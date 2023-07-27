Священноисповедник Николай родился 8 марта 1865 года в селе Поречье Троицко-Невской волости Калязинского уезда Тверской губернии в семье псаломщика Андрея Павловича Порецкого. В 1879 году он окончил Кашинское духовное училище, в 1885‑м — Вифанскую духовную семинарию. 6 февраля 1886 года Николай был назначен псаломщиком в Параскевинскую церковь в Охотном ряду в Москве.

В 1888 году он женился на выпускнице московского епархи­ального Филаретовского училища Любови, дочери священника Димитрия Максимовича Зверева, служившего в храме Влахернской иконы Божией Матери в селе Кузьминки Московского уезда (ныне в черте Москвы), и 24 июня 1888 года был рукоположен во священника к этому хра­му, на место тестя. С 1894 по 1896 год отец Николай был наблюда­телем церковно-приходских школ. В 1897 году он был избран постоянным членом Московского уездного отделения Совета Кирилло-Мефодиевского братства, с 1902 по 1909 год был заведу­ющим Николо-Перервинской школой и с 1903 по 1915 год — наблюдателем церковно-приходских школ и школ грамоты. В 1906 году отец Николай был избран товарищем председателя Московского уездного отделения Совета Кирилло-Мефодиевского братства, в 1908 году на епархиальном съезде благочинных он был избран членом правления Перервинского духовного учили­ща, в 1913 году уездный съезд духовенства избрал его членом Мо­сковского училищного совета и депутатом в Московское уездное земское собрание. В том же году он прослушал миссионерские курсы в Москве, организованные протоиереем Иоанном Восторговым. С 1914 года отец Николай состоял членом Московской уездной комиссии Комитета великой княгини Елизаветы Фёдо­ровны по оказанию помощи семьям лиц, призванных на службу во время войны. В 1915—1916 годах он вел религиозные беседы и исполнял требы для пяти рот запасного полка. За свою деятель­ность по реставрации храма, просветительскую, педагогическую и в особенности пастырскую он был неоднократно награждаем. В 1900 году ему прихожанами в соответствии с благословением епархиального начальства был подарен золотой наперсный крест с украшениями, в 1908 году он был награждён наперсным крестом Святейшим Синодом; в 1916 году отец Николай был возведён в сан прото­иерея и в том же году за свою активную деятельность на церковно-школьном поприще снова был награждён наперсным крестом, а через некоторое время — митрой.

Влахернский храм, в котором служил священник, располагался в красивейшей местности вблизи Москвы в имении князей Голицы­ных. Его прихожанами кроме семьи князя были крестьяне посёл­ка Кузьминки и деревни Выхино. В 1913 году протоиерей Николай выпустил книгу «Село Влахернское, имение князя С.М. Голицына», написанную им на основе архивных разысканий и снабжённую множеством фотографий, позволивших впоследствии, несмотря на то, что храм был разрушен безбожниками почти до основания, восстановить его в 1990‑х годах в прежнем виде.

В семье священника родилось восемь детей, но трое из них умерли в раннем детстве. В 1910 году скончалась его супруга, в 1914 году трагически погиб (был сбит поездом) старший сын Ни­колай, на которого отец возлагал большие надежды как на свою опору в будущем. Услышав известие о смерти сына, отец Ни­колай потерял сознание и, упав, ударился головой о каменный пол. С этого времени он стал часто болеть и у него стали слу­чаться припадки эпилепсии. В 1923 году скоропостижно сконча­лась средняя дочь священника, Валентина, и в том же году умер горячо любимый им зять. Младший сын отца Николая стал профессиональным военным и жил отдельно. Его начальство, узнав, что он сын священника, потребовало от него отказаться от отца, пообещав скорое продвижение по службе; он согласился и уже более никогда не встречался с отцом. Известие об отречении от него сына явилось для священника ещё одним тяжким ударом.

Ещё в 1923 году власти имели намерение закрыть храм, но отец Николай обратился к прихожанам с просьбой ходатайство­вать, чтобы храм не закрывали. Были собраны подписи в под­держку храма, под прошением подписались многие сотрудники находившегося рядом с храмом государственного института. В 1926 году власти снова поставили вопрос о закрытии храма, но и тогда храм удалось отстоять благодаря энергичным действиям священника и прихожан.

В сентябре 1928 года жители Кузьминок по требованию без­божников вынесли обсуждение вопроса о закрытии храма на со­брание, происходившее под открытым небом, но из-за протестов верующих поднялся такой шум, что было предложено голосую­щим разойтись на две стороны. Безбожникам не удалось собрать большинства голосов, но, несмотря на это, решение о закрытии храма было принято.

В марте 1929 года советскими властями Влахернский храм был закрыт, его закрытие произвело настолько угнетающее впечатле­ние на отца Николая, что после этого он тяжело заболел.

30 августа 1929 года ОГПУ вынесло постановление об аресте священника, обвинив его в том, что он «систематически выступа­ет с антисоветской агитацией как в проповедях, так и в частных беседах, использует религиозные предрассудки масс для возбуж­дения недовольства против советской власти, призывая верующих „оградить церковь от врагов“».

4 сентября 1929 года протоиерей Николай был арестован и за­ключён в Бутырскую тюрьму в Москве. На допросах он виновным себя не признал.

7 сентября дочь священника Мария отправила в ОГПУ заявле­ние с просьбой отпустить отца как тяжелобольного человека на поруки. 11 сентября была проведена психиатрическая экспертиза, постановившая, что священник совершенно здоров и вменяем, хотя и имеет, с точки зрения врачей, навязчивые состояния, за­ключающиеся в любви к людям и ощущении радости и благодати, которую ему даровал Господь.

23 ноября 1929 года Коллегия ОГПУ приговорила отца Ни­колая к ссылке в Северный край на пять лет. Приговоренных к заключению и ссылке отправляли с Ярославского вокзала. На вокзале собралась большая толпа провожающих — родственни­ков осужденных. Когда был подан состав с зарешеченными ок­нами, платформа была перегорожена, и на неё никого не пусти­ли, был оставлен лишь узкий проход для заключённых и конвоя.

Появилась колонна осуждённых. Среди них в рясе и в широкопо­лой шляпе шёл протоиерей Николай — спокойный, но изможден­ный от пребывания в тюрьме. Дочь священника Мария бросилась к нему сквозь конвой и сунула ему в руки валенки. Один валенок упал, она подняла валенок с земли и снова ринулась передать отцу. Конвоиры не препятствовали, они молча наблюдали эту сцену, хорошо понимая, как быстро может погибнуть на Севере с наступлением холодов одетый по-летнему священник.

Протоиерей Николай был отправлен в город Шенкурск Ар­хангельской области, где его приютили в своём доме монахини закрытого в 1924 году Шенкурского Свято-Троицкого монастыря сестры Таисия и Рафаила (Пышкины). Они жили на окраине го­рода в крохотной, построенной без фундамента, вросшей в землю избушке, больше похожей на землянку. Монахиня Таисия служи­ла в это время псаломщицей в Шенкурском Благовещенском со­боре. Монахини-сестры ухаживали за священником, делясь с ним тем немногим, что у них было. 5 мая 1933 года монахиня Таисия была арестована и приговорена к двум годам ссылки в Северный край. Протоиерей Николай Порецкий скончался в Шенкурске 27 июля 1933 года и был погребён на городском кладбище.

Священномученик Николай прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г. Определение от 11 апреля 2006 г.

Игумен Дамаскин (Орловский). «Жития новомучеников и исповедников Церкви Русской. Июль. Ч.1». Тверь. 2016. С. 277−282