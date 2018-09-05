Павел Игнатьевич Гайдай родился 15 января 1886 года в городе Измаиле Бессарабской губернии. В следственных делах есть разночтения по поводу места его рождения, и в некоторых документах местом рождения называют Галац (Румыния). Однако у родственников (внучатых племянников, которые проживают сегодня в Измаиле) есть документальные свидетельства о том, что Павел Гайдай был крещен в Единоверческой церкви Измаила.

В юные годы Павел Гайдай пользовался духовными советами и наставлениями святого праведного протоиерея Иоанна Кронштадтского, который завещал Павлу: «Поезжай к протоиерею Ионе Атаманскому в Одессу и следуй по его стопам». После кончины Иоанна Кронштадтского Павел выполнил это благословение, приехал в Одессу и служил псаломщиком в одном из городских храмов. Он намеревался принять монашество. Но отец Иона на монашество его не благословил, а подыскал Павлу невесту — благочестивую девицу из дворянского рода Капитолину Дмитриевну, которой в ту пору было уже около 50-ти лет (а Павлу немногим больше 20-ти), обвенчал их, но жить благословил как брату с сестрой. В дальнейшем отец Павел взял с матушкой на воспитание двух девочек — Стешу и Веру.

Вскоре после женитьбы Павел Игнатьевич был посвящён в сан диакона, затем в сан иерея и начал своё служение в Петропавловской церкви Одессы. Во время церковных расколов отец Павел был верен Патриарху Тихону. Он сразу привлёк к себе сердца православных одесситов, часто служил, говорил прекрасные проповеди, а главное — имел то, чем отличались его духовные наставники — святые праведные отец Иоанн и отец Иона — горячую, живую веру, безграничную любовь к людям, неутомимое трудолюбие. Он самоотверженно приносил себя в жертву ради спасения Христова стада. И люди потянулись к умудренному Духом Святым священнику.

В 1926 году отец Павел был переведён вторым священником в Одесскую церковь Кирилла и Мефодия, а после смерти настоятеля, отца Стефана, «духовно возглавил церковь».

Духовное влияние отца Павла на народ не осталось незамеченным пришедшими к власти коммунистами: он был выселен из Одессы на дальний хутор, а затем в село Капаклиевка Шевченковского района. Ежедневно он совершал Божественную Литургию, служил молебны о болящих, отчитывал бесноватых. И в Капаклиевку со всех близлежащих городов и весей съезжались болящие и страждущие от нечистых духов. Храм был переполнен, люди получали исцеление по молитвам отца Павла.

И снова служение отца Павла не могло остаться незамеченным богоборческими властями. 30 апреля 1929 г. отец Павел был арестован «за занятие врачеванием, совершение обманных действий с целью возбуждения суеверия для извлечения личной выгоды и ведения контрреволюционной деятельности» и выселен в город Туруханск Красноярского края на 3 года. В ссылку за ним поехала матушка Капитолина, приёмные дочери отца Павла и около двадцати его духовных чад. В Туруханске члены общины зарабатывали себе на пропитание тем, что собирали и продавали дикий лук, обжигали известь. Мужчины нанимались валить лес, женщины — стирать белье, чтобы как-то выжить самим и помочь батюшке.

После освобождения в 1933 году отец Павел переехал в Ленинград, где служил в Георгиевской церкви. Но вскоре был вновь арестован «за принадлежность к Союзу Михаила Архангела» и посажен в тюрьму «Кресты». К нему в одиночную камеру подселили буйного больного, бесноватого, который, зайдя в камеру, успокоился: батюшка за него помолился и исцелил его. На допросах отец Павел отрицал свою принадлежность к политическим партиям. Тем не менее, в 1933 году Тройка Ленинградского НКВД осудила отца Павла по ст. 58−10 и он был повторно выслал на 3 года в Туруханский край. Однако в связи с тем, что отец Павел тяжело заболел, в 1934 году его перевели в город Акмолинск. За батюшкой снова поехали матушка Капитолина, приёмные дочери и духовные чада. Здесь они построили низенький домик из самана, где собирались для молитвы.

17 октября 1935 года отца Павла вновь арестовали. Некоторое время он находился в акмолинской тюрьме, там он заболел и лежал в тюремном лазарете. Отрицая свою виновность, отец Павел объявил голодовку, добиваясь освобождения из тюрьмы. Тогда в его доме и в домах его духовных чад были произведены обыски, при которых конфисковано большое количество чая, что дало повод обвинить отца Павла и всю общину в том, что он «..организовал поездки за чаем в Одессу и Красноярск с целью его реализации на базаре г. Акмолинска», т. е. в спекуляции. Были арестованы некоторые из членов общины, но, за неимением доказательств, вскоре освобождены. Отец Павел отрицал обвинение в спекуляции.

22 января 1936 г. Акмолинский нарсуд осудил отца Павла к 10 годам лагерей. Отбывать наказание батюшку направили в Карлаг НКВД. Как показывают материалы уголовного дела, 14 апреля 1937 г. отец Павел совершил побег, но 15 апреля был задержан и посажен на 5 месяцев в ШИЗО. Там он объявил голодовку и был намерен не прекращать её до удовлетворения требований.

В августе 1937 г. отец Павел был вновь арестован — по обвинению в том, что «среди заключенных систематически вёл контрреволюционную агитацию, высказывался против вождей партии и правительства, искусственно поднимал себе температуру для невыхода на работу». Отец Павел виновным себя в предъявленном ему обвинении не признал.

31 августа 1937 г. тройка УНКВД приговорила священника Павла Гайдая к расстрелу. Приговор приведён в исполнение 5 сентября 1937 года. Место захоронения неизвестно.

Священномученик Павел прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г.