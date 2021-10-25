Иоанн Леонтьевич Летников родился в 1860 году в селе Протопопове Коломенского уезда Московской губернии. Долгое время он помогал в торговых делах и в том, что касалось храма, своему тестю — купцу Андрею Павловичу Салтыкову. Тесть владел несколькими баржами и пароходами на Оке. Иван занимался тем, что покупал рожь, которую перемалывали затем в муку и отвозили в Москву на продажу. Впоследствии Иван Леонтьевич стал лесопромышленником, имел свой лесопильный завод и мельницу. Вместе с тестем Иван Леонтьевич также вёл и все дела, касательно Троицкого храма в родном селе, который был перестроен Андреем Салтыковым в 1897 году. Тогда были отстроены приделы во имя Святогорской иконы Божией Матери и преподобного Андрея Критского.

После революции, в 1918 году, Иван Леонтьевич передал свой завод государству и занимался только делами Троицкого храма, в котором с 1904 по 1929 год состоял старостой.

26 сентября 1929 года был арестован священник Троицкого храма Иоанн Калабухов. 1−2 октября состоялись заседания церковного совета, посвящённые перевыборам арестованного властями председателя церковного совета отца Иоанна. На собрании было предложено позвать служить в храм иеромонаха из коломенского монастыря; говорилось также о том, что отец Иоанн был арестован совершенно безвинно, и члены церковного совета предложили созвать общее собрание верующих, которое приняло бы решение о ходатайстве перед властями об освобождении ни в чём не повинного пастыря.

После собрания староста храма семидесятилетний Иван Летников и некоторые члены церковного совета были арестованы. На допросе Иван Леонтьевич виновным себя не признал. Безбожные власти выслали исповедника из родного села на три года в Северный край. Иоанн Леонтьевич Летников скончался в ссылке 25 октября 1930 года в городе Архангельске и был погребён в безвестной общей могиле.

Исповедник Иоанн прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г. Определение Священного Синода от 7 мая 2003 г.

Собор Новомучеников и Исповедников Российских