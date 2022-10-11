Анна Петровна Лыкошина родилась в 1884 году в Санкт-Петербурге. Вышла замуж. Её муж был братом товарища министра Внутренних дел. Анна Петровна была глубоко верующим человеком и постоянной прихожанкой храма преподобного Сергия Радонежского на Сер­гиевской улице в Санкт-Петербурге. После революции и введения закона об отделении Церкви от государства власти потребовали от приходов со­зда­ния приходских советов из мирян, которые должны были взять на себя ответственность за сохранность национализированного церковного имуще­ства. Один из священников Сергиевского храма благословил Анну Петровну, как постоянную прихожанку войти в состав приходского совета. По состоянию здоровья она не смогла активно участвовать в его работе, но несмотря на это, власти в феврале 1924 года арестовали её вместе с другими членами приходского совета и священниками Сергиевской церкви. На допросах она не признала себя виновной в предъявленных ей обвинениях.

26 сентября 1924 года Особое Совещание при Коллегии ОГПУ пригово­рило Анну Петровну к двум годам заключения в Соловецкий концлагерь, и в октябре того же года исповедницу христовой веры власти отправили отбывать наказание на Соловецкий остров. Условия заключения, в которых она оказалась, были настолько суровы, что Анна Петровна не дожила до окончания срока и скончалась на Соловках 11 октября 1925 года.

Мученица Анна прославлена в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г.

Игумен Дамаскин (Орловский). «Мученики, исповедники и подвижники благочестия Русской Православной Церкви ХХ столетия. Жизнеописания и материалы к ним. Книга 5» Тверь. 2001. С. 276−277

Собор новомучеников и исповедников Соловецких