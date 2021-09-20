Преподобномученик Лев, в миру Леонид Михайлович Егоров, родился 26 февраля 1889 года в селе Опеченский Посад Боровичского уезда Новгородской губернии в семье владельца артели ломовых извозчиков. Брат митрополита Гурия (Егорова, 1891−1965). Рано осиротел, и их с братом взяли на воспитание проживавшие в Петербурге бездетные дядя Я.С. Селюхин, заведующий Александро-Невским рынком и его жена О. А Селюхина. Леонид Михайлович окончил историко-филологический факультет Санкт-Петербургского университета, где был учеником профессора Державина, занимаясь у него методикой русского языка. Затем в 1915 году поступил в Петроградскую духовную академию. Одновременно, будучи студентом, преподавал словесность в средних учебных заведениях столицы.

В конце 1915 года Леонид Михайлович был пострижен в монашество в Александро-Невской Лавре с наречением имени Лев, возведён в сан иеродиакона и иеромонаха (в этом же году принял монашеский постриг с именем Гурий его брат Вячеслав).

Уже в 1916 г. братья Егоровы с разрешения епархиального начальства развили вместе с иеромонахом Иннокентием (Тихоновым) интенсивную миссионерскую деятельность. Они «пошли в народ», то есть обратились к рабочим и беднякам, проживавшим в районе Лиговского проспекта. Миссионерская деятельность трёх молодых иеромонахов приняла несколько другие, чем до революции, формы. Они не «ходили в народ», зато народ шёл к ним. Митрополит Иоанн (Вендланд) писал об этом периоде 1918 года: «По городу разнеслась слава о братьях Егоровых. Однажды отец Гурий представился митрополиту Антонию (Храповицкому), которого раньше не знал. Когда он назвал свою фамилию, митрополит воскликнул: „А, братья Егоровы, как вас не знать, вся Россия знает братьев Егоровых!“».

Иеромонах Лев (Егоров, 1889−1937), иеромонах Гурий (Егоров, 1891−1965), архимандрит Иннокентий (Тихонов, 1889−1937). Фото 1921 г.

Весной 1918 г. отец Лев ещё числился слушателем духовной академии, но свою учёбу в ней завершить не смог из-за её закрытия (проучился три курса). Поскольку занятия в академии прекратились, 30 мая духовный собор Лавры постановил «в нужных случаях» назначать иеромонаха Льва к служению заказных литургий и других служб по обители.

Пастырская деятельность молодого иеромонаха была прервана в связи с началом кампании изъятия церковных ценностей и организованного советскими властями обновленческого раскола.

После ареста митрополита Вениамина (Казанского) — ранним утром 1 июня 1922 агенты ГПУ схватили несколько насельников Лавры, их стали подвергать усиленным допросам, стремясь сфабриковать отдельное дело православных братств. В связи с этим производились новые аресты. 3 июня в 4 часа утра в Лавру вновь явились агенты ГПУ и предъявили ордер на обыск и арест отца Льва (Егорова), но найти его не смогли. Это же повторилось на следующую ночь. По подозрению в укрывательстве был задержан правитель дел Духовного Собора Лавры иеромонах Иларион (Бельский), а 16 июня всё-таки арестован и выслан из Петрограда и отец Лев.

Отец Лев отбывал почти двухлетнюю ссылку сначала в Оренбургской губернии, а затем в Западно-Казахстанской области у озера Эльтон. Во время его отсутствия в Петрограде, несмотря на репрессии, деятельность Александро-Невского братства не прекращалась, а в 1925 г. вновь начала оживляться. В 1924 году срок ссылки закончился и отец Лев вернулся в Питер.

На 1926−1928 гг. пришёлся новый, относительно благоприятный период подвижнического служения отца Льва и существования Александро-Невского братства. Конечно, жизнь и деятельность последнего официально оставалась нелегальной, но в то же время прямо не преследовалась. В это время братство возглавляли три находившихся между собой в тесном духовном общении и единстве руководителя — отцы Лев и Гурий (Егоровы) и отец Варлаам (Сацердотский).

В октябре 1926 года отец Лев был назначен настоятелем одного из крупнейших соборов Ленинграда — храма Феодоровской иконы Божией Матери в память 300-летия царствования Дома Романовых на Миргородской ул. Постепенно туда перешла большая часть членов братства и в 1930 г. два братских хора.

Отец Лев был возведён в сан архимандрита и с марта 1926 г. стал исполнять обязанности благочинного монастырских подворий, преподавателя Русской литературы и члена педагогического совета Богословско-пастырского училища.

Весной 1927 года он был арестован во второй раз. В это время в Богословско-пастырском училище обучалось около 70 человек, и его популярность стала вызывать раздражение у властей, которые поручили ГПУ сфабриковать «дело Богословско-пастырского училища». В конце концов дело развалилось. 19 ноября 1927 г. всех арестованных освободили под подписку о невыезде, а через год — 10 ноября 1928 г. дело вообще было прекращено.

Несмотря на фактически нелегальное существование, под руководством архимандрита Льва братство продолжало строжайше запрещенную советскими законами общественно-благотворительную деятельность.

В ночь с 17 на 18 февраля 1932 года было арестовано 500 человек, в том числе более 40 членов Александро-Невского братства. В отношении братства было сфабриковано огромное дело почти на 100 человек. Оно подразделялось на 2 части, каждая из которых имела своё обвинительное заключение. Первое было составлено на 41 человека, арестованных в Ленинграде, а второе — на 51 человека из «филиалов» братства на периферии.

Следствие проводилось в ускоренном порядке. «Контрреволюционная деятельность» членов братства представлялась следователям очевидной без необходимости добывать какие-либо серьёзные доказательства. Поэтому допросы арестованных чаще всего проводились один-два раза и лишь в исключительных случаях трижды. Отец Лев допрашивался дважды — 29 февраля и 2 марта. На вопрос о политических убеждениях он ответил: «Стараюсь не мешать строительству социализма. Не сочувствую антирелигиозной политике советской власти».

Открытого суда не было. 22 марта 1932 года выездная комиссия Коллегии ОГПУ вынесла подсудимым приговор. Отец Лев был приговорён к максимальному сроку наказания — 10 годам лагерей.

18 апреля 1932 г. он поступил в отделение Чёрная речка Сибирского лагеря (Сиблага), расположенное в Кемеровской области. С конца месяца он трудился в шахте посёлка Осинники под г. Новокузнецком. Работа была чрезвычайно тяжёлой, и по мнению лагерного начальства отец Лев не проявлял требуемого усердия. Лагерные власти обвинили его в контрреволюционной агитации среди заключённых и специальная комиссия ОГПУ постановила перевести его в штрафной изолятор сроком на два года, а Тройка Полномочного Представительства ОГПУ по Западно-Сибирскому краю приговорила отца Льва к увеличению срока заключения в концентрационном лагере на два года.

В конце марта 1936 г. отец Лев был переведён из изолятора в Ахпунское отделение Сиблага (на станцию Ахпун Таштагольского района Кемеровской области). Здесь он по-прежнему трудился в шахте, иногда по 14 часов в сутки возил вагонетки с породой.

Несмотря на победу в Гражданской войне и громадные планы большевиков так ожидаемый ими и обещанный народу коммунизм так и не наступал. И виноватыми в этом опять были объявлены тайные контрреволюционеры, деятельность которых мешает коммунистам построить их светлое будущее. В 1937 г. в советских лагерях, как и по всей стране, была развёрнута массовая репрессивная кампания. Началась лихорадочная фабрикация следственных дел. В числе других были сфабрикованы свидетельства надзирателей и других заключённых на отца Льва. Следствие было коротким. 7 сентября следователь составил обвинительное заключение, а 13 сентября Тройка Управления НКВД Западно-Сибирского края приговорила отца Льва к высшей мере наказания.

Архимандрит Лев был расстрелян 20 сентября 1937 г. Сведения о месте казни и захоронения в архивно-следственном деле отсутствуют. Официально родственникам было сообщено, что он скончался 25 января 1942 г. в лагере пос. Осинники Кемеровской области от несчастного случая на шахте, но это ложь была позже опровегнута при архивных исследованиях петербургским историком М.В. Шкаровским.

Преподобномученик Лев прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г. Определение Священного Синода от 7 мая 2003 г.

Источники:

Новомученики и Исповедники Русской Православной Церкви XX века. Братство во Имя Всемилостивого Спаса ПСТГУ

Интернет-издание Правмир: Преподобномученик Лев (Егоров): Я вёл, веду и всегда буду вести религиозную пропаганду.