегодня довожу до Вашего ведома об упомянутых событиях, о которых уведомлены и Святые Поместные Православные Церкви, что Вселенский Патриархат в дальнейшем уже не может проявлять церковную благосклонность (икономию) при решении вопросов, накопившихся в Церкви в Чешских землях и Словакии, учитывая избрание её Предстоятеля. А поэтому безотлагательно требуем от Священного Синода созыва собрания духовных лиц и мирян объединенной Православной автокефальной Церкви в Чешских землях и Словакии, осознающих погибель, к которой ведет кормчий их Поместной Церкви, чтобы они в целом пересмотрели вопрос в свете аннулирования (прекращения срока действия) — никогда не состоявшегося, неканонического и не признанного всем православным миром — избрания вышеупомянутого митрополита Ростислава на пост Предстоятеля этой Церкви, и приступили бы к избранию нового Предстоятеля, согласно постановлениям Патриаршего Томоса 1998 г. и существующего Устава Церкви в Чешских землях и Словакии». (Примечание автора: хотя в документе речь идёт о «митрополите» Ростиславе, согласно греческой терминологии имеется в виду титул Прешовского архиерея, ни в коем случае не главы всей Поместной Церкви).

Казалось, что какой-либо путь к перемирию перекрыт, как об этом Патриарх Варфоломей написал в своем письме. Однако именно в это время достигли апогея межцерковные переговоры в канун Великого Всеправославного Собора на Крите. Неучастие одной из Поместных Церквей в переговорах могло осложнить его подготовку. Русская Православная Церковь приняла в то время четкую позицию, что Собор не может состояться без участия одной из Поместных Православных Церквей. В конечном итоге Константинополь принял решение немного отступить от своих радикальных заявлений и обещал этот вопрос урегулировать мирным путём.

В этой связи состоялось следующее заседание обеих сторон в Царьграде 12 и 13 января 2016 г., где наконец-то пришли к соглашению, которое в настоящее время является компромиссным, а в дальнейшей перспективе — может быть победой Константинопольского Патриархата. Протокол переговоров прилагается ниже (выделено автором):

Практикон

(протокол заседания)

«12 и 13 января 2016 г. в Патриархате под председательством Его Высокопреосвященства митрополита Пергамского Иоанна и с участием Его Высокопреосвященства митрополита Силиврийского Максима и архимандрита Варфоломея (Самараса), генерального секретаря Священного Синода, проходит заседание специальной комиссии, которая по указанию Синода встретилась с каждой в отдельности, а потом с двумя уполномоченными делегациями вступивших в противоречие сторон Православной Церкви в Чешских землях и Словакии, возглавляемыми Его Высокопреосвященством архиепископом Пражским Михаилом[1], представителем Его Высокопреосвященства архиепископа Оломоуцко-Брненского Симеона, и Его Высокопреосвященством архиепископом Михаловско-Кошицким Георгием, представителем Его Высокопреосвященства архиепископа Прешовского Ростислава. Целью заседания являлся поиск решения терзавшей эту Церковь проблемы признания ранее прошедшего избрания Его Высокопреосвященства Ростислава её Митрополитом, которое, по известным каноническим причинам, не было признано Вселенским Патриархатом и другими Православными Церквями, как и первой из вышеназванных вступивших в противоречие сторон, которая об этом известила Вселенский Патриархат.

После обмена мнениями между членами патриаршей комиссии и вышеупомянутыми делегациями было принято решение, что на основании икономии признание избрания Его Высокопреосвященства архиепископа Прешовского Ростислава Предстоятелем этой Церкви возможно только в случае соблюдения нижеуказанных условий:

1.[2] Его Высокопреосвященство архиепископ Прешовский Ростислав публично попросит прощения за непристойные и оскорбительные высказывания, которые он произнёс публично в адрес Вселенского Патриархата — Матери Церкви Православной Церкви в Чешских землях и Словакии, от которой она получила христианскую веру, и в адрес достопочтенного лица Вселенского Патриархата и грекоязычных Православных Церквей.

2. Обе вступившие в противоречие стороны Церкви в Чешских землях и Словакии считают действительным только Патриарший и Синодальный Томос, изданный в 1998-м г. Вселенским Патриархатом, касательно объявления и благословения автокефалии этой Церкви (протокол № 1058 от 27 августа 1998).

3. Будет создана совместная комиссия из делегаций Вселенского Патриархата и Церкви в Чешских землях и Словакии (при участии представителей обеих до сегодняшнего дня разобщенных групп), задачей которой будет урегулирование статей её Устава в соответствии с положениями вышеуказанного Патриаршего и Синодального Томоса, изданного в 1998-м г., и имплементация в Уставе Томоса, учредительного документа Автокефальной Церкви в Чешских землях и Словакии, а также общий пересмотр Устава на основании священных канонов, с целью обеспечения единства и нормальной церковной жизни в этой Церкви.

4. Его Высокопреосвященство митрополит Оломоуцко-Брненский Симеон будет признан на законном основании каноническим митрополитом Церкви в Чешских землях и Словакии, беспрепятственно выполняющим все права в его епархии и в Священном Синоде Церкви в Чешских землях и Словакии, которые вытекают из Священных канонов и Устава этой Церкви.

5. На основании икономии, без создания канонического прецедента, будут признаны в качестве канонических иерархов Церкви в Чешских землях и Словакии:

иеромонах Михаил (Дандар) — архиепископом Пражским, и

архимандрит Исаия (Сланинка) — викарным епископом митрополита Оломоуцко-Брненского, с титулом епископа Шумперского.

6. Обе группы принимают на себя обязанность перед Богом и Матерью Церковью уважать и соблюдать вышеуказанное без отклонений, уважать позиции и служение в Церкви всех духовных лиц и монахов, принадлежащих к обеим упомянутым сторонам, без предпринятия каких-либо шагов, которые бы могли в дальнейшем нарушать единство Православной Церкви в Чешских землях и Словакии, и восстановить духовенство и монахов, отчисленных в период продолжения конфликта, в их предыдущих должностях".

Митрополит Чешский Ростислав

Благодаря этому компромиссу Царьград признал Митрополита Ростислава Предстоятелем Православной Церкви Чешских земель и Словакии, и он тотчас же смог принять участие во встрече в канун заседания Синаксиса, которое, по приглашению Патриарха Варфоломея, состоялось в Швейцарии, в Шамбези, 21−28 января 2016 г. Делегация нашей Поместной Церкви впоследствии приняла участие во Всеправославном Соборе на Крите.

Благодаря этому удалось уладить раскол в нашей Церкви, хотя всё ещё продолжаются некоторые разногласия, а в Оломоуцко-Брненской епархии есть священники, которые за верность Священному Синоду были уволены со службы и, вопреки договоренностям, не были приняты обратно на служение. Это же касается и общины сестёр из монастыря в Вилемове.

Главное, чего удалось достичь Царьграду, — это соглашение о согласовании положений Томоса 1998 г. с Уставом Православной Церкви в Чешских землях и Словакии. Проект инкорпорации Томоса был утверждён на совместном заседании в Царьграде 14 апреля 2016 г. Теперь, в духе Томоса, наша автокефальная Церковь обязана по ряду вопросов затребовать точку зрения Царьграда, суды над епископами должны происходить при участии цареградских иерархов, епископы могут апеллировать в Царьград. Некоторые положения предоставляют возможность, в случае возникновения проблемы в Поместной Церкви, активно вмешиваться Вселенскому Патриархату в местную церковную жизнь. Автокефальность нашей Церкви в значительной степени становится только иллюзией. Внесение изменений в Устав может утверждать только Собор всей Чешско-Словацкой Церкви во главе со Священным Синодом, Собор же с того времени не созывался, и его созыв даже не планируется. С 2016 г. касательно согласования Томоса и Устава сделано совсем немного.

В заключение, с вашего разрешения, позволю себе подвести итоги, которые не претендуют на объективность.

Сначала, в 1998-м г., Константинопольский Патриархат воспользовался ситуацией, когда к нему с покорностью и любовью пришла Православная Церковь в Чешских землях и Словакии в надежде урегулировать канонические расхождения и просила о признании своей автокефалии. Патриархат ей предоставил Томос, который, однако, под шапкой самостоятельности должен был привести к подчинению нашей Поместной Церкви Царьграду. Я верю и надеюсь, что Константинопольский Патриархат руководствовался тогда только заботой и опекой над молодой и относительно немногочисленной Церковью в бывшей Чехословакии. Этот Томос наша Церковь не одобрила и не согласовала его с Уставом, потому что хорошо осознавала, что это означало бы потерю самостоятельности и отрицание своей существующей традиции, созданной святым новомучеником Гораздом.

В момент замешательства, после отставки Митрополита Христофора в 2013-м г., Царьграду представился шанс включить положения своего Томоса в Устав нашей Поместной Церкви, через что получить над ней контроль. И если в этом случае он руководствовался добрыми намерениями, то всё произошло с точностью наоборот. Произошло разобщение нашей Поместной Церкви, где действительно «враги человеку — домашние его» (Мф. 10, 36). Последствия этого раскола наша Церковь пронесёт через долгие десятилетия. Если Константинопольский Патриархат действительно с добрыми намерениями заботился о нашей Поместной Церкви, то на сей раз его старания потерпели крах. Если он добивался чего-то другого, что вполне возможно, то преуспел в этом ценой развала одной Поместной Церкви. О том, как это было, пусть каждый сам уже себе дорисует картину с помощью Божией.

Если мои слова кого-то задели, заранее прошу прощения. Храню уважение к каждому человеку и православному христианину, прежде всего — к преосвященным архиереям, которые на своих плечах несут бремя пастырской службы, вверенной им нашим Господом Иисусом Христом.

Доктор теологии Якуб Иржи Юкл, Член епархиального совета Пражской Православной Епархии

Примечания:

[1] Примечание переводчика: здесь и далее переводим титулы согласно чехословацким обычаям, которые отличаются от греческого оригинала, потому что в Греции глава Поместной Церкви — «архиепископ», и правящий епископ каждого населенного пункта является «митрополитом».

[2] В оригинале нумерация греческими буквами α,β,γ…

https://pravoslavie.ru/117 039.html