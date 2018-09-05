Вот уже несколько лет Михаил и Екатерина занимаются аэрофотографией. При помощи фотоаппарата, закрепленного на борту радиоуправляемого самолета, они запечатлевают поверхность Земли с высоты птичьего полета. Самыми излюбленными объектами их творчества являются храмы и монастыри России. Михаил и Екатерина любезно предоставили порталу Православие.Ru возможность познакомить своих читателей с красотой Божиих церквей, снятых осенью с такого необычного ракурса. Полная подборка созданных ими работ размещается на сайте Aerialphoto.Ru/





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Богоявленская церковь в селе Ошевенском, Каргополье

Церковь Святой Троицы в Бехово, Тульская область

Река Ока в Поленово, Тульская область

Углич, Ярославская область

Боголюбский монастырь, Суздальский район, Владимирская область

Ферапонтов монастырь, Кирилловский район, Вологодская область

Спасо-Яковлевский монастырь, город Ростов, Ярославская область

Николо-Пешношский монастырь, Дмитровский район, Московская область

Оптина пустынь, город Козельск, Калужская область

Оптина пустынь, город Козельск, Калужская область

Борисоглебский монастырь, город Дмитров, Московская область

Кирилло-Белозерский монастырь, Кирилловский район, Вологодская область

Новоиерусалимский монастырь, город Истра, Московская область

Спасский женский монастырь, село Костомарово, Воронежская область

Поля

Храм Николая Чудотворца, город Пушкино, Московская область

Ново-Соловецкая Марчуговская пустынь, село Фаустово Воскресенского района Московской области

Николо-Радовицкий монастырь, село Радовицы Егорьевского района Московской области

Иоанно-Предтеченский монастырь, город Вязьма, Смоленская область

Николо-Улейминский монастырь, село Улейма, Ярославская область

Антониево-Сийский монастырь, Холмогорский район, Архангельская область

Свято-Казанский женский монастырь, Село Колюпаново, Тульская область

Никольская часовня в Вершинино, Каргополье, берег Кенозера

Церковь Покрова на Нерли, Суздальский район, Владимирская область

http://www.pravoslavie.ru/56 941.html