Выступление Патриарха Варфоломея насыщено враждебной риторикой по отношению к Московскому Патриархату. Первая мысль, которая приходит по этому поводу — это то, что «President of the body of Orthodoxy» (согласно речи Константинопольского Патриарха, выложенной на сайте) до сих пор памятозлобствует и недоволен отказом от участия в Критском соборе 2016 со стороны РПЦ и других Церквей, которые СМИ в связи с этим назвали «сателлитами» Москвы.

Умозаключения, высказанные Патриархом Варфоломеем в докладе, ставят под сомнение каноничность подчинения Киевской митрополии Русской Православной Церкви, что побудило нас в связи с этим высказать свои размышления.

Независимо от того, как некоторые пытались преподносить ситуацию в Украине, история указывает на их ошибки и предоставляет бесспорные аргументы, свидетельствующие о том, что проблемы в Украине не являются ни недавним явлением, ни следствием действий Вселенского Патриархата.

По ходу всего выступления вообще неясно о какой части Киевской митрополии говорит Патриарх. А отсюда, какие же именно бесспорные аргументы в пользу невиновности Вселенского патриархата представляет сложная история Киевской митрополии, непосредственно связанная с Брестской унией как продолжением униональной политики Рима, и капитулировавшего во Флоренции в 1439 г. Константинополя.

Уже с начала 14-го века, когда Киевская кафедра была перемещена без канонического разрешения Матери-Церкви в Москву, велась неустанная борьба наших киевских братьев за независимость от церковного контроля со стороны московского центра. Воистину, упрямство Московского Патриархата иногда приводило к поглощению и восстановлению епархий, проведению неканонических выборов епископов, а также к возникновению расколов, от чего по-прежнему страдает благочестивый украинский народ.

«Кафедрой» Русского митрополита Киев оставался официально даже после перенесения «кафисмы» — резиденции во Владимир-на-Клязьме в связи с ордынским нашествием и разорением Киева, а далее в Москву как объединяющий центр северо-восточных епархий Руси. Опять-таки, в связи с поглощением Великим Княжеством Литовским юго-западных территорий, входивших в состав Киевской митрополии. И по желанию литовских князей, в дальнейшем польских католических королей, поставлялись митрополиты в Киев. Трагическая история сожжения князем Свидригайло митрополита Герасима в Витебске не в лучшую сторону характеризуют положение Киевского первосвятителя в сетке церковно-государственных отношений в ту пору.

Помимо всего прочего, изучение этого вопроса в свете священных канонов не оправдывает никакого вмешательства со стороны Церкви России. Томосом, провозглашающим Москву как Патриархат, земли нынешней Киевской митрополии не были отнесены к юрисдикции Москвы.

Странно, почему Константинополь молчал об этом три столетия, вскользь упомянув только в 1924 при даровании автокефалии Православной Церкви Польши. Кроме того, вообще-то земли канонического влияния нынешней Киевской митрополии существенно отличаются от времен Томоса, провозглашающего Москву как Патриархат. Некоторые епархии, входившие в XVI—XVII вв. в состав Киевской митрополии, сейчас являются частью других Автокефальных Церквей (Польской и Русской). Каким канонически приемлемым способом Константинополь будет решать вопрос их юрисдикционной принадлежности теперь?

Более того, после хорошо всем известного способа, которым Москва была провозглашена Патриархатом со стороны Вселенского Патриарха Иеремии II (Траноса) каноническая зависимость Киева от Константинопольской Матери-Церкви оставалась постоянной и непрерывной.

К сожалению, нам не понятно, почему Патриарх забывает известные факты историков-византинистов, которыми пестрит не только интернет, но и серьезные издания, о слабоволии, интригах и сервилизме константинопольских архиепископов в своей политике того времени, да и до сегодняшнего дня.

В 1686 году наш предшественник Патриарх Дионисий IV в результате сильного политического давления и под воздействием мучительных обстоятельств, заботясь о сохранении мира в Церкви, был вынужден выдать письмо, в котором предоставил Москве право назначать митрополита Киевского на том неприкосновенном условии, что каждый митрополит Киевский будет поминать имя Вселенского Патриарха в качестве своего духовного руководителя и авторитета, а также демонстрировать каноническую власть Константинополя над этой митрополией.

Константинопольский патриархат после исламского завоевания мучимый обстоятельствами своего существования в иноверном мире, вынужден всегда играть на стороне тех политических игроков, которые смогут гарантировать как минимум сохранение его положения без существенных материальных и репутационных потерь. При этом не гнушался серьезной как политической, так и финансовой поддержки со стороны Русской Церкви. И на сегодняшний день Патриарх Варфоломей оказался втянут в политические игры, и старается возродить былой духовный авторитет Константинополя, используя связи и ресурсы многочисленных греков-иммигрантов.

Патриарх Московский получил право не просто назначать, а рукополагать и даже судить Киевского митрополита, выбиравшегося местным духовенством. Каноническая коллизия вышла тогда: Митрополит рукополагается и подчиняется одному Патриарху (Москва) и при этом должен был оставаться наместником другого Патриарха (Константинополь). Но ради блага украинской паствы было бы целесообразней преодолеть «расстояние мест» и «происходящую между двумя великими царствами войну».

Насколько нам известно, нет ни одного другого акта, который бы изменял каноническое состояние Киева или пересматривал права Константинополя, и, конечно же, не было никаких решений и со стороны самой Матери-Церкви, полностью отдававших Киев России. Неканонические вмешательства Москвы в дела Киева и терпимость к этому со стороны Вселенского Патриархата в предыдущие годы не оправдывают никаких церковных нарушений.

Однако, сам факт того, что Константинопольская Церковь вот уже более 300 лет признает законность иерархии, поставляемой в Украине Русской Православной Церковью, служит достаточным основанием того, что акт 1686 года остается в силе и по сей день. Как видим, «терпимость» Матери-Церкви прервалась с изменением геополитической ситуации и ветра из-за океана.

В дополнение к этому прозвучало также грозное каноническое предложение от епископа Христопольского, викария Таллинской митрополии Макария (Гриниезакиса). Основная мысль его доклада заключалась в том, что все Киевские митрополиты, которые не поминают Вселенского Патриарха — нарушают каноны и подлежат прещению.

Примечательно, что ссылки на каноны и прещения не указаны. Неудивительно, что это прозвучало со стороны представителя Эстонской Апостольской Православной Церкви, по проблеме учреждения которой возникли разногласия между Константинополем и Москвой.

В любом случае не может быть никаких сомнений, что усилия Русской Церкви по решению этого вопроса провалились. Таким образом, поскольку Россия, как ответственная за нынешнюю болезненную ситуацию на Украине, не способна решить проблему, Вселенский Патриархат взял на себя инициативу по решению проблемы в соответствии с полномочиями, предоставленными ей Священными Канонами, и юрисдикционной ответственностью над епархией Киева, получив просьбу об этом от украинского правительства, а также повторяющиеся просьбы «Патриарха» Киевского Филарета об апелляции на наше рассмотрение его дела.

Ни решения РПЦ, ни позиция УПЦ как самоуправляемой части РПЦ не провалились по той причине, что единственно канонически возможным способом решить болезненную ситуацию на Украине может только покаяние лидеров и структур, отпавших от единства с Кафолической Церковью. Когда-то Вселенский патриархат со своей инициативой вмешался в историю с обновленческим расколом, даже предлагал святителю Тихону (Беллавину) оставить патриаршее служение ради нормализации отношений с расколом.

Также нельзя не отметить об упоминаемом в трогательном обращении преосвященного Макария «патриарха» Филарета, страстно чающего узаконивания возглавляемой им религиозно-политической организации под названием «Киевский патриархат». Интересный факт состоит в том, что в обращении указывается чуть ли на незаконность образования РПЦ, но, в тоже время ничего не говорится о законности совершенной в ней хиротонии над Филаретом (Денисенко), который будучи на Киевской кафедре, так же не поминал Константинопольского Патриарха, а сегодня кричит о притеснениях его со стороны Москвы. Но вот вопрос: если он был пострижен и рукоположен во «вражеской церкви», то почему он, перейдя на сторону «света» не снял с себя все регалии, полученные им от Русской Церкви? Взойдя по карьерной лестнице именно в Советском Союзе, он в одночасье становится «свидомым» и вспоминает о том, что материнской церковью для нас является именно Константинопольская, которая вообще 300 лет о нас не вспоминала до момента возникновения обновленческого раскола в РПЦ. В последнее время мы видим, как Константинопольский Патриарх, к слову сказать, гражданин мусульманского государства, и осуществляющий свою деятельность далеко за его пределами, пытается стать не только первым среди равных, а главой всей Православной Церкви, фактически вытесняя Ее истинного Главу — Христа, и уподобляясь Папе Римскому. Заявления, которые декларирует официальный Константинополь, не только претенциозны и несуразны по сути, но и ведут к опасности повторения раскола 1054 года, который, в современных условиях может стать еще страшнее, так как возникнет на Православном Востоке. Несложно понять, что попытки рождения «Восточного Папы» провоцируют разлады и нестроения внутри Православия, и вместо того, чтобы объединить все Поместные Церкви под своим омофором, Всесвятейший Варфоломей не скрепляет, а разрывает ризы Христовы.

Матерь-Церковь ни создает свое церковное управление, ни переписывает Евангелие, как великий инквизитор известного русского писателя Федора Достоевского.

Почему же тогда не решается вопрос старостильного раскола внутри греческих Церкви, а происходит прямое вмешательство во внутренние дела другой сестры-Церкви?

В качестве Первого Престола Православия Вселенский Патриархат осуществляет пророческое служение, совершая таинства Кафолической Церкви во Христе Иисусе во всем мире в каждую эпоху.

Пафосно выраженная экклезиологическая истина. Но такое служение осуществляет каждая Поместная Православная Церковь. Первый Престол — это первенство чести, возникшее в связи с приданием Константинополю статуса столицы Византийской империи и отпадением Рима от Церковного Тела, а не какие-то привилегии или исключительная роль наподобие служения Римского понтифика. К сожалению, константинопольские богословы, полемизируя по вопросу первенства во Вселенской Церкви, утверждают приоритет Вселенского Патриарха, используя тринитарную модель и принципы её отражения в бытии Церкви. Как Отец — Источник единства и ипостасности в Троице, так и Вселенский Патриарх является гарантом сохранения единства в православном мире во всем его поместном разнообразии. И так как Сын и Святой Дух не являются дарителями этого онтологического первенства для Отца, так и прочие епископы и патриархи не делегируют соборно вселенское первенство архиепископу Константинополя, потому что он первый, без равных ему. (Более детально это изложено в ответном письме Московскому патриархату митрополита Елпидифора (Ламбридианиса) Прусского). В связи с этими необходимо напомнить, что историческое и миссионерское первенство всё же принадлежит Иерусалимской Церкви, как духовной Матери для всех остальных Церквей.

Даже католики ограничились тем, что первенство Римского понтифика возводят к преемственности от «князя апостолов» Петра и к наместничеству Христа (то есть к домостроительству спасения), а здесь дерзновение восходит ещё дальше, непосредственно в «богословие», то есть в тайну внутритроичного бытия и происхождения Божественных Ипостасей.

Почему Отцы-каппадокийцы, разрабатывая тринитарную терминологию, приближая человеческий ум к богопознанию, не упомянули о тех соотношениях между Троицей и иерархическим устройством, которые ныне продвигаются константинопольскими теологами? Неужели свт. Григорий Богослов — «певец Троицы», будучи недолгое время архиепископом Константинополя, разочарованный столичными интригами, не смог защитить свое положение подобной доктриной?

В конце своей речи Патриарх Варфоломей в подтверждение сказанного сослался на ряд соборных правил, исторических документов и современных исследований в области церковного права. Очевидно, всё это и есть односторонний ответ на предложение о проведении конференции по проблеме автокефалии Украины, с представлением и обсуждением исторических документов. Наверное, это также последствия константинопольской доктрины первенства, где Вселенский Патриарх первый, опять же без равных, принимает решение о бытии своих не обращавшихся к нему за автокефалией, но просивших не быть марионеткой в руках беспринципных политиков, единоверных братьев, находящихся под духовным водительством своего Предстоятеля — Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия.

Неужели Патриарх Варфоломей и его братья-архиереи не слышат «благодарений Богу за развязанную войну»; призывы сторонников автокефалии к омытию грехов кровью, к силовому захвату имущества УПЦ, в первую очередь Лавр; подражанию «Адольфу Алоизовичу» или полному перекраиванию религиозной карты Украины, которое не пройдет безболезненно?

Готов ли Константинопольский Патриархат взять на себя ответственность пред Богом за кровопролитие, в связи с генерируемым межконфессиональным противостоянием, и не станет ли эта речь Патриарха Варфоломея идеологическим обоснованием для «Варфоломеевской ночи» в Украине?

