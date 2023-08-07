Священномученик Николай родился 4 апреля 1862 года в семье священника села Скородумского Ирбитского уезда Пермской губернии Александра Дмитриевича Удинцева (1827−1876) и его супруги Клавдии Васильевны (1827 г. р.). Окончив в 1882 году четыре класса Перм­ской духовной семинарии, Николай стал преподавать в народных школах в Ирбитском уезде: в селах Крутихинском, Голубковском, Верх-Ницинском и в Ирбитском заводе. В это время он вступил в брак с дочерью диакона села Ницинского Михаила Павловича Ласина Антониной Михайловной (1865г.р.), окончившей курс Пермской Мариинской женской гимназии со званием учительницы. 06.11.1890 г. в семье их родился сын Александр (был ветеринаром, 16.01.1938 г. был расстрелян как «участник контрреволюционной вредительской организации, существующей среди специалистов ветеринарии»). В 1892 в семьег. родился сын Дмитрий

15 ноября 1892 года епископом Екатеринбургским и Ирбитским Преосвященным Афанасием (Пархомовичем) Николай Александрович был рукоположен во диакона ко храму Трех Святителей в Нижне-Туринском заводе. В послужном списке о диаконе Николае Удинцеве было отмечено: «Поведения очень хорошего».

В 1894 году диакон Николай во священника к Петропавловскому храму в селе Петропавловском Верхотурского уезда и исполнял обязанности учителя церковно­приходской школы. Затем он был переведён в Воскресенский храм в селе Верх-Ницинском Ирбитского уезда. Здесь отец Николай также преподавал в церковно-приходской школе села Игнатьево Верх-Ницинского прихода. Преподавание шло столь успешно, так, что «за ревностное исполнение церковно-школьных обязанностей» батюшка был награждён к празднику Пасхи 1902 г. набедренником. В 1903 и 1905 годах его имя неоднократно отмечалось в отчетах епархиальных наблюдателей о состоянии церковных школ епархии среди имен тех, кто «особенно ревностно относились к церковно-школьному делу и аккуратным исполнением обязанностей заявили себя». Приблизительно в это же время о. Николай стал членом Братства Святого праведного Симеона, Верхотурского чудотворца, и членом-сотрудником Императорского Православного

Палестинского Общества по Екатеринбургскому отделу. За столь активную пастырскую, преподавательскую и общественную деятельность отец Николай был награждён к празднику Пасхи 1905 г. скуфьей. В эти года в семье Удинцевых еще родились дети: сын Григорий и дочь Анна. Летом 1907 г. отец Николай был переведён в село Петропавловское, а вскоре был назна­чен настоятелем Екатерининского храма в селе Костинском Ир­битского уезда и приписного Михаило-Архангельского храма в деревне Клевакино, где вскоре образовался самостоятельный приход. Здесь в приписанном к приходу Верх-Бутаковском училище отец Николай стал преподавать Закон Божий. В 1915 году он был назначен в Вознесенский храм в селе Коптеловском Верхотурского уезда, ставший его последним местом служения. Каменный храм в честь Вознесения Господня с приделами во имя Великомученика Димитрия Солунского и Праведного Симеона Верхотурского был в конце XIX столетия благолепно украшен настенной живописью. Роспись на одной из стен изображала крушение Царского поезда 17 октября 1888 г. Прихожане храма, а их было вместе с жителями окрестных деревень около 4500 человек, особенно почитали находившийся в нём искусно вырезанный из дерева образ Спасителя, на котором Господь был изображен в рост, с оковой на левой ноге.

В начале 1918 года к власти на Урале пришли большевики и началась гражданская война, бои белогвардейцев с красными, аресты и убийства мирных жителей…

Закон о всеобщей воинской повинности, принятый большевицкой властью в июле 1918 г., насильственная мобилизация в части Красной армии, а также грабёж крестьян, осуществлявшийся продотрядами, вызвали на всей территории Урала многочисленные крестьянские восстания.

В Верхотурском уезде в ответ на приказ о мобилизации по инициативе жителей села Аромашевского, расположенного рядом с селом Коптеловским, были устроены митинги с участием представителей от 15 окрестных волостей. На них вынесли следующую резолюцию: «В Красную армию не вступать, большевиков не поддерживать». Когда красногвардейский карательный отряд всё же вынудил сельчан повиноваться и вступить в ряды красных, то вскоре по прибытии на фронт близ села Голубковского Ирбитского уезда мобилизованные целой ротой в 180 человек с ружьями и пулеметами перешли на сторону белых, вступив в Народную армию. Крестьяне соседней деревни Деевой, вооруженные лишь навозными вилами, железными лопатами и самодельными копьями, обезоружили отряд красноармейцев в 28 человек. Крестьяне, вырыв окопы, с пулеметами и винтовками, почти целую неделю с часа на час ожидали прихода красных. К счастью, красные больше не приходили в деревню.

Жители села Коптеловского также наотрез отказались от вступления в ряды Красной армии. В агитации против мобилизации был заподозрен священник села отец Николай Удинцев. После того, как рядом с Коптеловским появилась первая разведка войск Народной армии, положение красных стало особенно напряженным. Чувствуя, что вскоре им придется оставить село, они решили расправиться с отцом Николаем, к которому и раньше относились враждебно.

6 августа 1918 года в селе Коптеловском произошло вооружённое столкно­вение между отрядами белых и красных, в ре­зультате которого был убит один из красногвардейцев. В тот же день по селу поползли тревожные слухи. Многие жи­тели, опасаясь расправы, бежали, но отец Николай не пожелал оставлять прихожан. На следующий день он в присутствии супру­ги Антонины Михайловны и некоторых прихожан служил в храме молебен. В начале одиннадцатого часа дня село было обстрелено коасными, отчего не­которые дома загорелись. Услышав выстрелы, находящиеся в хра­ме заперли двери. Красногвардейцы окружили храм и бросили в окно гранату, а затем, схватив бревно, выломали дверь и, предводительствуемые алапаевским комиссаром Ефимом Соловьё­вым, ворвались в храм и стали обвинять священника, что накануне во время их стычки с белыми он не уговорил тех уйти. Отец Николай, призывая в свидетели Бога, заявил о своей невиновности, но в ответ услышал только площадную брань. На­ходящихся в храме повели в волостное правление. По дороге красногвардейцы бросили в дом, где жил священник, гранаты, от­чего начался пожар. После допроса всех, кроме священника, от­пустили. Около двенадцати часов дня красногвардейцы вывели отца Николая к хлебозапасному магазину и расстреляли, и затем покинули село. Священник Николай Удинцев был погребён на третий день после смерти в ограде Вознесенского храма в селе Коптеловском.

Священномученик Николай прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г. Определение Священного Синода от 17 июля 2002 г.

База данных «Новомученики и Исповедники Русской Православной Церкви XX века», Братство во Имя Всемилостивого Спаса Православного Свято-Тихоновского университета

Собор новомучеников и исповедников российских