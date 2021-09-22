|Русская линия
|Игумен Дамаскин (Орловский)
|22.09.2021
Григорий Симеонович Гаряев родился 29 января 1878 года в селе Пянтег Чердынского уезда в семье священника. В 1900 году окончил Пермскую Духовную семинарию. Служил в Спасской церкви города Соликамска Пермской губернии. Расстрелян красноармейцами 21 сентября 1918 года во время массовых репрессий против духовенства в Пермской губернии.
Священномученик Григорий прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г.
https://rusk.ru/st.php?idar=81696
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