Русская линия
Русская линия04.10.2021 

Священномученик Андрей Бенедиктов

Священномученик Андрей родился 16 октября 1885 года в многодетной семье священника Николая Бенедиктова в селе Воронино Большемурашкинского района Нижегородской губернии. Первоначально прошёл курс обучения в Лысковском Духовном училище, а в 1906 году окончил Нижегородскую Духовную семинарию. 6 октября этого же года поступил на должность надзирателя (воспитателя) в Нижегородское мужское Духовное училище, где прослужил три учебных года. В 1908 году Андрей Николаевич Бенедиктов женился. Супругу будущего мученика звали Зинаида Петровна, в дальнейшем у них родилось трое сыновей.

Андрей Николаевич Бенедиктов (1885-1937) с супругой Зинаидой Петровной. 1908г.
Андрей Николаевич Бенедиктов (1885−1937) с супругой Зинаидой Петровной. 1908 г.

14 апреля 1909 года правящим архипастырем Нижегородской епархии Преосвященным Назарием (Кирилловым) Андрей Николаевич был определён на место священника в Казанский храм села Сунеево Княгининского уезда. Его рукоположение в сан священника 29 мая 1909 года совершил Преосвященный Евфимий (Елиев), епископ Балахнинский, викарий Нижегородской епархии.

Именно в период настоятельства отца Андрея в этом сельском приходе осуществлялось строительство нового храма, которое продолжалось несколько лет. Сунеевский храм строился на пожертвования прихожан и на средства, полученные по ходатайству отца Андрея от Святейшего Синода. Освящение каменной Казанской церкви состоялось в 1915 году.

В своем приходе отец Андрей кроме священнических обязанностей вёл большую общественную работу. Состоял заведующим и законоучителем церковно-приходской школы. Начиная с 1911 года, как миссионер и проповедник он являлся членом местного отделения братства Святого Креста. В 1913 году его избрали депутатом от Арзамасского училищного округа по инспектированию церковноприходских школ. С началом Первой мировой войны молодой пастырь возглавил волостное Ичалковское попечительство по оказанию материальной помощи семействам воинов запаса и ратников ополчения. Кроме этого, с 1 января 1915 года отец Андрей стал членом комиссии Нижегородского отделения Комитета Великой княгини Елизаветы Федоровны, а с осени этого же года — членом комитета помощи беженцам.

За своё ревностное служение Святой Церкви отец Андрей был неоднократно награждён священноначалием: в 1914 году — набедренник; 5 октября 1915 года — архипастырское благословение и грамоту от Преосвященного Иоакима (Левицкого); 6 мая 1916 года ко дню Святой Пасхи — фиолетовую скуфью.

Первый раз органами ОГПУ отец Андрей был арестован в феврале 1925 года, после того как на страницах районной «Крестьянской газеты» была опубликована заметка под заголовком «Проделки попа». Священник был арестован и отправлен в Нижний Новгород в изолятор специального назначения, а Нижегородская губернская прокуратура возбудила уголовное дело по обвинению его в антисоветской деятельности.

В газетной статье говорилось о том, что священник сунеевской церкви использовал «тонкий дипломатический подход к массам с целью завоевания себе авторитета и этим самым углубить религиозный дурман среди них». По материалам данной публикации отца Андрея также обвинили в том, что он отказался обвенчать в храме жителя села Сунеева, некоего Миронова, который являлся комсомольцем, предложил ему выйти из рядов членов ВЛКСМ и публично покаяться в грехах в храме. Во время предварительного следствия батюшка не отрицал того, что он предлагал Миронову выйти из комсомола и покаяться перед всеми верующими, объясняя это тем, что для совершения религиозного обряда (венчания) покаяние положено по уставу Церкви.

4 апреля 1925 года, по милости Божией, прокуратура вынесла постановление о прекращении следствия: «Принимая во внимание отсутствие в содеянном Бенедиктовым состава уголовно-наказуемого преступления <…> дело по обвинению священника с. Сунеева Арзамасского уезда Бенедиктова А.Н. производством прекратить <…> Меру пресечения к обвиняемому Бенедиктову изменить и из-под стражи освободить».

Ревностное служение отца Андрея в селе Сунеево продолжалось до февраля 1928 года. На следующий год он начал служить в райцентре, в городе Сергаче — в небольшом деревянном храме во имя преподобного Иоанна Дамаскина. Но и на новом приходе батюшка был не угоден властям.

Протоиерей Андрей Бенедиктов (1885-1937)4 мая 1931 года его арестовали по обвинению в антисоветской деятельности, направленной против организации колхозов. Более семи месяцев протоиерей Андрей Бенедиктов находился под следствием в арзамасской тюрьме. Через два с половиной месяца после освобождения, 26 марта 1932 года, его вновь арестовали сотрудники районного отделения НКВД по подозрению в причастности к подготовке диверсии, а именно — взрыву Сергачского военкомата. Священник находился под арестом четыре с половиной месяца. После того как отец Андрей в очередной раз был оправдан за недоказанностью вины и освобождён, власти запретили ему возвращаться в Сергач и продолжать пастырское служение.16 июля 1933 года стало последним днём служения отца Андрея в Сергаче. В дальнейшем по благословению епископа Феофана (Тулякова) отец Андрей переехал в Нижний Новгород, где некоторое время служил в Петропавловской кладбищенской церкви. В самый разгар репрессий, в 1937 году, протоиерей Андрей Бенедиктов был назначен настоятелем Покровского храма в самом центре города.

В Нижнем Новгороде семья священника (матушка Зинаида Петровна, родная сестра Александра Николаевна Бенедиктова и трое сыновей) проживала в частном доме в районе так называемых Больших оврагов на улице Елецкой, недалеко от Воскресенского храма. Один из старших сыновей батюшки тогда работал бухгалтером, другой служил в рядах Красной армии, и ещё один сын учился в Ленинграде.

Покровская церковь Нижнего НовгородаКогда в октябре 1935 года городские власти добились закрытия Покровского храма, его общине предложили «переселиться в другое помещение для храма — в поле на кладбище, с ремонтом этого помещения во втором этаже». Договор райсовета с Покровской общиной о передаче последней в бесплатное пользование Новокладбищенской церкви был заключен 4 ноября 1935 года. К этому времени первый этаж храма уже занимала обновленческая община (очевидно, что обновленцы захватили бывший Сергиевский храм). Тогда отец Андрей Бенедиктов был временно командирован служить в Петропавловскую городскую церковь.

Получив новое помещение, представители Покровской общины осуществили своими силами ремонт второго этажа Новокладбищенской церкви. 2 февраля 1936 года был подписан технический акт, согласно которому «все работы, как то: полы, окна, печи, двери и другие работы закончены в степени, допускающей богослужения». Начиная с апреля 1936 года отец Андрей вновь стал настоятелем Покровской общины, но уже в другом помещении — при храме на Новом кладбище (ныне это старообрядческий храм на улице Пушкинской). Однако служение его здесь было недолгим. В августе 1937 года его арестовали вместе с другими священнослужителями города. В ходе следствия отец Андрей отрицал какое-либо участие в контрреволюционных организациях и отказался назвать свои личные связи.

10 сентября 1937 года отец Андрей был допрошен следователем.

— Вы обвиняетесь как участник контрреволюционной церковно-фашистской диверсионно-террористической организации г. Горького, возглавляемой митрополитом Феофаном Туляковым. Признаёте ли себя виновным в этом?

— Виновным себя не признаю, ни в какой контрреволюционной организации я не состоял.

— Вы лжёте, следственным материалом ваше участие и ваша активная контрреволюционная деятельность в организации подтверждена полностью. Ещё раз требую дать правдивые показания.

— Я не лгу и ещё раз говорю, что я членом контрреволюционной церковно-фашистской организации не состоял, и ни о какой контрреволюционной организации я не знал и ни от кого не слыхал.

— Скажите, с кем вы имели связь из духовенства.

— Связи я ни с кем не имел.

— Следствием установлен ряд фактов вашей контрреволюционной агитации среди верующих и духовенства и ваши антисоветские высказывания и клевета на советскую действительность. Дайте показания.

— Никакой контрреволюционной агитации я не вёл, и антисоветских высказываний у меня не было. Пускай кто угодно и что угодно обо мне говорит, о том, что я член контрреволюционной организации и что высказывал контрреволюционные взгляды, я всё равно буду отрицать и буду всё время называть это подлостью. В своих действиях я ничего не нахожу контрреволюционного. Я стою на такой точке зрения и убеждён, что скоро придёт такое время, когда нас, духовенство, советская власть не будет считать врагами, а будет нам, духовенству, свобода в своих действиях. Большевики поймут, что Церковь не враг социализма, а даже может способствовать его продвижению.

— Скажите, какие задания контрреволюционного характера вы получали от митрополита Феофана и благочинного Лаврова?

— Кроме указаний по долгу службы, я ничего не получал.

— Вы лжете, митрополит Феофан давал вам задание распространять антисоветские настроения среди верующих, а также давал указания Лавров. Дайте существенные показания, — продолжал настаивать следователь.

— Бросьте такие вопросы, всё равно разговор со мной на эту тему будет бесполезный, признаний я вам никаких не дам. Записано с моих слов верно и мною прочитано.

Документы из следственного дела протоиерея Андрея Бенедиктова (1885-1937)Документы из следственного дела протоиерея Андрея Бенедиктова

Следователь НКВД не сумел добиться от отца Андрея даже подписи под данным протоколом, священник категорически отказался это сделать. Батюшка был очень близорук и разбил очки (о чем он сообщил родным в единственной записке из горьковской тюрьмы), и за невозможностью прочитать протокол отказался его подписывать. Больше отца Андрея не допрашивали, 20 сентября следствие было закончено. Невзирая на позицию отца Андрея, в обвинительное заключение следователь записал все те формулировки бездоказательных обвинений, признания которых он пытался добиться от арестованного: «..являлся участником Горьковского филиала всесоюзного церковно-фашистского центра, вёл контрреволюционную повстанческую агитацию. По заданию Тулякова и Лаврова собирал шпионские сведения о настроениях различных слоев населения города Горького. В 1934 году приготовлялся и пытался совершить диверсионный акт — взрывы в здании Сергачского райвоенкомата».

На основании этих обвинений 21 сентября 1937 года Тройка НКВД приговорила отца Андрея к расстрелу. Протоиерей Андрей Бенедиктов был расстрелян 4 октября 1937 года и погребён в общей могиле на расстрельном полигоне Горьковского НКВД.

Священномученик Андрей прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г.

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