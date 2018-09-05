|Православие.Ru
|05.09.2018
Вот уже несколько лет Михаил и Екатерина занимаются аэрофотографией. При помощи фотоаппарата, закрепленного на борту радиоуправляемого самолета, они запечатлевают поверхность Земли с высоты птичьего полета. Самыми излюбленными объектами их творчества являются храмы и монастыри России. Михаил и Екатерина любезно предоставили порталу Православие.Ru возможность познакомить своих читателей с красотой Божиих церквей, снятых осенью с такого необычного ракурса. Полная подборка созданных ими работ размещается на сайте Aerialphoto.Ru/
Богоявленская церковь в селе Ошевенском, Каргополье
Церковь Святой Троицы в Бехово, Тульская область
Река Ока в Поленово, Тульская область
Углич, Ярославская область
Боголюбский монастырь, Суздальский район, Владимирская область
Ферапонтов монастырь, Кирилловский район, Вологодская область
Спасо-Яковлевский монастырь, город Ростов, Ярославская область
Николо-Пешношский монастырь, Дмитровский район, Московская область
Оптина пустынь, город Козельск, Калужская область
Оптина пустынь, город Козельск, Калужская область
Борисоглебский монастырь, город Дмитров, Московская область
Кирилло-Белозерский монастырь, Кирилловский район, Вологодская область
Новоиерусалимский монастырь, город Истра, Московская область
Спасский женский монастырь, село Костомарово, Воронежская область
Поля
Храм Николая Чудотворца, город Пушкино, Московская область
Ново-Соловецкая Марчуговская пустынь, село Фаустово Воскресенского района Московской области
Николо-Радовицкий монастырь, село Радовицы Егорьевского района Московской области
Иоанно-Предтеченский монастырь, город Вязьма, Смоленская область
Николо-Улейминский монастырь, село Улейма, Ярославская область
Антониево-Сийский монастырь, Холмогорский район, Архангельская область
Свято-Казанский женский монастырь, Село Колюпаново, Тульская область
Никольская часовня в Вершинино, Каргополье, берег Кенозера
Церковь Покрова на Нерли, Суздальский район, Владимирская область