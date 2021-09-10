Архимандрит Сергий (Зайцев) родился в семье чиновника X класса, в Гатчине под Петербургом, в 1863 году и наречён от рождения Иоанном. Окончил курс там же — в Гатчинском Императорском Николаевском Институте. В сентябре 1891 года поступил послушником в Нилову Столобенскую пустынь Тверской епархии. 2 года спустя, 25 сентября 1893 года, в день преподобного Сергия Радонежского, в возрасте 30 лет бывший послушник был пострижен в монашество с наречением имени Сергий. В 1894 году он был рукоположен в иеродьякона, а в 1896 году — во иеромонаха. Все эти годы отец Сергий был помощником учителя церковно-приходской школы при Ниловой пустыни.

14 марта 1900 года отец Сергий был перемещён на должность казначея Новоторжского Борисоглебского монастыря той же Тверской епархии. Пребывал в этой должности всего 3,5 месяца, а с 1 июля того же года стал экономом Тверского Архиерейского Дома. Пять лет он исполнял эту должность. Последний год пребывания в Тверской епархии он также временно исполнял обязанности благочинного монастырей I округа (1904−1905).

2 апреля 1905 года отец Сергий был переведён по собственному прошению в Казанский Архиерейский Дом. Здесь он также был экономом с августа 1905 по сентябрь 1906 года. Последняя его должность перед прибытием на Зилантову гору — настоятель Свияжской Макарьевской пустыни (1906−1908 гг.). До сих пор в этом возрождённом монастыре, как и на Зилантовой горе, особо чтят память мученика как своего святого.

11 мая 1905 года отец Сергий, ещё будучи в Архиерейской Доме, получил сан игумена; 3 года спустя, 28 мая 1908 года — сан архимандрита и вступил в должность настоятеля Зилантова монастыря.

Обитель была с весьма расстроенным хозяйством и архимандриту Сергию пришлось заниматься строительством, заботами по восстановлению благополучного существования монастыря и приведением храмов обители в благолепный вид. В первый же год настоятельства отца Сергия, в 1909 году, открылась церковно-приходская школа при монастыре на 40 мальчиков, в основном чуваш и татар, живших на полном иждивении обители. Здание школы у подножия горы было построено в кратчайшие сроки в том же году. Это был деревянный корпус на каменном фундаменте 3 на 3,5 сажени, сооружение которого стоило 3000 рублей. Большую часть этих денег пожертвовал Архиепископ Казанский и Свияжский Высокопреосвященный Никанор (Каменский), он же и освятил школу 17 сентября 1909 года, к началу нового учебного года.

При архимандрите Сергии был построен и новый братский жилой корпус, полностью обновлена хлебопекарня при трапезной Алексеевского храма. Благоукрашались при отце Сергии и древние Зилантовские храмы. Во Всехсвятском храме появились новые иконы Спасителя и мученика Иоанна в дорогих киотах, а в Успенском вызолочен киот на Смоленской иконе Божией Матери. К середине 1918 г. число братии Зилантова монастыря состояло из 11 человек.

Иеромонах Лаврентий (Никитин), в миру Леонтий, родился в 1872 году. Он был родом из чувашских крестьян Ядринского уезда Казанской губернии. В то время чувашское население было уже практически полностью православным, церковные традиции глубоко укоренились на селе. Немало подвижников благочестия и будущих мучеников вышли родом именно из тех уездов Казанской губернии, которые позже составили территорию Чувашской республики. Жило на правобережье Волги и большое количество марийского населения — «горные черемисы». И вот во второй половине XIX века здесь в массе основывались т.н. «черемисские» монастыри — хотя в них наряду с марийцами подвизались и русские, и чуваши. Самым крупным из «черемисских» монастырей во всем Среднем Поволжье и самым крупным по численности братии из всех мужских монастырей Казанской епархии (более 100 человек с послушниками накануне революции) былоснованный в 1868 году Михаило-Архангельский монастырь в Козьмодемьянском уезде. Несколько человек из братии именно этого монастыря позже были переведены в Зилантов по просьбе архимандрита Сергия из-за того, что численность монахов и послушников в Зилантовом в то время не дотягивала до штатной.

В 1895 году Леонтий Никитин, окончивший церковно-приходскую школу, поступил послушником в Михаило-Архангельский монастырь, как раз переживавший полосу своего расцвета. 15 августа 1902 года послушник Леонтий был пострижен в монахи с именем Лаврентий, а в 1907 году рукоположен в иеродьякона и переведён в Зилантов монастырь. Спустя год, 28 марта 1909 года, отец Лаврентий был рукоположен в иеромонаха, и стал исполнять должность казначея обители. В сентябре 1909 года отец Лаврентий отказался от предложенного ему назначения настоятелем Аштавай-Нырской общины и остался в Зилантовом монастыре.

Иеромонах Серафим (Кузьмин), до пострига — Семён, родился в 1870 году в Козьмодемьянском уезде Казанской губернии и овдовев в 1903 году поступил послушником в Михаило-Архангельский монастырь. 7 апреля 1907 года отец Серафим был пострижен в монашество, в 1910 году рукоположен в иеродьякона, а в 1913 — в иеромонаха. С началом Мировой войны отец Серафим стал служить при полковом госпитале на передовой: утешал и ободрял страждущих и раненых, исповедовал, причащал святых Таин и напутствовал в последний путь умирающих, вселял надежду в малодушных и отчаявшихся.

По возвращении с фронта в 1916 году иеромонах Серафим был награждён набедренником и назначен ризничим родного Михаило-Архангельского монастыря. В это время в обители зрела смута между марийцами и чувашами внутри самого монастыря, усиленная революционной смутой и разрушением привычного порядка жизни в стране.

14 июля 1918 года отец Серафим вынужден был обратиться с прошением на имя архимандрита Сергия (Зайцева):

«В настоящее тревожное время в Михаило-Архангельском черемисском монастыре, в коем в очень значительном количестве преобладают черемисы, образовалась племенная рознь между черемисами и чувашами, почему последним жизнь становится невыносимою. Не желая наводить на больший грех и неприятности, я, как чувашин, считаю более благопристойным и разумным уйти из Михаило-Архангельского Черемисского монастыря, в коем прожил 16 лет. А потому прошу Вас, Ваше Высокопреподобие, хлопотать пред Епархиальным начальством о перемещении меня во вверенный Вам Успенский Зилантов монастырь. Иеромонах Михаило-Архангельского Черемисского монастыря Серафим».

Архимандрит Сергий поддержал просьбу и обратился в Епархиальный Совет: «Вследствие крайнего недостатка в священнослужителях, кои вместе с исполнением очередного служения исполняют и послушания послушников, поют и читают на клиросе, ибо последних во вверением мне монастыре почти совсем не имеется, покорнейше ходатайствую пред Епархиальным начальством о перемещении иеромонаха Михаило-Архангельского монастыря Серафима в вверенный мне Зилантов монастырь, тем более, что последнему, как видно из прилагаемого при сем прошения, тяжело и невыносимо стало жить в Михаило-Архангельском монастыре из-за племенной розни».

Совет постановил удовлетворить просьбу и перевести иеромонаха Серафима в Зилантову обитель, хотя митрополит Казанский и Свияжский Иаков (Пятницкий) сомневался в возможности такого перевода: «Зилантов монастырь занимается для военных целей Народной армией [т.е. войсками Учредительного Собрания, временно изгнавшими большевиков]… О перемещении сюда кого-либо со стороны не может быть и речи». Тем не менее за несколько дней до мученической кончины 10 сентября отец Серафим стал насельником обители на Зилантовой горе

Иеродьякон Феодосий (Александров), до пострига — Фёдор, родился в 1866 г. в простой семье крестьян Казанской губернии. Образование он получил домашнее. В Зилантов монастырь поступил почти 40-летним, в 1904 году. Официально же был зачислен в послушники лишь 1 августа 1909 г. До этого Фёдор просто работал в обители, как тогда писали в официальных бумагах, «на общественных послушаниях». А спустя год, в августе 1910 года, Фёдор был пострижен в монашество архимандритом Сергием, получив новое имя в честь преподобного Феодосия Киево-Печерского. 24 декабря 1910 года отец Феодосий был рукоположен в иеродьяконы.

Монах Леонтий (Карягин) родился в 1870 году в Ядринском уезде Казанской губернии в семье чувашей-крестьян и был наречён Лаврентием. Первое своё послушание он проходил в Раифском монастыре с 1901 по 1907 год. Ещё два года он был послушником в Макарьевской пустыни как раз во время настоятельства там архимандрита Сергия (Зайцева). И вслед за ним в 1909 году перешёл в Зилантов монастырь. Здесь 20 декабря 1909 года он был пострижен в монашество с наречением имени Леонтия. Документальные сведения о нём очень кратки — в отчетах и клировых ведомостях никогда не писали подробно биографии простых монахов и послушников, а уж в последние (военные и революционные) годы и вовсе, в лучшем случае, называли только имя. Так практически совершенно ничего не знаем мы про другого монаха-мученика Стефана.

Послушники Георгий Тимофеев, Иоанн Сретинский, Сергий Галин и Иларион Правдин

Как и монах Леонтий, послушник Георгий Тимофеев перешёл в Зилантов монастырь вслед за архимандритом Сергием из Макарьевского. Все они были одной духовной семьей, и семья просто переехала на новое место. Было это 9 октября 1909 г. Будущего новомученика Георгия Тимофеева в родной крестьянской семье, и в монастыре звали Егором. Лишь в более поздних документах мы встречаем уже полное имя: «послушник Георгий Тимофеев». Родом он был тоже из крестьян-чувашей, 1880 г.р. На момент мученичества ему исполнилось 38 лет. Это был смиренный и, как бы мы сказали, «неприметный» человек, 10 лет проведший в послушничестве, так и не сподобившийся монашеского пострига, но зато сподобившийся мученического венца.

Послушник Иоанн Сретенский был в монастыре псаломщиком и других сведений о нём нет. Также никаких сведений не сохранилось о послушниках Сергии Галине и Иларионе Правдине.

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В августе 1918 г. Казань была занята войсками Народной армии Комуча (Комитета членов Учредительного собрания) под командованием полковника В.О. Каппеля и частями поднявшими мятеж против большевицкой власти чехословацкого корпуса. На Зилантовой (Змеиной) горе, которая была господствующей высотой, почти перед входом в обитель, были установлены два орудия, из которых обстреливались миноносцы комиссара Ф. Раскольникова, бомбардировавшие город.

В ночь на 10 сентября белые войска под напором красных армий Л. Троцкого были вынуждены оставить Казань. Вместе с ними ушло 60 тысяч горожан, в том числе немало духовенства. Все были напуганы слухами о красном терроре. Свою кафедру покинул престарелый митрополит Иаков (Пятницкий) и викарный епископ Борис, ушло едва ли не всё приходское духовенство и многим подобное бегство, действительно, спасло жизнь. Прочнее всех привязанными к своим местам оказались иноки, оставшиеся в обителях и готовые пострадать за веру Христову. Те из насельников Зилантова монастыря, кто вынужден был покинуть его из-за военных действий ещё накануне ухода белых вернулись из других монастырей в родную обитель.

Рано утром 10 сентября красноармейцы ворвались в слободу. Оставшийся один у пулемета юный офицер лейб-гвардии Конного Полка — Михаил Михайлович Догель (сын известного профессора международного права М. И. Догеля) — стрелял по наступающим и погиб, заколотый у своего пулемета. Это ещё более озлобило красноармейцев — они ворвались в святую обитель, начали мародерствовать, ища тех, на ком могли бы выместить злобу. За неимением белогвардейцев, солдаты решили отомстить беззащитным инокам обители, у стен которой были установлены орудия. Насельники монастыря в это время собрались в трапезной после последней в своей земной жизни литургии.

Безбожники вытолкали насельников обители из трапезной, выстроили всю братию у стены монастырского двора и залпами из винтовок расстреляли всех иноков во главе с архимандритом Сергием. Когда каратели ушли, из-под трупов своих собратьев выбрался престарелый, забрызганный кровью, иеромонах Иосиф (Тюрин). Увидев, что все прочие монахи убиты и помочь он никому не сможет, он побрёл в город, где нашёл приют в Иоанно-Предтеченском монастыре у игумена Ефрема.

По причине отсутствия митрополита и викарных епископов в управление епархией вступил архимандрит Спасо-Преображенского монастыря Иоасаф (Удалов). Узнав от старца Иосифа о трагедии, разыгравшейся в Зилантовом монастыре, он сам произвел чин отпевания и погребения убиенного архимандрита Сергия и иже с ним убиенных иноков Зилантова монастыря.

После расстрела Зилантовских монахов обитель опустела.

4 октября 1999 года преподобномученики Казанского Успенского Зилантова монастыря архимандрит Сергий (Зайцев), иеромонахи Лаврентий (Никитин) и Серафим (Кузьмин), иеродиакон Феодосий (Александров), монахи Леонтий (Карягин) и Стефан, послушники Георгий (Тимофеев), Иларион (Правдин), Иоанн (Сретенский) и Сергий (Галин) были прославлены как местночтимые святые Казанской ерархии.

Архиерейский Собор Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г. преподобномученики Зилантова монастыря причислены к лику святых новомучеников и исповедников Российских.

http://tatmitropolia.ru/all_publications/publication/?id=48 406