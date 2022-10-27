Протоиерей Михаил Лекторский родился 9 ноября 1872 года в семье кубанского священника. Поступил и успешно закончил курс Ставропольской Духовкой семинарии и в 1892 году епископом Ставропольским Евгением (Шершиловым) был рукоположен в диаконы и определён на дьяконо-учительское место в станицу Динскую, где состоял учителем церковно-приходской школы. В августе 1893 года отец Михаил был рукоположен во иереи и определён в село Благодатное, где состоял заведующим и законоучителем церковноприходской школы до февраля 1896 года. Позже, по прошению, батюшка переведён в станину Воронежскую, где служил заведующим и законоучителем двухклассного мужского и одноклассного женского министерских училищ. 13 мая 1906 года он был перемещён на освободившееся священническое место в Андреевской церкви станицы Новотиторовской, где и прослужил до своей мученической кончины. Отец Михаил стал настоятелем Андреевской церкви, за добросовестное служение был возведён в сан протоиерея, а в 1913 году он был назначен духовником окружного духовенства.

Отец Михаил был добрым семьянином. Его жена Екатерина Владимировна — 1872 года рождения, родила ему 4-х детей: Александра (1895 г.), Надежду (1898 г.), Ольгу (1905 г.), Владимира (1910 г.).

Протоиерей Михаил Лекторский за пастырское усердие был отмечен набедренником в 1900 году, скуфьей в 1905 году и в 1910 году — камилавкой. В 1908 году Отец Михаил получил Архипастырское благословение и грамоту за труды и заботы по открытию библиотеки-читальни при церковноприходской школе. Отец Михаил принимал участие в первой всеобщей переписи населения Российской империи в качестве заведующего переписным участком, за что был удостоен благодарности Его Императорского Величества.

Развязанная большевиками Гражданская война принесла нашему отечеству неисчислимые беды, а победа в ней красных привела к невиданным доселе многомиллионным репрессиям по отношению к самой лучшей трудящей и благочестивой части русского народа и, в первую очередь — к духовенству.

В ночь с 25 на 26 сентября 1921 г. в станицу Новотиторовская ворвалась Первая кавбригада Чонгарской кавдивизии Буденного. Протоиерей Михаил Лекторский был взят большевиками в качестве заложника и вместе со другими арестованными казаками отправлен в станицу Брюховецкую в Особый отдел 9-ой большевицкой армии. В станице заключённые жили в нечеловеческих условиях, их почти не кормили, спали они на соломе, были изъедены блохами и вшами, так что случайно увидевшие отца Михаила нашли его крайне исхудавшим, еле ходившим стариком. На самом деле батюшке тогда было 49 лет.

Тройка Особого отдела кавдивизии Буденного приговорила всех арестованных к расстрелу.

27 октября всех заключённых вызвали, раздели до нижнего белья. Отец Михаил по просьбе казаков всех исповедал, сказав: «а кровью вы приобщитесь своею» и попросил у всех прощения. Когда он стал служить молебен, мучители стали бить безоружных арестантов прикладами. Затем связали им руки, побросали в арбы и повезли на свалку за станицу, где копали глину. По дороге лежавший сверху батюшки казак Мамонтов сумел развязать себе и отцу Михаилу руки. Батюшка благословил его бежать, а сам был не в силах. Мамонтову бежать удалось, и он позже рассказал об этих событиях. Когда мучители обнаружили побег и среди всех нашли развязанными руки только у священника, они подвергли его страшным истязаниям. Его пытали, кололи глаза, нос и губы и потребовали от изнемогающего священника: «Скажи, патлатый поп, что нет Бога». На что слабеющий отец Михаил произнёс: «Бог был, есть и будет».

В 10 часов вечера всех заложников расстреляли в сарае на окраине станицы Брюховецкой. По рассказам свидетелей казни, среди горы трупов выделялось своим изуродованным видом тело отца Михаила.

Священномученик Михаил Лекторский прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г. Определение Священного Синода от 26 декабря 2003 г.

Новомученики и Исповедники Русской Православной Церкви XX века, ПСТГУ.