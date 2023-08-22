Места учебы, службы и адреса проживания генерал-лейтенанта Генерального Штаба Сергея Леонидовича Маркова в период с 1899 по 1917гг.

Сергей Леонидович Марков — русский военачальник, военный учёный, преподаватель, один из организаторов Добровольческой Армии и лидеров Белого Движения на Юге России.

Участвовал в Русско-японской войне. Преподавал в Академии Генерального штаба (1911—1914, 1916). С началом Первой мировой войны перешёл с преподавательской службы в действующую армию. В 1914 году служил на штабных должностях на Юго-Западном фронте: сначала занимал должность начальника разведывательного отделения управления генерал-квартирмейстера штаба армий Юго-Западного фронта, затем стал начальником управления генерал-квартирмейстера, позднее — начальником штаба 19-й пехотной дивизии. В конце декабря того же года принял должность начальника штаба 4-й стрелковой «железной» бригады (1914—1915). Командир 13-го стрелкового полка той же бригады (1915— 1916). Заместитель начальника оперативного отдела штаба Ставки Верховного Главнокомандующего, затем начальник штаба Западного и Юго-Западного фронтов (1917). Генерал-лейтенант Генерального штаба (1917). Участник Гражданской войны (1918). Первопоходник.

«Марков, по мнению современников, принадлежал к плеяде генералов скобелевского типа, сочетающих в себе личную храбрость и талант полководца"1.

Жизнь Сергея Леонидовича Маркова неразрывно связана со столицей Российской империи — СанктПетербургом (Петроградом). В ней он учился, служил, преподавал, жил.

В данной работе сделана попытка обобщить все имеющиеся сведения о местах учебы, службы и проживания С.Л. Маркова за период с 1895 по 1917 год. Автор надеется, что приведенные сведения позволят в дальнейшем отметить данные места памятными знаками.

1. Места учебы.

В 1895 году С.Л. Марков окончил Московский кадетский корпус и был переведен в Константиновское артиллерийское училище, расположенное на Забалканском проспекте (сейчас Московский пр-т, 17), в котором учился до августа 1898 г.

Константиновское артиллерийское училище — современное и дореволюционное изображения

В 1901 году Сергей Леонидович Марков поступил в Николаевскую Академию Генерального штаба, которую окончил в 1904 году. Здание академии, расположенное по адресу Суворовский проспекте, д. 32, было построено архитектором А. И. фон Гогеном и инженером-строителем А. А. Веденяпиным.

Николаевская Академия Генерального штаба — кузница кадров Российской армии

2. Места службы в Санкт-Петербурге

В августе 1898 года, по окончании Константиновского артиллерийского училища, С.Л. Марков был произведен в подпоручики с зачислением по полевой пешей артиллерии с прикомандированием к Лейбгвардии 2-й артиллерийской бригаде, в которой числился до 1904 года.

Лейб-гвардии 2-я Артиллерийская бригада с 1816 года размещалась на далекой окраине СанктПетербурга, в районе Охтинского порохового завода, в междуречье Охты и Луппы. Комплекс построек, казарменных и заводских, сложился в конце 20-х — начале 30-х годов XIX века. Их авторами были архитекторы П.П. Базен, В.П. Лебедев, А.Е. Штауберт и другие. Здесь же находилась Александро-Невская церковь, построенная Ф.И. Демерцовым в 1800-е годы.2

С октября 1905 по январь 1907 года С.Л.Марков находился в цензовом командовании 4-й ротой Лейбгвардии Финляндского полка. «Полк квартировал на Косой линии Васильевского острова, а на Большом проспекте Васильевского острова была полковая церковь и полковой госпиталь. Казармы построены в 1-й четверти XVIII в.; в 1814—1816 гг. частично перестроены, арх. Л.Руска. Адрес: Набережная Лейтенанта Шмидта, 43; 18-я линия Васильевского острова, 3; 19-я линия Васильевского острова, 2; 20-я линия Васильевского острова, 1. Казармы дали название Финляндскому переулку: он идёт от 17-й к 18-й линии параллельно набережной Лейтенанта Шмидта. В 1950-х годах переулок был перекрыт промышленным зданием со стороны 18-й линии и превратился в тупик"3.

Здания казарм лейб-гвардии Финляндского полка — современное состояние

С января 1908 по октябрь 1911 года С.Л. Марков служит помощником делопроизводителя Главного управления Генерального Штаба.4

Здание Главного штаба Российской империи на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге

Также, с 1908 года Марков преподавал тактику, военную географию и русскую военную историю в Михайловском артиллерийском училище. Училище размещалось на Арсенальной набережной, 17.

Михайловское артиллерийское училище — современное и дореволюционное изображение

С октября 1911 года С. Л. Марков — штатный преподаватель Николаевской Академии Генерального Штаба. (Фото и адрес приведены в разделе «Места учёбы»)

3. Места жительства (по справочникам «Весь Петербург» за период 1895 — 1917 гг.)

Как уже говорилось, Сергей Леонидович Марков перебрался в Петербург в 1895 году, когда поступил в Константиновское артиллерийское училище. Вероятнее всего, во время учебы в нем с 1895 по 1898 год он жил в казармах при училище, находившемся на Забалканском проспекте (сейчас Московский проспект), 17. Фото училища можно увидеть в разделе 1 — Места учёбы. В дальнейшем, по окончании училища Марков снимает квартиры в различных частях города и его имя и места жительства фиксируются по справочникам «Весь Петербург» (далее по тексту Справочник) начиная с 1899 вплоть до 1917 года.

Так в 1899 году Сергей Леонидович Марков, подпоручик Лейбгвардии 2-й Артиллерийской бригады, числится в указанном справочнике, как проживающий по адресу: улица Садовая, дом 65. 5

Дом находится на перекрёстке Садовой и Большой Подьяческой улиц, возведён в XIX веке в стиле эклектики.

Следующее место жительства подпоручика 2-й Лейб-гвардии Артиллерийской бригады С.Л.Маркова по Справочнику за 1901 года — улица Бронницкая дом 4.6 К сожалению дом не сохранился, современный, построенный на его месте, дом серого цвета можно увидеть на фото справа.

В 1902 году, т. е. уже на следующий год Справочник дает информацию о проживании Маркова Сергея Леонидовича, подпоручика Лейб-гвардии 2-й Артиллерийской бригады, на той же улице Бронницкой, но в доме 5.7

В 1903 году Марков опять переезжает, теперь на Фуражный переулок, дом 4.8 Возможно, это связано с его учебой в Академии Генерального Штаба. В этот период он заканчивает основной двухлетний курс обучения и в числе лучших остается на дополнительный (еще на один год). Квартира на Фуражном от Академии находится в 10 минутах ходьбы.

Согласно данным Справочника за 1904 год Сергей Леонидович Марков переехал в дом 21 по Большой Спасской улице. 9

Дом № 21 — это бывшие казармы Дворянского полка. Здание казарм было построено архитектором А. Е. Штаубертом в 1833—1837 гг. В 1842—1843 годах оно было перестроено акад. арх. Г. М. Ивановым, а в 1851 году — расширено акад. арх. П. Л. Виллерсом. В феврале 1922 года улица Большая Спасская была переименована в улицу Красных курсантов.

Из Послужного списка С. Л. Маркова известно, что по окончании Академии Генерального штаба в мае 1904 он получил чин штабс-капитана с причислением по Генеральному Штабу и уже в июне этого же года убыл на Дальний Восток к новому месту службы.

1905 -1906 годы — в справочниках Марков С.Л. отсутствует, но так как по данным Послужного списка4 с ноября 1905 года он командирован для цензового командования ротой в лейб-гвардии Финляндский полк, квартировавший в Петербурге на Васильевском острове, что недалеко от Большой Спасской, а в 1907-м году он проживает по тому же адресу10, что и в 1904-м, то все это позволяет предположить, что квартира оставалась за ним и весь период с 1904 по 1907 годы.

В 1908 году в чине капитана Генерального штаба Сергей Леонидович Марков определён на службу в Главное управление Генерального Штаба. В справочнике за указанный год данных о нем нет, но вероятнее всего, что в течение года он переехал ближе к новому месту службы на Кронверкский проспект дом 79, где проживал с 1909 по 1913 годы.11,12,13,14,15

В справочнике 1914 года местом жительства подполковника Маркова Сергея Леонидовича, штатного преподавателя Императорской военной академии, значится улица Бассейная, дом 58.16

Улица с 1918 года переименована в улицу Некрасова.

Дома 58—60, относящиеся к жилому комплексу Бассейного товарищества собственных квартир (1912—1917, архитекторы Э. Ф. Виррих, А. И. Зазерский, А. Ф. Бубырь, Н. В. Васильев).

На этой улице Сергей Леонидович Марков имел место жительства до 1917 года.

В 1915—1916 годах справочник даёт информацию, что он проживал в доме 60 по той же улице.17,18

Но уже в следующем 1917 году — полковник Марков Сергей Леонидович, опять проживал по улице Бассейная, дом 58.19

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Весь Петербург на [1894−1917] год: адрес. и справ. кн. г. С.-Петербурга. — СПб.: А.С. Суворин, 1894−1917. — Ежегод. изд. — Место изд.: с 1914 Пг. — Загл.: на 1915−1917 Весь Петроград. Шифр РНБ: С 591Лен/В38