Пётр Васильевич Бордан родился в 1895 году в селе Слободзея Херсонской губернии. С 1915 по 1917 год он служил в армии.

4 февраля 1936 года Петра Васильевича арестовали и приговорили трем годам заключения в концентрационном лагере за то, что он отказался вступать в колхоз. Отбывать наказание его отправили в Ортаусское отделении Карлага НКВД (Карагандинская область, Казахстан).

Дмитрий Михайлович Морозов родился в 1875 году в деревне Мельниково Яранского уезда Вятской губернии. С 1911 по 1914 года в служил в армии. 27 ноября 1936 года Дмитрий Михайлович был арестован по обвинению в том, что «…на своем дому устраивал собрания, где читали контрреволюционную литературу. Принадлежал к Закрытой Церкви». Особое Совещание при НКВД СССР приговорило его к 5-ти годам заключения в концлагере за «участие в контрреволюционной группе церковников» по статье 58−10 УК РСФСР. Отбывать наказание Дмитрия Михайловича отправили в Ортаусское отделении Карлага НКВД.

С 7 августа 1937 года уполномоченному Карлага на Петра Бордана и Дмитрия Морозова поступил рапорт, в котором говорилось:

«…з/к Морозов и з/к Бордан… работы никакой не делают, но занимаются систематически а/с агитацией. Считают, что советская власть антихристова, построена на насилии, а надо служить только Богу. Пели: „Боже, Царя храни“, „Спаси, господи, люди Твоя“ и другие молитвы. В лагере не работают, заявив, что на антихриста они работать не будут. Бордан в своих суждениях осторожнее, но путём умелого психологического подхода был вызван на откровение о том, что в советских учреждениях работать из религиозных убеждений не будет. С утра до вечера Морозов и Бордан демонстративно занимаются церковной службой в присутствии других заключённых. Заявляют: „Эту власть Бог послал в наказание за наши прегрешения. Время последнее: аэропланы, радио, автомобили и др. — выдумка дьявола и антихриста. Все изобретения в области техники направлены на уничтожение людей. Можете не работая жить, мы 9 месяцев жили не работая и с помощью Божией не умерли“. Из-за них до 6−7 человек не выходят на работу».

22 августа 1937 года Пётр Бордан и Дмитрий Морозов были арестованы.

На допросе Пётр Бордан дал следующие показания: «Власть сейчас антихристова, лучше умереть, чем работать в колхозе. Свои мысли я высказывал открыто, пели „Отче наш“, „Пресвятая Богородице“, „Достойно есть“ и другие молитвы… Виновным себя не признаю, так как все мои разговоры — это правда Божия».

Дмитрий Морозов дал следующие показания: «Я не могу служить двум господам, т. е. Богу и дьяволу, ибо в законе Божием сказано так: «Служи Богу твоему так, как сотворено Им: 6 дней делай, а 7-й Господу

Богу твоему", а здесь работают без отдыху… Идею эту провожу открыто. Молитвы мы пели ежедневно… Я могу работать только в православном учреждении, в других работать не буду, так как в них не признают Бога. Виновным себя не признаю, так как я, будучи православным христианином, справлял обряды, данные нам Господом Богом, а не занимался а/с агитацией".

В окончательном обвинительном заключении говорилось, что Морозов и Бордан «систематически работы в лагере саботировали, проводили среди заключенных к/р агитацию, открыто устраивали моления с пением церковных молитв и царских гимнов „Верую во Единого Бога Отца“, „Отче наш“, „Спаси Господи, люди Твоя“ и т. д., т. е. в преступлении, предусмотренном ст. 58 п.10, 14 УК РСФСР»

31 августа 1937 года Особой тройкой УНКВД по Карагандинской области Пётр Бордан и Дмитрий Морозов были признаны виновным в «к/р агитации, саботаже, участии в демонстративных коллективных молениях» и приговорены к расстрелу. 8 сентября 1937 года оба исповедника были расстреляны вместе с и погребены в безвестной могиле.

Мученики Пётр и Димитрий прославлены в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г.

БД «Новомученики и Исповедники Русской Православной Церкви XX века» ПСТГУ

Собор новомучеников и исповедников Казахстанских и Алма-Атинских