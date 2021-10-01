Священномученик Вениамин родился 24 марта 1880 года в селе Опарино Константиновской волости Александровского уезда Владимирской губернии в семье псаломщика Ильи Благонадеждина. В 1904 году Вениамин Ильич окончил Московскую Духовную семинарию и был направлен учителем в Верхне-Махоловскую школу Серпуховского уезда Московской губернии. После этого он служил учителем в Старо-Голутвинской школе в городе Коломне и в Благовещенской школе в Дмитровском уезде Московской губернии. В 1906 году он был рукоположен во священника ко Троицкой церкви села Чеково Небыловской волости Владимирского уезда Владимирской губернии, в которой он прослужил всю свою жизнь. Во времена гонений на Церковь от безбожной власти отец Вениамин несколько раз привлекался к судебной ответственности под предлогом неуплаты налогов.

В 1926 году он был привлечён репрессивными органами в качестве свидетеля по делу епископа Афанасия (Сахарова), который был обвинён в произнесении антисоветских, контрреволюционных проповедей. Отвечая на вопросы следователя, отец Вениамин сказал:

«26 ноября в престольный праздник святого Георгия я был старостой Ершовым и священником Ключаревым от имени церковноприходского совета церкви села Лыково приглашён для участия в богослужении: всенощной 25 ноября и литургии 26 ноября 1925 года. Ключарев мне говорил, что они просили епископа Афанасия приехать для архиерейского богослужения. Я в богослужении участвовал как за всенощной, так и за обедней, стоя на четвертом месте во время совершения епископом Афанасием службы.

За вечерним богослужением 25 ноября старого стиля епископ Афанасий сказал проповедь, смысл которой в общих чертах сводится к следующему. Он Церковь разделил на два течения. Одно, которое держится старых форм вероучения, а другое — отделившееся с новыми формами, идущими вразрез со старыми, обрисовав обновленцев как фальшивую монету, ибо обновленцы так же молятся, так же крестятся, но на самом деле они церковной благодати лишены, как нарушители церковных канонов. Он не указывал, но в общем проводил в проповеди такую мысль, чтобы миряне вразумили обновленцев-священников и просили бы их раскаяться, ибо Церковь принимает всех кающихся. Также в своей проповеди он не говорил о том, что от обновленцев нужно избавиться как от приверженцев советской власти, и к этому не призывал молящихся.

Вторую проповедь он сказал за литургией 26 ноября после чтения Евангелия на тему праздника, обрисовав великомученика Георгия как образец веры и христианской жизни, указав, что он подвергался за веру мучениям: колесованию, был брошен в известковую яму и тому подобному.

Какова должна быть вера Христова при современных условиях, он не обрисовывал, но говорил вообще о вере Христовой. Содержания, даже приблизительного, не помню.

О том, что в настоящее время при современных условиях существуют за веру Христову гонения, а также наводящие мысли на это в его проповедях, как в первой, так и во второй, я не слыхал, но уверенно сказать, что он этого не говорил, не могу, так как я, возможно, мог прослушать".

В 1930 году храм в селе Чеково был закрыт, однако отец Вениамин не оставлял надежды служить в нём, и ему при поддержке верующих в том же году удалось добиться разрешения на возобновление богослужения. Храм не закрывался до ареста священника. Отец Вениамин был арестован 8 сентября 1937 года и заключен в тюрьму в городе Юрьеве-Польском.

Вызванный в качестве свидетеля секретарь Чековского сельсовета показал: «При утверждении новой советской конституции Благонадеждин среди верующих колхозников говорил: „Принятая конституция восстановила в правах служителей религиозного культа по настоянию папы Римского, так как советская власть боится осложнений с другими буржуазными государствами и под их давлением идёт на уступки“. Весной 1937 года в период ярового сева среди колхозников распространял контрреволюционные пораженческие слухи, заявляя: „Лето 1937 года будет засушливое, дождей не будет, и колхозу посев яровых культур производить бесполезно, все погорит, и труд колхозников пропадёт задаром, придётся сидеть голодными“. Благонадеждин занимается тайным врачеванием. Весной 1937 года колхознице, пришедшей с больным ребёнком, Благонадеждин рекомендовал набрать в лесу сосновых шишек и настоять, этим настоем поить ребенка. В результате данного лечения ребенок дошёл до полного истощения. Со стороны Благонадеждина наблюдается массовое лечение колхозников. Последний выдает себя за врача».

Отец Вениамин был допрошен сразу после ареста.

— Следствию известно, что вами из женщин был организован церковный хор. Вы подтверждаете это?

— Действительно, из женщин в селе Чеково организован хор.

— Расскажите, в церковном хоре участвует молодежь?

— В церковном хоре принимает участие и молодежь. Всего в церковном хоре участвуют 15−20 человек, исключительно из села Чеково.

Протоиерей Вениамин Благонадеждин (1880−1937) с певчими Троицкого храма села Чеково Юрьев-Польского района Владимирской области

24 сентября следователь снова допросил священника и тот ответил, что принятие новой конституции с представлением избирательных прав служителям религиозного культа он понял как уступку советской власти, а также не отрицал и того, что говорил населению о грядущей засушливой погоде и гибели урожая в 1937 году.

— Следствию известно, что вы занимались тайным врачеванием. Подтверждаете это?

— При обращении населения по поводу болезней я действительно давал советы и оказывал помощь; посещение не носило массового характера.

На этом допросы были закончены. 27 сентября Тройка НКВД приговорила отца Вениамина к расстрелу. Священник Вениамин Благонадеждин был расстрелян 1 октября 1937 года и погребен в безвестной могиле.

Священноученик Вениамин прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г. Определение Священного Синода от 6 октября 2001 г.

Игумен Дамаскин (Орловский). «Мученики, исповедники и подвижники благочестия Русской Православной Церкви ХХ столетия. Жизнеописания и материалы к ним. Книга 7». Тверь. 2002. С. 137−141

Собор новомучеников и исповедников российских