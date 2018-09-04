Иван Артёмович Бояршинов родился в 1858 году в семье ремесленника Пермской губернии. Закончил народное училище и служил сотрудником миссионерского отдела города Оханска.

27 апреля 1900 г. Иван Артёмович был рукоположен во диакона и направлен служить в Успенскую церковь села Путинского Оханского уезда, одновременно исполняя обязанности законоучителя в Путинском народном уччилище.

В 1902 г. отец Иоанн был рукоположен во иерея к Михайло-Архангельской единоверческой церкви в деревне Ситниковской Оханского уезда и стал здесь заведующим и законоучителем церковноприходской школы. В 1904 г. епархиальное начальство вернуло отца Иоанна в Успенскую церковь села Путинского, назначив его и заведующим Кизеловской церковноприходской школой и законоучителем Путинского земского училища. С 1914 г. батюшка служил в Никольской церкви в селе Купросском Соликамского уезда. За обращение раскольников в Православие награжден набедренником. 3 мая 1918 г. отец Иоанн был переведён в Сретенскую церковь села Сепыч Охранского уезда.

Арестован за неповиновение властям, так как использовал при богослужении колокольный звон, раздражавший местных коммунистов. 4 сентября 1918 года отец Иоанн Бояршинов был ими расстрелян и погребён в безвестной могиле.

Священномученик Иоанн прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г.

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