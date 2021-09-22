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Русская линияИгумен Дамаскин (Орловский)22.09.2021 

Священномученик Григорий Гаряев

Священномученик Григорий Гаряев

Григорий Симеонович Гаряев родился 29 января 1878 года в селе Пянтег Чердынского уезда в семье священника. В 1900 году окончил Пермскую Духовную семинарию. Служил в Спасской церкви города Соликамска Пермской губернии. Расстрелян красноармейцами 21 сентября 1918 года во время массовых репрессий против духовенства в Пермской губернии.

Священномученик Григорий прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г.

Игумен Дамаскин (Орловский)

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