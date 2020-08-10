Священномученик Николай Петрович Понома­рёв родился в 1867 году. Окончив народное училище, он с 1885 года служил псаломщиком в Николаевской церкви села Осинцевского Ирбитского уезда Пермской губернии, настоятелем которой был молодой священник Платон Горных, а с 1902 года — в Николаевской церкви села Шогрышского того же уезда. 21 августа 1916 года он был рукоположен во диакона к этой же церкви.

Население Ирбитского уезда и служившее здесь духовенство в 1918 году подверглось жестоким преследованиям большевиков. Бывали случаи, когда чекисты арестовывали весь причт храма, и требы в дальнейшем приходилось совершать священникам соседних приходов. Священник села Сарафанова Флорентий Троицкий писал в 1918 году: «Утром 28 июля был увезён за семь верст в село Шогрышское отпевать умерших и крестить младенцев и здесь узнал, что диакон Николай Пономарёв вызван на станцию Егоршино на общественные работы». Впоследствии стало известно, что диакон Николай Пономарёв был большевиками убит. Храм в селе Шогрышском был тогда же большевиками разграблен.

Священномученик Николай прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г. Определение от 17 июля 2002 г.

Игумен Дамаскин (Орловский). «Жития новомучеников и исповедников Церкви Русской. Июль. Ч.2». Тверь. 2016. С. 148

Собор Новомучеников и Исповедников Российских