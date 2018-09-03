Александр Петрович Елоховский родился 22 октября 1858 года в семье священника села Рязанино Спасо-Ярыжецкой волости Ярославского уезда Ярославской губернии.

По окончании Ярославского духовного училища он поступил в Новинскую учительскую семинарию в селе Новое Мологского уезда для того чтобы стать учителем русского языка, арифметики и чистописания, но не сумел её закончить (в это время в семинарии была открыта революционная группа, возможно, из- за этого Александру Петровичу и не удалось закончить курс) и 1879 году получил место помощника учителя в Ивановской на Лехти школе Ростовского уезда. По сдачи им экзамена на звание учителя начального училища Александр Петрович в течение 8 лет был сельским учителем в селе Ивановском. Здесь он вступил в брак с Алевтиной Дмитриевной, здесь же у них родился старший сын Пётр.

10 марта 1887 года учитывая «весьма усердное исполнение обязанностей учителя» архиепископ Ярославский и Ростовский Ионафан (Руднев) рукоположил Александра Петровича во диакона к церкви села Губычево Угличского уезда, а затем получил место диакона в церкви села Ермаково Пошехонского уезда. 2 декабря 1902 года диакон Александр был рукоположен во священника к Покровской церкви села Высоцкое Никоновской волости Ярославского уезда, где прослужил восемь лет. В эти же годы отец Александр преподавал Закон Божий в Высоцкой церковно-приходской школе. К этому времени в семье батюшки было уже четверо детей: Пётр, Мария, Дмитрий и Любовь.

В 1910 году отец Александр стал священником Сретенской церкви родного села Рязанино и законоучителем в местной земской школе.

25 августа 1918 года батюшка был арестован чекистами за «антисоветскую агитацию» и заключён в Коровницкую тюрьму в Ярославле. Возможно, отец Александр был репрессирован в связи с Ярославским восстанием в июле 1918 г.

3 сентября 1918 года исповедник Христовой веры был расстрелян большевиками и похоронен в братской могиле на Леонтьевско кладбище Ярославля.

Священномученик Александр прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г.

База данных «Новомученики и Исповедники Русской Православной Церкви XX века» ПСТГУ

Собор новомучеников и исповедников в земле Ярославской просиявших