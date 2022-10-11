|Русская линия
|11.10.2022
Анна Петровна Лыкошина родилась в 1884 году в Санкт-Петербурге. Вышла замуж. Её муж был братом товарища министра Внутренних дел. Анна Петровна была глубоко верующим человеком и постоянной прихожанкой храма преподобного Сергия Радонежского на Сергиевской улице в Санкт-Петербурге. После революции и введения закона об отделении Церкви от государства власти потребовали от приходов создания приходских советов из мирян, которые должны были взять на себя ответственность за сохранность национализированного церковного имущества. Один из священников Сергиевского храма благословил Анну Петровну, как постоянную прихожанку войти в состав приходского совета. По состоянию здоровья она не смогла активно участвовать в его работе, но несмотря на это, власти в феврале 1924 года арестовали её вместе с другими членами приходского совета и священниками Сергиевской церкви. На допросах она не признала себя виновной в предъявленных ей обвинениях.
26 сентября 1924 года Особое Совещание при Коллегии ОГПУ приговорило Анну Петровну к двум годам заключения в Соловецкий концлагерь, и в октябре того же года исповедницу христовой веры власти отправили отбывать наказание на Соловецкий остров. Условия заключения, в которых она оказалась, были настолько суровы, что Анна Петровна не дожила до окончания срока и скончалась на Соловках 11 октября 1925 года.
Мученица Анна прославлена в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г.
Игумен Дамаскин (Орловский). «Мученики, исповедники и подвижники благочестия Русской Православной Церкви ХХ столетия. Жизнеописания и материалы к ним. Книга 5» Тверь. 2001. С. 276−277
Собор новомучеников и исповедников Соловецких
https://rusk.ru/st.php?idar=81957
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