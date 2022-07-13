Тимофей Александрович Петропавловский родился во второй половине 80-х годов XIX века и служил диаконом на вакансии псаломщика в Никольской церкви при станции Раевка Самаро-Златоустовской железной дороги. В 1913 году он был рукоположен во священника ко храму в честь Рождества Богородицы в селе Золотоношки Стерлитамакского уезда Уфимской губернии (ныне Башкирия) на первую и, как оказалось, последнюю в своей жизни священническую должность.

В начале июля 1918 года части Чехословацкого корпуса вплотную приблизились к городу Стерлитамаку. В их ожидании крестьяне села Золотоношки послали особую депутацию на станцию Раевка, уже занятую чехословаками. Кроме того, они арестовали и заперли в амбарах членов местного совета и сочувствовавших Советской власти. При этом были убиты большевик Яков Гарбуз и кассир совета. На подавление «Золотоношкинского кулацкого мятежа» из Стерлитамака был направлен конный отряд под командованием брата погибшего Якова Гарбуза Антона. Братья Гарбузы были родом из села Золотоношки. Комиссар Антон Гарбуз двинулся в это село через село Николаевку, где взял 4-х мужчин и одну женщину в заложники.

Как бы предчувствуя свою мученическую смерть, 13 июля отец Тимофей служил литургию и, по окончании её — молебен своему небесному покровителю — апостолу Тимофею и мученице Софии с акафистом, причём Евангелие читал мученическое. Слова: «Не бойтесь убивающих тело» — он произнёс особенно значимо.

В этот день, 13 июля, красноармейцы во главе с комиссаром Антоном Гарбузом без боя заняли Золотоношку. Навстречу им вышли крестьяне с белым флагом. Отец Тимофей ни сам не встретил Гарбуза, ни жене своей не позволил. Он спокойно продолжал полоть на огороде картофель. Спустя час после прибытия отряда батющка отправился на село, где у потребительской лавки готовилась расправа над заложниками и другими «участниками мятежа».

К комиссару Гарбузу бросилась его мать с просьбой о пощаде людей. В этот момент к ним подошёл отец Тимофей, осеняя крестом «во имя Отца и Сына и Святого Духа» и также умоляя о милосердии. Это не понравилось комиссару и он тут же приказал арестовать священника и расправиться с ним, отведя подальше от глаз своей матери. Отца Тимофея поставили к стене амбара и расстреляли. Он получил 5 пуль и 3 штыковых удара и умер со сложенными для крестного знамения перстами в присутствии прибежавшей жены.

Отца Тимофея отпел в церкви иеромонах Алексеевского монастыря, но положенного по сану выноса - обнесения гроба с почившим священником вокруг храма, совершить не смогли из-за запрета карателей. Никому не разрешили и провожать гроб с покойным на сельское кладбище, даже жене это не было позволено. Народ был страшно напуган. Гарбузом для большего страха было подожжено родное село. В тот день были убиты и заложники, взятые в Николаевке.

На 9-й день была отслужена панихида на могиле отца Тимофея, и сельчане почтили своего пастыря молитвой и слезами. По свидетельствам прихожан, отец Тимофей был похоронен не на кладбище, а у алтаря церкви. Могила не сохранилась. На этом месте в 1970-е годы был построен новый Дом культуры взамен старого клуба, размещавшегося в здании церкви после её закрытия в 1929 г.

В послании о положении епархии от 5/18 октября 1918 г. епископ Уфимский Андрей (Ухтомский) свидетельствовал, что «священник Тимофей Петропавловский погиб только за то, что заступился за невинно осужденных на смерть».

26 октября 1999 года священномученик Тимофей Петропавловский был канонизирован как местночтимый святой Уфимской епархии, а 13−16 августа 2000 г. Архиерейский Собор Русской Православной Церкви причислил его к лику новомучеников и исповедников Российских для общецерковного почитания.

«Новомученики и Исповедники Русской Православной Церкви XX века». Братство во Имя Всемилостивого Спаса ПСТГУ