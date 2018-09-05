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Православие.Ru05.09.2018 

Храмы осенней Руси с высоты птичьего полета

Вот уже несколько лет Михаил и Екатерина занимаются аэрофотографией. При помощи фотоаппарата, закрепленного на борту радиоуправляемого самолета, они запечатлевают поверхность Земли с высоты птичьего полета. Самыми излюбленными объектами их творчества являются храмы и монастыри России. Михаил и Екатерина любезно предоставили порталу Православие.Ru возможность познакомить своих читателей с красотой Божиих церквей, снятых осенью с такого необычного ракурса. Полная подборка созданных ими работ размещается на сайте Aerialphoto.Ru/


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Богоявленская церковь в Ошевенском

Богоявленская церковь в селе Ошевенском, Каргополье

Церковь Святой Троицы в Бехово

Церковь Святой Троицы в Бехово, Тульская область

Река Ока в Поленово

Река Ока в Поленово, Тульская область

Углич

Углич, Ярославская область

Боголюбский монастырь

Боголюбский монастырь, Суздальский район, Владимирская область

Ферапонтов монастырь

Ферапонтов монастырь, Кирилловский район, Вологодская область

Спасо-Яковлевский монастырь

Спасо-Яковлевский монастырь, город Ростов, Ярославская область

Николо-Пешношский монастырь

Николо-Пешношский монастырь, Дмитровский район, Московская область

Оптина пустынь

Оптина пустынь, город Козельск, Калужская область

Оптина пустынь

Оптина пустынь, город Козельск, Калужская область

Борисоглебский монастырь

Борисоглебский монастырь, город Дмитров, Московская область

Кирилло-Белозерский монастырь

Кирилло-Белозерский монастырь, Кирилловский район, Вологодская область

Новоиерусалимский монастырь

Новоиерусалимский монастырь, город Истра, Московская область

Спасский женский монастырь

Спасский женский монастырь, село Костомарово, Воронежская область

Поля

Поля

Храм Николая Чудотворца

Храм Николая Чудотворца, город Пушкино, Московская область

Ново-Соловецкая Марчуговская пустынь

Ново-Соловецкая Марчуговская пустынь, село Фаустово Воскресенского района Московской области

Николо-Радовицкий монастырь

Николо-Радовицкий монастырь, село Радовицы Егорьевского района Московской области

Иоанно-Предтеченский монастырь

Иоанно-Предтеченский монастырь, город Вязьма, Смоленская область

Николо-Улейминский монастырь

Николо-Улейминский монастырь, село Улейма, Ярославская область

Антониево-Сийский монастырь

Антониево-Сийский монастырь, Холмогорский район, Архангельская область

Свято-Казанский женский монастырь

Свято-Казанский женский монастырь, Село Колюпаново, Тульская область

Никольская часовня в Вершинино

Никольская часовня в Вершинино, Каргополье, берег Кенозера

Церковь Покрова на Нерли

Церковь Покрова на Нерли, Суздальский район, Владимирская область

http://www.pravoslavie.ru/56 941.html
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