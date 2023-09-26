Степан Григорьевич Косторыз родился в городе Берислав Херсонская губернии 24 ноября 1887 года. Служил в Михаило-Архангельской церкви села Слободзея Тираспольского уезда Херсонской губернии — сначала был регентом церковного хора, затем псаломщиком. В 1924 году Степан Григорьевич был рукоположен во диакона и переведён в одну из церквей Тираспольского уезда, в 1933 году — во иерея и назначен священником в Михаило-Архангельскую церковь села Слободзея, в которой прежде служил псаломщиком.

Известно, что впервые отец Стефан был репрессирован в конце 1920-х — начале 1930-х гг. Он был арестован властями, однако за него вступились прихожане, и его вскоре освободили.

Но гонений от безбожников батюшка не избежал: 7 декабря 1935 года отца Стефана приговорили к семи годам заключения в концентрационном лагере за антисоветскую агитацию. В мае 1937 года в Волковском отделении Карлага в Казахстане, где он отбывал наказание, его арестовали по обвинению в «систематической агитации среди заключенных, восхвалении царского строя» по групповому делу с другим исповедником веры — отцом Александром Аксёновым.

Из материалов дела: «Костогрыз заявлял: „Раньше, при царствовании Николая II, жилось гораздо лучше, чем при Советской власти, которая всех позагоняла в колхозы и морит людей голодом. Вот, кто помнит 32 и 33 год, помнит и то, что в этих колхозах половина Херсонской губернии поумирало. Большевизм — явление временное и долго существовать не будет. Если коммунистам сходит пока с рук, то это лишь потому, что иностранные государства не хотят приносить жертвы. А главное, надо, чтобы все убедились в неправильности политики Советской власти, которая насильно насаждает колхозы, делает гонение на Церковь, ее служителей и верующих“».

Виновным в предъявленных обвинениях отец Стефан себя не признал и 20 сентября Тройка при УНКВД по Карагандинской области приговорила обоих священников к высшей мере наказания.

Расстреляли их вместе в 1-ом Волковском отделении Карлага НКВД 26 сентября 1937 года.

Священномученик Стефан прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г.