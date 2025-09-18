Ефим Петрович Кочев родился в 1867 году в селе Вильгорт Усть-Сысольского уезда Вологодская губернии (ныне Сыктывдинский район Коми АССР) в семье крестьянина-коми Петра Кочева (1840−1875), окончил три класса местной сельской школы, хорошо владел русским языком и грамотно писал.

В 1884 г. женился. В семье Кочевых были дети, среди них Михаил Ефимович (1886−1962), Елена Ефимовна (Чекорская-Воронцова, погибла в концлагере в 1938 г.), Августа Ефимовна, Анна Ефимовна (Оплеснина).

У Ефима Петровича был внук Николай (сын Анны Ефимовны) — впоследствии герой Советского Союза, внук Сергей (сын Михаила Ефимовича).

Внук Сергей Михайлович Кочев впоследствии написал воспоминания о своей семье:

«Мой дедушка был невысокого роста, лысоват, но имел приятные черты лица: прямой тонкий нос, высокий лоб, лицо его украшала шикарная борода. По характеру он был спокойный, общительный.

Его жена, моя бабушка, Екатерина Григорьевна, была физически крепкой, строптивой по характеру женщиной, которая хорошо относилась лишь к своей родне и священнослужителям. Проживали Кочевы в селе Вильгорт. Поженились они в 1884 году, когда дедушке было 17 лет, а бабушке 19. Начинали свою семейную жизнь дедушка и бабушка в крайней бедности…

Дедушка мастерил туеса, понемногу столярничал, а начиная с 1900 г. занимался и ямским промыслом. Благодаря трудолюбию и смекалке четы Кочевых к концу XIX века они имели уже своё хозяйство: лошадь, две коровы, приличный дом со всеми хозяйственными пристройками. Они вырастили пять дочерей и троих сыновей".

Семья Кочевых. В центре Ефим Петрович и Екатерина Григорьевна

Ефим Петрович активно участвовал в церковной жизни села Вильгорт, делал большие пожертвования на местный Сретенский храм. В 1936 г. он был избран старостой церкви.

13 сентября 1937 г. в Вильгорт прибыли сотрудники НКВД для закрытия храма, но Ефим Петрович отказался передать им ключи от храма и попытался собрать народ, чтобы не допустить описи церковного имущества.

За это 70-летний исповедник был немедленно арестован и помещён в сыктывкарскую тюрьму.

На допросе Ефим Петрович подтвердил, что как церковный староста защищал храм, но категорически отрицал обвинения в «активной контрреволюционной деятельности». 16 сентября Особой тройкой УНКВД Коми АССР Ефим Петрович Кочев был приговорён к расстрелу. Приговор был приведён в исполнение 18 сентября 1937 года в Сыктывкаре. Похоронен в безвестной могиле.

Мученик Евфимий прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г. Определение Священного Синода от 6 октября 2001 г.

Новомученики и Исповедники Русской Православной Церкви XX века. ПСТГУ