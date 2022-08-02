Священномученик Алексий родился 10 марта 1882 года в селе Горячкине Можайского уезда Московской губернии в семье псаломщика Сергия Знаменского. В 1902 году Алексей окончил Волоколамское духовное училище, в 1905‑м — Вифанскую духов­ную семинарию и служил учителем в двухклассной Волоколам­ской соборной церковно-приходской школе и был регентом соборного хора.

В 1908 году он был рукоположен во священника и с 1910 года служил в Воскресенском храме в Павловском Посаде. В 1920 году отец Алексий был возведён в сан протоиерея, в 1933 году — на­граждён митрой. В 1921 году он в числе других пяти священни­ков города был арестован сотрудниками ГПУ за то, что во время Великого поста ходил по домам прихожан, которые просили благословения на пост. Но, по-видимому, повод для ареста показался властям нелепым, и священников наутро освободили.

В 1926 году протоиерей Алексий был избран председателем цер­ковного совета. Власти в это время запретили какое бы то ни было украшение храма на Пасху, рассматривая это как наглядную агита­цию враждебной идеологии. Один из членов церковного совета на­рушил это распоряжение властей, за что был арестован отец Алек­сий, но спустя несколько часов после допроса освобождён.

В 1935 году протоиерей Алексий был назначен служить в Успенский храм в селе Трахонееве Дмитровского района Москов­ской области (ныне квартал Трахонеево городского округа Химки Московской области), в 1936 году — в церковь Космы и Дамиана в село Виноградово Виноградовского района.

3 октября 1937 года протоиерей Алексий был арестован и за­ключён в коломенскую тюрьму.

— Как часто вы в церкви обращаетесь к верующим с проповедя­ми? — спросил его следователь.

— В 1937 году я с проповедями в храме выступал один раз, в 1936 году — один или два раза.

— Когда именно вы выступали с проповедью?

— В июле 1937 года на праздник Космы и Дамиана.

— Каков был характер проповеди на праздник Космы и Да­миана?

— Подробно проповеди я не помню, но взята она была из сбор­ника Дьяченко.

— Следствием установлено, что по своему содержанию ваша проповедь носила антисоветский характер. Признаёте вы это?

— Нет, ни в какой мере не признаю, — ответил священник.

— Расскажите о характере проповедей в 1936 году.

— Насколько помню, в 1936 году я сказал проповедь на празд­ник Покрова Божией Матери. В своей проповеди я изложил историю появления праздника. Указал на милосердие Царицы Небесной, Которая помогает людям в скорбях и напастях. В исто­рической части повествования о празднике я рассказал верующим, где явилась Царица Небесная, в присутствии кого, зачем и в каком виде.

На этом допросы священника были закончены, и следователь стал допрашивать свидетелей, которые показали, что на праздник святых Космы и Дамиана протоиерей Алексий обратился к ве­рующим со словом, в котором призывал их укреплять веру, чаще посещать храм Божий и молиться Богу о прощении грехов. Одна из свидетельниц показала, что как-то она столкнулась со священ­ником на улице после праздника Троицы, и священник упрекнул её, что она в такой день не была в храме, заметив, что так можно вообще стать безбожницей. Свидетели также показали, что свя­щенник давал им денег взаймы и критиковал колхозы.

28 октября 1937 года тройка НКВД приговорила отца Алексия к десяти годам заключения в концентрационном лагере, и он был отправлен в Бамлаг, но почти сразу же по прибытии в Тай­шет попал в лагерную больницу.

Из лагеря протоиерей Алексий подал жалобу руководству НКВД, в которой писал, что не признаёт себя виновным и просит пересмотреть дело. Ответа на неё священник не получил. Про­тоиерей Алексий Знаменский скончался в Тайшетлаге 2 августа 1938 года и был погребён в безвестной могиле.

20 августа 1938 года супруга священника, не зная о смерти мужа, направила заявление руководству НКВД. «Ему вменялось в вину, как служителю культа, — писала она, — то, что он дважды давал крестьянам взаимообразно сахар, один раз чай, один раз взаимообразно три рубля деньгами и один раз совершил по просьбе другого лица религиозный обряд бесплатно <…>.

Как это квалифицировали работники НКВД <…>, мне неиз­вестно, но допросы основаны были исключительно на этих фак­тах, в основу которых и была положена статья: контрреволюция со сроком десять лет.

Двадцать лет он жил при советской власти и не был вредным для общества, так как никогда и ни в каких антисоветских высту­плениях не участвовал и не мог участвовать по своему, во-первых, исключительно замкнутому характеру и, во-вторых, по состоянию здоровья и возрасту. Но вот на двадцать первом году социалисти­ческой революции, будучи совсем больным человеком, доживая, может быть, последние дни, был несправедливо и сурово наказан десятью годами лагеря, имея хроническую малярию, порок сердца <…>, хронический катар желудка, при наличии оставшихся во рту трех зубов, не говоря о потере зрения…

Наше советское правосудие защищает не только политические и трудовые, но и личные права граждан Союза, которые гаранти­рованы Конституцией СССР и конституциями союзных республик.

Законно поэтому ли ускорять приближение смерти больному старику <…> только за то, что тот с семинарской скамьи священ­ник, в то время как советская власть не может руководствовать­ся чувством мести? Имеет ли смысл «перевоспитывать» в течение 8−10 лет 60−70-летнего старика в передовой цивилизованной стране, лежащего на смертном одре, которому остается так мало жить…

Может ли на двадцать первом году революции быть вред­ным обществу такой отживающий на теплой печи старик при постоянной поддержке своей жизни всякими средствами и лекар­ствами и в какой степени он может быть полезным в лагере стариком-инвалидом?

Излагая свои личные соображения, я очень прошу Вашего вмешательства в это дело и личного распоряжения соответствующим органам о пересмотре дела моего мужа…"

По заявлению супруги священника были передопрошены ста­рые свидетели и допрошены новые, которые ничего не добавили к бывшим ранее показаниям, и 24 ноября 1939 года прокурор Московской области по специальным делам вынес решение отказать в пересмотре дела почившего пастыря.

Священномученик Алексий прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г. Определение Священного Синода от 11 апреля 2006 г.

Игумен Дамаскин (Орловский). «Жития новомучеников и исповедников Церкви Русской. Июль. Ч.1». Тверь. 2016. С. 460−464.

Собор новомучеников и исповедников российских