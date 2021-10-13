Священномученик Василий родился в 1869 году в селе Фили Московского уезда Московской губернии в семье протоиерея Покровской церкви Виктора. По окончании Московской Духовной семинарии Василий был рукоположен во священника и служил в Знаменской церкви в селе Кунцево Московского уезда. В 1929 году он был арестован и приговорён к полутора годам тюремного заключения, но затем суд следующей инстанции изменил приговор, заменив заключение тремястами рублями штрафа. В 1932 году Знаменский храм был закрыт и священник перешёл служить в храм Спаса Нерукотворного Образа на Сетуни, где он и прослужил до последнего ареста.

Отец Василий был арестован 21 сентября 1937 года и содержался сначала в Кунцевском районном отделении НКВД, а затем был переведён в Таганскую тюрьму в Москве.

Свидетели — священник и диакон, которые были допрошены ранее, — согласились подписать показания против отца Василия, будто он входил в контрреволюционную организацию, но охарактеризовали его как человека глубоко верующего, а диакон даже прибавил, что «Гурьев человек очень божественный». Отец Василий был допрошен сразу же после ареста.

— Вы арестованы как участник контрреволюционной террористической группы, существовавшей в Кунцевском районе. Требуем от вас правдивых показаний! — заявил следователь.

— Это я отрицаю, ни к какой террористической группе я не принадлежал и о существовании таковой не знаю.

Следователь перечислил людей, которые дали против отца Василия показания, и спросил, знает ли их священник, на что тот ответил, что людей этих знает, но «разговоров антисоветского направления… никогда от названных мною выше лиц не слышал». Следователь зачитал показания, данные против священника другими, и в частности, что приглашённый на поминки он в связи с предстоящими выборами высказывал злобу по адресу советской власти.

— Требуем правдивых показаний! — повторил следователь.

— Я не отрицаю, что я действительно бывал на поминках у целого ряда лиц, проживающих в городе Кунцево, но разговоров контрреволюционного порядка я никогда ни с кем не вёл.

Отвечая на дополнительные вопросы следователя и зачитанные им лжесвидетельства, отец Василий повторил, что людей этих знает, но в состав контрреволюционной террористической группы он не входил и никакой контрреволюционной работы не вел.

В тот же день следователь провел очные ставки между священником и свидетелями, но отец Василий категорически отверг все лжесвидетельства и не признал себя виновным в выдвинутых против него обвинениях. 10 октября 1937 года тройка НКВД приговорила старца к расстрелу. Священник Василий Гурьев был расстрелян 13 октября 1937 года и погребён в общей безвестной могиле на полигоне Бутово под Москвой.

Священномученик Василий прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г. Определение Священного синода от 20 апреля 2005 г.

Игумен Дамаскин (Орловский). «Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века Московской епархии. Дополнительный том 4». Тверь, 2006 год, стр. 198−199

Собор Новомучеников Бутовских